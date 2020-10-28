Engelli İşçi Çalıştırmak zorunlu mu? Yönetmelikte ki kurallar ne diyor?

Engelli işçi çalıştırma yönetmeliğine göre işverenler, özel sektörde ve kamu sektöründe engellileri işe almakla yükümlüdür. Engelli kişileri özel sektörde çalıştırma yükümlülüğü ile ilgili olarak eski bir kural var ama esas almamız gereken kanun 4857 sayılı Kanunun 30. maddesidir. İlgili yönetmeliklere göre, hem özel sektör hem de kamuya açık yerler engelli kişileri istihdam etmelidir. Bu yazıda şu soruların cevaplarını bulabilirsiniz: engelli kişileri işe almak için işyerinde çalışması gereken işçi sayısı ve engelli bireylerin özel ve kamu işyerlerindeki istihdam oranları hakkında detaylı bilgiler yazımızda bulabilirsiniz.

Özel Sektörde Engelli Çalıştırma Zorunluluğu 2020

Engellilerin özel sektör işyerlerinde istihdam oranı 4857 sayılı Kanun ile belirlenmektedir. İlgili kanunlara göre, engelli bireylerin özel sektör işverenleri tarafından istihdam oranı aşağıdaki gibidir.

Toplam çalışan sayısı 50 veya daha fazla ise, engelli çalışan sayısı toplam çalışan sayısının en az% 3'ü olmalıdır.

Özel sektör işverenlerinde engellilerin istihdam oranı hesaplanırken, işverenin bulunduğu il / bölgede bulunan tüm işyerlerinde çalışan işçiler dikkate alınmalıdır.

Engelli istihdam oranının hesaplanmasında yarı zamanlı çalışanlar dikkate alınmıştır.

Ayrıca, açık veya belirsiz iş sözleşmesi olan tüm çalışanlar, engelli istihdam oranının hesaplanmasına dahil edilir.

Kamu İşyerleri İçin Engelli İşçi İstihdam Oranı Nedir?

Engelli bireylerin kamu sektöründeki istihdam oranı özel sektöre göre değişmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, işçi sayısı 50'yi aşarsa, özel sektörde engelli istihdam oranı en az% 3'tür, ancak kamuya açık yerlerde engelli istihdam oranının hesaplanmasında herhangi bir sınır yoktur. Devletin engelliler için istihdam oranı, toplam çalışan sayısının% 4'üdür.

Engelli Çalışma Saatleri

Engelli Çalıştırma Zorunluluğu Cezası Ne Kadar?

Engelli bireylerin kamu ve özel sektördeki istihdam oranlarından detaylı olarak bahsettikten sonra, engelli bireylerin çalışma saatleri ve çalışma saatlerinden bahsedelim. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre engelliler hiçbir şekilde gece vardiyasında çalıştırılamaz. "İş Kanunu" na göre gece vardiyaları akşam 20.00 ile sabah 08.00 arasındadır. Bu durumda engelli çalışanların çalışma saatleri 08.00-20.00 arasında olacaktır. Çalışma saatleri dışında çalışıyorsanız, 4857 sayılı İş Kanunu işyerine cezai yaptırımlar getirmektedir.

Özürlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında, işyerinin kamu ve özel sektörde özürlü işçi çalıştırma oranı şartını karşılamadığı tespit edilirse idari para cezası verilecektir. İşyerinde engelli istihdam oranına göre 2020 yılında uygulanacak ceza her işçi başına 3.985 liradır.

Engelli Çalıştırma Şartı

Engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında, işverenlerin yukarıda belirtilen sayıdan fazla işçi çalıştırmış olması gerekmektedir. Ayrıca işverenler engelli kişileri işe alabilirler ancak kişi sayısına ilişkin bir zorunluluk yoktur, engelli çalıştırma yükümlülüğünün yanı sıra diğer çalışanlar için ek sigorta primi alabilirler. Bunun için işverenlerin İŞKUR’a kayıt olmaları ve İŞKUR kanalları üzerinden engelli kişileri işe almaları gerekmektedir.

Engelli İşçi Çalıştırma Zorunluluğu Hakkında Önemli Bilgiler

Engellilere yönelik istihdam yükümlülüğü kapsamında engelli bireylerin işyerinde istihdam oranının sağlanması için İŞKUR üzerinden engelli istihdam edilmesi gerekmektedir.

İŞKUR kanallarından personel almadan doğrudan işe alınırsanız, işe alım tarihinden itibaren 15 gün içinde kimlik bilgilerini İŞKUR’a bildirmeniz gerekmektedir.

Engelli istihdam oranının hesaplanmasında İŞKUR tarafından onaylanmayan veya İŞKUR’a bildirilmeyen engelliler dikkate alınmayacaktır.

Aktif olarak çalıştıktan sonra engelliler ve en az% 40 veya daha fazla engellilik raporu almış olanlar, İŞKUR’a başvururken özürlülerin oranını da dikkate almalıdır.

Çalışan sayısı artarsa ​​veya engelliler çeşitli nedenlerle istifa ederse, engelliler en geç 5 iş günü içinde İŞKUR’a bildirilmelidir.

Engelli Sigorta Prim Teşviki

Maliye Bakanlığı, istihdam oranı engellilere göre yüksek olan her işçinin aylık asgari ücreti üzerinden tüm aylık sigorta primlerini öder. Engelli çalışan sayısından fazla olan çalışanların bu sigorta primi teşvikinden yararlanmasını sağlamak için;