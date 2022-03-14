İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
5 kuruma toplam 530 personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları..
Son Dakika
5 kuruma toplam 530 personel...
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e banka şoku!
Son Dakika
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e banka...

Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Mart 2022 Engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 14 Mart 2022 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Engelli kimlik kartı nasıl alınır? hakkında merak edilen güncel bilgileri 14 Mart 2022 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:04
Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Mart 2022 Engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir?
Takip Et:

Engelli kimlik kartına sahip kişiler pek çok kurum ve kuruluşta pek çok ayrıcalıktan yararlanabilir. Engelli kartına sahip olanlar EKPSS’ye göre kamudaki açık kontenjanlara atanabilmektedir. 19 Temmuz 2008’de çıkan Resmi Gazete’de engellilere verilmeye başlayan ve engelli kimlik kartı olarak nitelendirilen kimlik kartı engellilik durumu yüzde 40 veya daha yüksek olan kişilere verilirken, engelli kimlik kartı bir kereye mahsus olarak verilir ve yenilenmez. Engelli kişi engel oranı yüzde 40’ın altına düşerse kartı iade etmek zorundadır ve engelli kişi eğer hayatını kaybederse aile fertlerinden biri kartı iade etmelidir.

Engelli kimlik kartları nereden alınır?

Kalıcı problemli engelli kişiler yalnızca bir defa alabilecekleri yüzde 40 ve üzeri engele sahip olduklarını gösteren sağlık kurulu raporuyla engelli kimlik kartını süresiz olarak kullanabilir. İade mercii ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleridir.

Engelli kimlik kartı başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Engelli kimlik kartı başvuruları için;

Nüfus cüzdanı fotokopisi, engelli kimlik kartı başvuru dilekçesi, iki adet vesikalık fotoğraf, engel oranının yüzde 40 ve üzeri olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu, başvuru dilekçesi, engel oranı değişiklik dilekçesi, refakatçı kartı dilekçe öneği gerekmektedir.

Engelli kartları nerelerde kullanılır?

Engelli kartına sahip kişiler;

Belediye otobüsü, metro seferi, metrobüs, tramvay, şehir içi deniz yolu seferlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

Şehirlerarası otobüslerde 20 koltuklu taşıtlar için 1, 20 koltuktan fazla taşıtlar için 2 kişiye yüzde 40 indirim yapılır. Aynı taşıtlarda taşınacak engelli yolcu sayısı 2’den fazlaysa yüzde 30 indirim uygulanır.

THY iç hat uçuşlarında yüzde 20, dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim uygulanır. Öte yandan refakatçiyle seyahat edilmelidir ibareli doktor raporu ibraz edilirse engelli kişiyle seyahat edecek diğer kişiye de bütün iç hat seyahatleri için yüzde 20 indirim uygulanır.

TCDD demir yolları ve yüksek hızlı trenler dahil bütün koltuklu seferler, HAVAŞ havaalanı servis otobüsleri ücretsizdir.

Havaalanlarında 15 güne kadar parklar ücretsiz, 15 günü geçen sürelerdeyse normal otopark tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

İspark’taki yol üstü otoparkları 3 saat açık ve katlı otoparklar 8 saat ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Öğretmen evleri yüzde 20 ücretsiz.

Müze, milli park, piknik alanları, devlet tiyatroları, spor müsabakaları girişi ücretsizdir.

İSKİ yüzde 50 su indirimi, TTNET ve Türk Telekom yüzde 25 indirim ve cep telefonu indirimli engelli tarifeleri kullanılabilmektedir.

Yüzde 90 veya daha yüksek oranlı engelliler araç satın alımlarında ÖTV ve MTV’den muaf tutulur.

İş Kanununa göre 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde işverenler yüzde 3 engelli çalışan çalıştırmak zorundadır. Engellilik oranı ve dönemine bağlı 15-18 yıl arasında erken emeklilik hakkı vardır.  



Son Güncelleme: 14.03.2022 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müslümanlar Ramazan ayına girerken nasıl bir hazırlık yapmalı?
Müslümanlar Ramazan ayına girerken nasıl bir hazırlık yapmalı?
Oruç hangi durumlarda tutulmaz?
Oruç hangi durumlarda tutulmaz?
Oruç fidyesi nedir? İskatı savm nedir? Oruç fidyesi neden verilir?
Oruç fidyesi nedir? İskatı savm nedir? Oruç fidyesi neden verilir?
İtikaf ibadeti nedir? İtikafa Ramazan ayında mı giriliyor? İtikafa nasıl girilmelidir? İtikaf nedir?
İtikaf ibadeti nedir? İtikafa Ramazan ayında mı giriliyor? İtikafa nasıl girilmelidir? İtikaf nedir?
Ramazan Ayında ibadet etmenin sevabı nedir? Günlük hayatta yapılan ibadetleri Ramazan Ayında yapmanın sevabı daha mı fazladır?
Ramazan Ayında ibadet etmenin sevabı nedir? Günlük hayatta yapılan ibadetleri Ramazan Ayında yapmanın sevabı daha mı fazladır?
Sahurda ezan okunurken ezan bitene kadar yemek yenir mi?
Sahurda ezan okunurken ezan bitene kadar yemek yenir mi?

Popüler Haberler

Engelli kimlik kartı nasıl alınır? Mart 2022 Engellilere sağladığı kolaylıklar nelerdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 14 Mart 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Mart 2022 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 14 Mart 2022 Pazartesi
14 Mart 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Mart Pazartesi at yarışı programı
TJK 13 Mart 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 13 Mart 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 12 Mart 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Hafta sonu 13 Mart 2022 Pazar açık noter var mı? 13 Mart 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Müslümanlar Ramazan ayına girerken nasıl bir hazırlık yapmalı?
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
MHRS üzerinden İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi'nden nasıl randevu alınır? İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi İletişim Bilgileri
E-Devlet üzerinden ilaç geçmişini silme işlemi nasıl yapılır?
Emeklilere müjde! Emeklilere özel sadece kimlikle 70 bin TL kredi imkanı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.