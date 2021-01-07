Engelli maaşı kesilme sebepleri nelerdir?

Devlet engelli vatandaşlara kendi ihtiyaçlarını giderebilme adına engelli maaşı vermektedir. Engelli maaşı almak için belli şartlara uygun olmak gerekir. Öte yandan engelli maaşı alan kişinin de maaşı aldığı dönem içerisinde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması halinde engelli maaşı kesilebilir.

Engelli maaşı kesilme nedenleri nelerdir?

Engelli maaşının kesilmesinde ilk neden adres değişikliğidir. Engelli maaşı alan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belli dönemlerde kontrol edilir. Bu nedenle engelli maaşı alan ve adres değişikliği yapan kişi adres değişikliğini kuruma bildirmemesi durumunda maaşı kesilir.

Engelli maaşının kesilme nedenlerinden biri de vefat durumudur. Engelli maaşı alan kişi vefat ettiğinde maaşı kesilir. Bu durum şahsın ölümümün resmi olarak belgelendirilmesiyle gerçekleşir. Eğer şahsın ölümü resmi olarak belirtilmemiş ve başka biri verilen ödemeyi alırsa bu durumda devlet alınan para ve yasal olarak uygulayacağı faiz geri ödenir.

Maaşın kesilme nedenlerinden diğer ise feragat etme durumudur. Kişi engelli maaşı almak istemez, bu maaşa ihtiyacı olmadığı beyan ederse maaş kesilir.

Muhtaçlığın ortadan kalkması durumunda da maaş kesilir. Engelli maaşı yardıma muhtaç kişilere verilir. Ancak muhtaçlık durumu ilerleyen yıllarda ortadan kalkarsa maaş kesilir.

Bir diğer kesilme sebebi ise engel oranının düşmesidir. Engelli maaşı engel oranı %40 ve üzerinde olan kişilere verilir. Eğer kişinin engel oranı düşmüş ve iyileşme sürecine girmişse maaş kesilir.

Engelli maaşı herhangi bir sosyal güvencesi olmayan muhtaç kişilere verilir. Sosyal güvence aynı zamanda çalışmama durumu belirtir. Eğer kişinin sosyal güvencesi görülürse bu durum kişinin çalışabildiğini ifade eder ve maaş kesilir.

18 yaş altında olan ve engelli maaşı alan kişinin maaşı velisi tarafından alınır. Kişi 18 yaşını tamamladıktan sonra maaşı kesilir ve yeniden engelli maaşı alması için başvuru yapması gerekir. Bu sürede maaş kesilir.

Yine 18 yaş altında engelli maaşı alan bir kişinin bakımı velisi tarafından yapılır ve bu ücret velisine verilir. Ancak engelli bireyin hane dışından biri tarafından bakıldığının tespit edilmesi halinde muhtaçlık durumu ortadan kalkar ve maaş kesilir.

Maaşın kesilmesinin bir nedeni de aylığın bir yıl süreyle alınmaması durumlarında gerçekleşir. Bu durum maaşın alınmadığı ve ihtiyaç sahibi olmadığı anlamına gelir.

Yukarıdaki durumların dışında engelli maaşı kesilmez. Engelli maaşı kesilmesine yönelik en merak edilen sorulardan biri de engelli kişinin üzerine ev veya araba alınmasıdır. Engelli olan kişi engel raporuyla üzerine araç alabilir ve bu durumda maaş kesilmez. Ancak ev alma durumlarında hane içerisinde kişi başında düşen gelir hesaplaması yapılır ve hesaplamada kişi başında düşen gelir , liraya geçerse muhtaçlık ortadan kalkacağından maaş kesilir.