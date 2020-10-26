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Engelli ÖTV indirimi ile alınabilecek otomobiller listesi

Engelli vatandaşlar için ÖTV indirimi ile alınabilecek otomobiller yükselen araç fiyatlarıyla değişti. İşte ÖTV indirimleriyle satın alınabilecek araçların listesi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 22:48
Engelli ÖTV indirimi ile alınabilecek otomobiller listesi
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Her yıl engellilere sağlanacak indirimlerin üst sınırları değişmektedir. Bu yıl fiyat sınırlarında yaşanan değişiklikler olurken, bu yıl üst sınırın değişmesi fiyatlarda farka yol açmadı. Üst sınır değişirken, araç fiyatlarında büyük bir artış yaşandığı görüldü. Bu süreçte engelli ÖTV indirimleriyle alınacak araçlar merakla araştırılmaya başlandı.

2020 Engelli ÖTV indirimlerinde üst sınır

ÖTV indirimlerinde üst sınır 100 bin TL ile, 100 bin TL üzerindeki araçlarda engelli ÖTV indirimleri alınamayabiliyor. Yıllara göre üst sınırlar ise;

2018’de 199.950 TL,

2019’da 247.400 TL,

2020’de 303.260 TL’dir.

ÖTV indirimiyle alınabilecek otomobil modelleri

İndirim üst sınırı yükseldi ancak otomobillerde de ÖTV düzenlemeleri hayata geçirildi. Yapılan ÖTV düzenlemesi ile sıfır araçlardaki fiyat artışlarıyla üst sınır aşağı rakamda kaldı. 300 bin TL fiyatla araç satın alındığında 170 – 180 bin TL ödeme yapmanız gerekmektedir.

Listedeki araçlar nelerdir?

Fiat Egea,


Nissan Micra,

Hyundai i20,

Opel Corsa,

Opel Astra,

Renault Megane,

Volkswagen Polo,

Hyundai i20,

Renault Clio



Son Güncelleme: 26.10.2020 22:48
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Anahtar Kelimeler:
ÖTV IndirimiEngelli Araçlarda Indirim
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