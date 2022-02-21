Engelli kartları nerelerde kullanılır? Şubat 2022 Engelli kimlik kartı nasıl alınır?

Engelli kimlik kartına sahip kişiler pek çok kurum ve kuruluşta pek çok ayrıcalıktan yararlanabilir. Engelli kartına sahip olanlar EKPSS’ye göre kamudaki açık kontenjanlara atanabilmektedir. 19 Temmuz 2008’de çıkan Resmi Gazete’de engellilere verilmeye başlayan ve engelli kimlik kartı olarak nitelendirilen kimlik kartı engellilik durumu yüzde 40 veya daha yüksek olan kişilere verilirken, engelli kimlik kartı bir kereye mahsus olarak verilir ve yenilenmez. Engelli kişi engel oranı yüzde 40’ın altına düşerse kartı iade etmek zorundadır ve engelli kişi eğer hayatını kaybederse aile fertlerinden biri kartı iade etmelidir.

Engelli kimlik kartları nereden alınır?

Kalıcı problemli engelli kişiler yalnızca bir defa alabilecekleri yüzde 40 ve üzeri engele sahip olduklarını gösteren sağlık kurulu raporuyla engelli kimlik kartını süresiz olarak kullanabilir. İade mercii ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleridir.

Engelli kimlik kartı başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Engelli kimlik kartı başvuruları için;

Nüfus cüzdanı fotokopisi, engelli kimlik kartı başvuru dilekçesi, iki adet vesikalık fotoğraf, engel oranının yüzde 40 ve üzeri olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu, başvuru dilekçesi, engel oranı değişiklik dilekçesi, refakatçı kartı dilekçe öneği gerekmektedir.

Engelli kartları nerelerde kullanılır?

Engelli kartına sahip kişiler;

Belediye otobüsü, metro seferi, metrobüs, tramvay, şehir içi deniz yolu seferlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

Şehirlerarası otobüslerde 20 koltuklu taşıtlar için 1, 20 koltuktan fazla taşıtlar için 2 kişiye yüzde 40 indirim yapılır. Aynı taşıtlarda taşınacak engelli yolcu sayısı 2’den fazlaysa yüzde 30 indirim uygulanır.

THY iç hat uçuşlarında yüzde 20, dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim uygulanır. Öte yandan refakatçiyle seyahat edilmelidir ibareli doktor raporu ibraz edilirse engelli kişiyle seyahat edecek diğer kişiye de bütün iç hat seyahatleri için yüzde 20 indirim uygulanır.

TCDD demir yolları ve yüksek hızlı trenler dahil bütün koltuklu seferler, HAVAŞ havaalanı servis otobüsleri ücretsizdir.

Havaalanlarında 15 güne kadar parklar ücretsiz, 15 günü geçen sürelerdeyse normal otopark tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

İspark’taki yol üstü otoparkları 3 saat açık ve katlı otoparklar 8 saat ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Öğretmen evleri yüzde 20 ücretsiz.

Müze, milli park, piknik alanları, devlet tiyatroları, spor müsabakaları girişi ücretsizdir.

İSKİ yüzde 50 su indirimi, TTNET ve Türk Telekom yüzde 25 indirim ve cep telefonu indirimli engelli tarifeleri kullanılabilmektedir.

Yüzde 90 veya daha yüksek oranlı engelliler araç satın alımlarında ÖTV ve MTV’den muaf tutulur.

İş Kanununa göre 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde işverenler yüzde 3 engelli çalışan çalıştırmak zorundadır. Engellilik oranı ve dönemine bağlı 15-18 yıl arasında erken emeklilik hakkı vardır.