Engelli kardeşini bıçakla yaralayan ağabey, sakin bir şekilde sigara içti!

Bursa Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde beraber ikamet eden Fikret U. (53) ile bedensel engeli bulunan kardeşi Mesut U. (42), gece saatleri sıralarında evde gürültü meselesinden dolayı tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesinin sonrasında Fikret U., Kardeşi Mesut U.'yu darp etmeye başladı ardından kolu ve sırtından bıçak ile yaraladı.

Ambulansa taşındı

Komşuların ihbarı sonrasında olay mahalline polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri yaralı Mesut U.'yu ambulansa aldı.

Hiçbir şey olmamış gibi sigara yaktı

Bu esnada evinden çıkan Fikret U., kardeşinin olduğu ambulansın yanına gelerek hiçbir şey yapmamış gibi sigarasını içti.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan Fikret U., İfadesinin alınması için emniyete götürüldü.