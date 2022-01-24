İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...

Engelli kartları nerelerde kullanılır? Ocak 2022 Engelli kimlik kartı nasıl alınır?

Sıcak gündemde yer tutan Engelli kartları nerelerde kullanılır? Engelli kimlik kartı nasıl alınır? ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 24 Ocak 2022 Pazartesi tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:01
Engelli kartları nerelerde kullanılır? Ocak 2022 Engelli kimlik kartı nasıl alınır?
Takip Et:

Engelli kimlik kartına sahip kişiler pek çok kurum ve kuruluşta pek çok ayrıcalıktan yararlanabilir. Engelli kartına sahip olanlar EKPSS’ye göre kamudaki açık kontenjanlara atanabilmektedir. 19 Temmuz 2008’de çıkan Resmi Gazete’de engellilere verilmeye başlayan ve engelli kimlik kartı olarak nitelendirilen kimlik kartı engellilik durumu yüzde 40 veya daha yüksek olan kişilere verilirken, engelli kimlik kartı bir kereye mahsus olarak verilir ve yenilenmez. Engelli kişi engel oranı yüzde 40’ın altına düşerse kartı iade etmek zorundadır ve engelli kişi eğer hayatını kaybederse aile fertlerinden biri kartı iade etmelidir.

Engelli kimlik kartları nereden alınır?

Kalıcı problemli engelli kişiler yalnızca bir defa alabilecekleri yüzde 40 ve üzeri engele sahip olduklarını gösteren sağlık kurulu raporuyla engelli kimlik kartını süresiz olarak kullanabilir. İade mercii ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleridir.

Engelli kimlik kartı başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Engelli kimlik kartı başvuruları için;

Nüfus cüzdanı fotokopisi, engelli kimlik kartı başvuru dilekçesi, iki adet vesikalık fotoğraf, engel oranının yüzde 40 ve üzeri olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu, başvuru dilekçesi, engel oranı değişiklik dilekçesi, refakatçı kartı dilekçe öneği gerekmektedir.

Engelli kartları nerelerde kullanılır?

Engelli kartına sahip kişiler;

Belediye otobüsü, metro seferi, metrobüs, tramvay, şehir içi deniz yolu seferlerinden ücretsiz olarak yararlanır.

Şehirlerarası otobüslerde 20 koltuklu taşıtlar için 1, 20 koltuktan fazla taşıtlar için 2 kişiye yüzde 40 indirim yapılır. Aynı taşıtlarda taşınacak engelli yolcu sayısı 2’den fazlaysa yüzde 30 indirim uygulanır.

THY iç hat uçuşlarında yüzde 20, dış hat uçuşlarında yüzde 25 indirim uygulanır. Öte yandan refakatçiyle seyahat edilmelidir ibareli doktor raporu ibraz edilirse engelli kişiyle seyahat edecek diğer kişiye de bütün iç hat seyahatleri için yüzde 20 indirim uygulanır.

TCDD demir yolları ve yüksek hızlı trenler dahil bütün koltuklu seferler, HAVAŞ havaalanı servis otobüsleri ücretsizdir.

Havaalanlarında 15 güne kadar parklar ücretsiz, 15 günü geçen sürelerdeyse normal otopark tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

İspark’taki yol üstü otoparkları 3 saat açık ve katlı otoparklar 8 saat ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Öğretmen evleri yüzde 20 ücretsiz.

Müze, milli park, piknik alanları, devlet tiyatroları, spor müsabakaları girişi ücretsizdir.

İSKİ yüzde 50 su indirimi, TTNET ve Türk Telekom yüzde 25 indirim ve cep telefonu indirimli engelli tarifeleri kullanılabilmektedir.

Yüzde 90 veya daha yüksek oranlı engelliler araç satın alımlarında ÖTV ve MTV’den muaf tutulur.

İş Kanununa göre 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde işverenler yüzde 3 engelli çalışan çalıştırmak zorundadır. Engellilik oranı ve dönemine bağlı 15-18 yıl arasında erken emeklilik hakkı vardır.  


Son Güncelleme: 24.01.2022 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Gemici kimdir? Ahmet Gemici kariyeri ve hayatı
Ahmet Gemici kimdir? Ahmet Gemici kariyeri ve hayatı
Hobi bahçesi yapma şartları nelerdir?
Hobi bahçesi yapma şartları nelerdir?
Yaprak sarması nasıl yapılır? Zuhal Topal’la Sofrada Yaprak Sarması tarifi
Yaprak sarması nasıl yapılır? Zuhal Topal’la Sofrada Yaprak Sarması tarifi
Evde maske paketleme işi nedir,nasıl başvurulur?
Evde maske paketleme işi nedir,nasıl başvurulur?
Arefe gününde çekilmesi gereken tespihler nelerdir?
Arefe gününde çekilmesi gereken tespihler nelerdir?
Emeklilere müjdeli haber! 10 maddelik talepler listesi meclise sunuldu!
Emeklilere müjdeli haber! 10 maddelik talepler listesi meclise sunuldu!

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 24 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Engelli kartları nerelerde kullanılır? Ocak 2022 Engelli kimlik kartı nasıl alınır?
24 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Ocak evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 24 Ocak 2022 Pazartesi
Emeklilere müjde! Emeklilere özel sadece kimlikle 70 bin TL kredi imkanı!
Ziraat Bankası'ndan emekli kredisi nasıl alınır? Ziraat Bankası emekli kredisi şartları
KOSGEB, ödemeleri ne zaman yapılıyor? KOSGEB 'ödeme oluru' nedir?
Netflix 2022 yılı ücretleri nedir? Netflix'e nasıl üye olunur?
Ziraat Bankası'ndan Sevindirici Haber Faizsiz Kredi İmkanı
Masterchef Türkiye yeni sezon jüri ve yarışmacıları belli oldu mu?
American Horror Stories dizisinin konusu nedir ? American Horror Stories yayında
Eczacı İşçisi kime denir ? Eczacı işçisi maaşı ne kadar ?
Rüyada bulgur görmek anlamı ve yorumu
Netflix Schumacher Belgeselinin konusu nedir?
Netflix Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisi konusu nedir?
Dünyanın en güvenilir ve en iyi mobil Forex uygulamaları
Arefe günü hangi dualar okunur?
Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!
Cafe açmak için ne yapılır? Cafe açmak için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir?
Arefe gününde edilmesi gereken dualar Arefe gününde yapılan dualar kabul olur mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.