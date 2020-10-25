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Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşına başvuru şartları nelerdir?

Bu haberimizde 2020'de üç aylık engellilik aylığı ve 65 yaş aylığı, 2022'de engellilere tatil ikramiyesi verilip verilmeyeceği, engelli maaşı alabilme koşulları nelerdir? Maaş başvuruları nasıl yapılmaktadır? Engellilik maaşlarının ne zaman ödenmeye başlayacağı, 2020 ve 2022'de engellilik aylığı ne kadar olması bekleniyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde vereceğiz.

25 Ekim 2020 Pazar 03:27
Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşına başvuru şartları nelerdir?
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2022 yılında da engelli aylığı ülkemizde engellilere tanınan en önemli haklardan biri olmaya devam edecek. 2022'de, Kaymakam Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engellilere, 65 yaş üstü kişilere ve muhtaçlara üç ayda bir ücret ödenecek.

Bu maaş, engellilik aylığı veya 65 yıllık emeklilik maaşı olarak adlandırılır ve 2020'de artırılacaktır. Bu yazıda 2020'de üç aylık engellilik aylığı ve 65 yaş yaşlılık aylığı, 2022'de engellilere tatil ikramiyesi verilip verilmeyeceği, engelli maaşı alabilme koşulları nelerdir? Maaş başvuruları nasıl yapılmaktadır? Engellilik maaşlarının ne zaman ödenmeye başlayacağı, 2020 ve 2022'de engellilik aylığı ne kadar olması bekleniyor. Gibi soruları haberimizde cevaplayacağız.

Engelli Maaşı Alma Şartları 2020

2022 engelli aylığı ve 65 yaşındaki üç aylık maaşın koşulları aşağıdaki gibidir. Maaşınızdan yararlanmanız için 2022 engelli aylığı alma şartları aşağıdaki gibidir:

  • Herhangi bir sigorta işine, geçerli ticari vergi kayıtlarınıza vb. Girmeyin.
  • SGK'dan emekli maaşı almamalısınız.
  • Nafaka desteği almamalısınız.
  • Ortalama hane geliri asgari net ücretin 1 / 3'ünden az olmalıdır. (2020 yılına kadar kişi başı milli gelirin 701,32 TL'nin altında olması gerekmektedir.)
  • Başvurunuz vakıf inceler ve mahcubiyetinizi belirler,
  • 65 yaşında veya daha büyüksünüz veya en az % 40 oranında engellilik bildirmişsiniz.
  • Engelli 18 yaşın altında ise engelli aylığı engelli yakına ödenir.

2022 Maaş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşadığınız ilçenin Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 2022 maaş başvurusunda bulunabilirsiniz. 2022 maaş şartını karşılıyorsanız aşağıdaki evraklar ile başvurabilirsiniz;

  • Varlık beyan formu (size vakıf tarafından sağlanır)
  • Dilekçe (size vakıf tarafından verilir)
  • Nüfus kaydının bir kopyası (nüfus departmanından veya e-devletten alınabilir)
  • Maaş başvurusu engelliler için ise, lütfen Sağlık Komisyonu raporunun aslını veya kopyasını doldurunuz,
  • 2 adet fotoğraf.

2022 Maaşı Ne Kadar 2020

2020 yılında oluşturulacak üç aylık maaş tutarları aşağıdaki gibidir:

  • 2022'de % 40-69 engellilik bildiren kişilere engelli aylığı: 537,08 TL,
  • % 70 ve üzeri engelliler aylık bildiriyor: 805,62 TL,
  • 65 yaş için aylık maaş 750 TL'dir.
  • 18 yaş altı engelli için aylık maaş: 537.08 TL.

Engelli Maaşları Ne Zaman Ödenir?


Doğum tarihinin son hanesine göre 2022 maaşının ödeneceği tarih belirleniyor. Bu nedenle doğum tarihinin son rakamı •

  • 1 veya 6 olan kişiler ayın 6’ıncı günü,
  • •2 veya 7 olan kişiler ayın 7’inci günü,
  • •3 veya 8 olan kişiler ayın 8’inci günü,
  • •4 veya 9 olan kişiler ayın 9’uncu günü maaşlarını alabilmektedirler.

Engelli Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

2022 maaş sorgulaması şifre ve TC numarası olmadan tamamlanamaz. Engelli maaşınızı ve 65 aylık maaşınızı e-devlet sistemi üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz. E-devlet sisteminin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-sosyal yardım bilgi sorgulama menüsünden e-devlet 2022 maaş sorgusunu sorgulayabilirsiniz.

T.C ile Engelli Maaşı Sorgulama 2020

Ne yazık ki, engelliler için maaş sorgulamaları TC aracılığıyla yapılamaz. Bir e-devlet şifreniz yoksa, 3 aylık engellilik maaşınızı kontrol etmek için Kaymakamlık Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret edebilirsiniz.

2022 Özürlü Maaşı Alanlara Kredi Ödenir mi?

Banka size kredi verebilirse sorun yoktur. Diğer bir deyişle, kredi çekerken maaşları kesmek imkansızdır. Ayrıca kredi verilip verilmeyeceği, engellilerin mali durumuna ve kredi notuna bağlıdır. Banka uygun görürse kredi tahsis edebilir.

2022 Engelli Bayram İkramiyesi

Bildiğiniz gibi, bayram ve ramazan öncesi SGK'ya artık yılda iki ödeme yapılıyor. SGK'dan emekli maaşı veya geliri olanlara bayram ikramiyesi ödenir. 2022 yılındaki tatil primi, 65 yaşında emekli maaşı veya engelli maaşı alanlara verilmeyecek.

2022 Engelli Maaşları 2021’de Ne Kadar Olacak?

1 Ocak 2021'den itibaren 2022'de engellilerin ücretleri de artırılacak. Ortalama artış, yukarıdaki miktarın % 4'üdür.

 65 yaş maaşı ve engelli maaşları hakkında yazdığımız haberin sonuna geldik. Başka gelişmeler oldukça haber sayfamızda sizlerle güncel olarak paylaşmaya devam edeceğiz.



Son Güncelleme: 25.10.2020 03:27
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Engelli MaaşıBaşvuru2020
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