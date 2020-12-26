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Engelli maaşı alan kişi sigortalı olarak çalışabilir mi? 2021 Engelli maaşlarının kesildiği durumlar nelerdir?

Devlet engelli vatandaşlara engelli maaşı veriyor. Engelli maaşı alan birçok kişi engelli maaşı alan kişi sigortalı olarak çalışabilir mi ve 2021 engelli maaşlarının kesildiği durumlar nelerdir sorularını araştırıyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi 10:34
Engelli maaşı alan kişi sigortalı olarak çalışabilir mi? 2021 Engelli maaşlarının kesildiği durumlar nelerdir?
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Devlet engelli vatandaşlara engelli maaşı vermektedir. Engelli maaşları heyet raporu alıp başvuru yapan kişilere verilmektedir. Bunun yanı sıra engelli maaşı bazı durumlarda kesilebilir. Engelli maaşı alan kişi 1 yıl boyunca hesabına yatan parayı çekmezde maaşı kesilir. Bunun dışında engelli maaşı 18 yaş altında engelli olan kişi verildiğinde söz konusu maaş o kişinin ihtiyaçları için kullanılmazsa kesilir.

Adres değişikliği yapıldığında bu değişiklik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi’ne bildirilmezse, maaş kesilir. Çünkü denek engelli maaşı alan kişinin adresine giderek belli dönemlere denetim yapar.

Vefat durumda da kişiye verilen engelli maaşı kesilir. Muhtaçlığın ortadan kalkması durumunda da verilen maaş kesilebilir. Bilindiği gibi engelli maaşı yardıma muhtaç olduğu tespit edilen kişilere verilir. Engelli kişinin engel oranı %40’ın altına düştüğü takdirde de maaşı kesilir. Engel oranı %40’ın altında olan kişilerin çalışmaz durumu ortadan kalkar ve bu nedenle maaş kesilir. Ancak bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta süreli veya süresiz engelli raporunun olmasıdır. Rapor alınırken, verilen süresiz engelli raporunda kişinin engel oranı sabit görülür ve vefatına kadar geçerli olur. Bu rapor hastalığı kalıcı olan kişilere verilir. Süreli rapor ise hastalığı ilerleyen yıllarda düzelebilecek kişilere verilir ve bu kişiler her yıl rapor alarak başvuru yapmalıdır.

Engelli maaşı alan kişiye verilen maaş kişinin çalışamamasına bağlı olarak verilir. Bu nedenle engelli maaşı alan kişinin çalıştığı tespit edilirse, maaş kesilir.



Son Güncelleme: 26.12.2020 10:34
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EngelliMaaşDestek
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