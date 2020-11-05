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Engelli memur alımı nasıl yapılıyor? 2020 engelli memur alım şartları

Engelli personeller e-KPPS'de ter döküp başarılı olmaları halinde kamuda istihdam edilebiliyorlar. Engelli memur alımı şartları hakkında araştırma yapan binlerce kişi için 2020 engelli memur alım şartları ile ilgili merak edilenleri içeriğimizde derledik.

05 Kasım 2020 Perşembe 01:08
Engelli memur alımı nasıl yapılıyor? 2020 engelli memur alım şartları
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Devlet kadrolarına her yıl binlerce yeni engelli vatandaş istihdam ediliyor. 2020 yılında da engelli vatandaşların devlet kadrolarına alınması için ilanlar duyuruluyor. Engelli vatandaşın devlet kadrosunda yetiştirilmesinde en fazla merak edilen konu başlıkları arasında; sınavsız engelli memur alımı ve kurayla engelli memur alımlarında başvuruların nasıl yapılacağı bulunuyor. e-KPSS ile İŞKUR engelli memur alımlarına ilişkin merak edilenler ortaya çıktı.

Kimler engelli memur olabilir?

Engelli bireylerin kamu kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin ilgili yönetmelik gereğince kamu kurumlarında çalıştırılan personelin yüzde 3’ü kadarının engellilerden oluşturulması sağlanıyor. Özel sektör işyerinde yüzde 3, kamu işerindeyse yüzde 4 engelliyle yüzde 2 hükümlü ya da terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçiyi çalıştırmakla yükümlüdür.

Engelli memur alımı

Her Türk vatandaşı memur olma hakkına sahiptir. Bu haktan sağlıklı bireyler yararlanabildikleri gibi engelli bireyler de yararlanabilmektedir.

Engelli raporu nasıl alınır?

Engelli vatandaşların kamu haklarından yararlanabilmesi için engelli sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. Fiziksel veya zihinsel engeli bulunan vatandaşlar tam teşekküllü devlet hastanelerine başvuruda bulunarak raporu alabilirler.

Hastaneye yapılan başvurulardan sonra engel durumu belirlenerek engel oranına göre süreli veya süresiz olarak sağlık raporu verilir.

Engelli raporu almak için gereken belgeler nelerdir?

Engelli raporunu almak için;

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Başvuru dilekçesi,

6 adet fotoğraf gerekmektedir.

Bütün belgelerle müracaat ettikten sonra gerekli incelemeler yapılarak Heyet kurulu tarafından engellilik durumunuz yüzdelik olarak düzenlenecek. Engelli sayılıp haklardan yararlanabilmek için engellilik oranının yüzde 40 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Kurayla engelli memur alımları


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ÖSYM arasında imzalanan protokol çerçevesinde alımlar merkezi sınava göre yapılmaktadır. Eğitim seviyesine göre engelli vatandaşlar ilkokul, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinden mezun olanların atamaları kurayla yapılıyor. Başvuruda bulunan adaylar içerisinden atamaların yapılabilmesi için Noter huzurunda kura çekimi yapılıyor.

2 yılda bir yapılan sınav ve kura sistemiyle yapılmaktadır. Alınan puanın geçerliliği 2 yıldır ve 2 yıl boyunca devlet memurluğuna ayrılan kontenjanlara başvuru yapılabiliyor.

2020 Engelli memur alımları ne zaman yapılacak?

e-KPSS sınavına girecek engelli vatandaşların lise, üniversite, sanat veya meslek okulu mezunu olması ve meslek okulu bitirenlerin 15 yaşında başvuru yapması mümkündür. e-KPSS’ye 65 yaşını dolduruncaya kadar bütün engelli vatandaşlar başvuruda bulunabiliyor. Sınavda başarılı olan adaylar için kurumlardan açılacak ve kadrolara alımlarsa yıl içinde açıklanacak ve puanlar da 2 yıl geçerli olacak.

Engelli memur alım tercihi

ne zaman?

Engelli memur alımlarında açılmış olan kadrolarda yapılacak atamalar e-KPSS kura başvuruları 10 – 11 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Engelli memur olma şartları nelerdir?

Engelli memur alımlarına başvuruda bulunabilmek için;

e-KPSS’ye girmiş olup geçerli puan almak,

Açılan kadrolara tercih yapmak,

Yapılacak güvenlik ve arşiv araştırmasının olumlu olması,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak,

Yönetmelik çerçevesinde engellilik hali yüzde 40 ve üzeri çalışabilir olması gerekmektedir.

Engelli personelin kamu kurumlarına görevleri nelerdir?

Kamu kurumlarına alınacak engellilerin görev ve yetkileri Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan nitelik kod ve kılavuzuna göre belirlenmektedir. Açılacak kadronun nitelikleriyle diğer şartlar, kurumların gereksinimlerine göre talep edilen personelin nitelik şartlarını taşıması gerekir.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 01:08
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Engelli Memur AlımıE-kpss Alımı
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