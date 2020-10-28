İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Engelli İşçi Çalıştırmak zorunlu mu? Yönetmelikte ki kurallar ne diyor?

Engelli işçi çalıştırmak zorunlu mu? Bir işyerinde engelli işçi sayısı kaç olmalıdır? Sayısı neye göre belirleniyor? Engelli işçi çalıştırabilmek için gerekli koşullar nelerdir? Engelli işçi çalıştırmak için yönetmelikte neler yazıyor? Bu soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 08:07
Engelli İşçi Çalıştırmak zorunlu mu? Yönetmelikte ki kurallar ne diyor?
Takip Et:

Engelli işçi çalıştırma yönetmeliğine göre işverenler, özel sektörde ve kamu sektöründe engellileri işe almakla yükümlüdür. Engelli kişileri özel sektörde çalıştırma yükümlülüğü ile ilgili olarak eski bir kural var ama esas almamız gereken kanun 4857 sayılı Kanunun 30. maddesidir. İlgili yönetmeliklere göre, hem özel sektör hem de kamuya açık yerler engelli kişileri istihdam etmelidir. Bu yazıda şu soruların cevaplarını bulabilirsiniz: engelli kişileri işe almak için işyerinde çalışması gereken işçi sayısı ve engelli bireylerin özel ve kamu işyerlerindeki istihdam oranları hakkında detaylı bilgiler yazımızda bulabilirsiniz.

Özel Sektörde Engelli Çalıştırma Zorunluluğu 2020

Engellilerin özel sektör işyerlerinde istihdam oranı 4857 sayılı Kanun ile belirlenmektedir. İlgili kanunlara göre, engelli bireylerin özel sektör işverenleri tarafından istihdam oranı aşağıdaki gibidir.

  • Toplam çalışan sayısı 50 veya daha fazla ise, engelli çalışan sayısı toplam çalışan sayısının en az% 3'ü olmalıdır.
  • Özel sektör işverenlerinde engellilerin istihdam oranı hesaplanırken, işverenin bulunduğu il / bölgede bulunan tüm işyerlerinde çalışan işçiler dikkate alınmalıdır.
  • Engelli istihdam oranının hesaplanmasında yarı zamanlı çalışanlar dikkate alınmıştır.  
  • Ayrıca, açık veya belirsiz iş sözleşmesi olan tüm çalışanlar, engelli istihdam oranının hesaplanmasına dahil edilir.

Kamu İşyerleri İçin Engelli İşçi İstihdam Oranı Nedir?

Engelli bireylerin kamu sektöründeki istihdam oranı özel sektöre göre değişmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, işçi sayısı 50'yi aşarsa, özel sektörde engelli istihdam oranı en az% 3'tür, ancak kamuya açık yerlerde engelli istihdam oranının hesaplanmasında herhangi bir sınır yoktur. Devletin engelliler için istihdam oranı, toplam çalışan sayısının% 4'üdür.

Engelli Çalışma Saatleri


Engelli bireylerin kamu ve özel sektördeki istihdam oranlarından detaylı olarak bahsettikten sonra, engelli bireylerin çalışma saatleri ve çalışma saatlerinden bahsedelim. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre engelliler hiçbir şekilde gece vardiyasında çalıştırılamaz. "İş Kanunu" na göre gece vardiyaları akşam 20.00 ile sabah 08.00 arasındadır. Bu durumda engelli çalışanların çalışma saatleri 08.00-20.00 arasında olacaktır. Çalışma saatleri dışında çalışıyorsanız, 4857 sayılı İş Kanunu işyerine cezai yaptırımlar getirmektedir.

Engelli Çalıştırma Zorunluluğu Cezası Ne Kadar?

Özürlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında, işyerinin kamu ve özel sektörde özürlü işçi çalıştırma oranı şartını karşılamadığı tespit edilirse idari para cezası verilecektir. İşyerinde engelli istihdam oranına göre 2020 yılında uygulanacak ceza her işçi başına 3.985 liradır.

Engelli Çalıştırma Şartı

Engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında, işverenlerin yukarıda belirtilen sayıdan fazla işçi çalıştırmış olması gerekmektedir. Ayrıca işverenler engelli kişileri işe alabilirler ancak kişi sayısına ilişkin bir zorunluluk yoktur, engelli çalıştırma yükümlülüğünün yanı sıra diğer çalışanlar için ek sigorta primi alabilirler. Bunun için işverenlerin İŞKUR’a kayıt olmaları ve İŞKUR kanalları üzerinden engelli kişileri işe almaları gerekmektedir.

Engelli İşçi Çalıştırma Zorunluluğu Hakkında Önemli Bilgiler

Engellilere yönelik istihdam yükümlülüğü kapsamında engelli bireylerin işyerinde istihdam oranının sağlanması için İŞKUR üzerinden engelli istihdam edilmesi gerekmektedir.

  • İŞKUR kanallarından personel almadan doğrudan işe alınırsanız, işe alım tarihinden itibaren 15 gün içinde kimlik bilgilerini İŞKUR’a bildirmeniz gerekmektedir.
  • Engelli istihdam oranının hesaplanmasında İŞKUR tarafından onaylanmayan veya İŞKUR’a bildirilmeyen engelliler dikkate alınmayacaktır.
  • Aktif olarak çalıştıktan sonra engelliler ve en az% 40 veya daha fazla engellilik raporu almış olanlar, İŞKUR’a başvururken özürlülerin oranını da dikkate almalıdır.
  • Çalışan sayısı artarsa ​​veya engelliler çeşitli nedenlerle istifa ederse, engelliler en geç 5 iş günü içinde İŞKUR’a bildirilmelidir.

Engelli Sigorta Prim Teşviki

Maliye Bakanlığı, istihdam oranı engellilere göre yüksek olan her işçinin aylık asgari ücreti üzerinden tüm aylık sigorta primlerini öder. Engelli çalışan sayısından fazla olan çalışanların bu sigorta primi teşvikinden yararlanmasını sağlamak için;

  • İşçinin İşkur’da kayıtlı engelliler arasından işe alınması,
  • İşverenin ödeme vadesi geçmiş prim borcu olmaması gerekmektedir.
  • Bu kapsamda İşkur’dan teşvik onayı alındıktan sonra 14857 sayılı Kanun numarası ile bildirge gönderilmek sureti ile teşvikten yararlanılır.


Son Güncelleme: 28.10.2020 08:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Engelli İşçiYürütmelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ’den dar gelirli aileler için 2 sene ödemesiz 15 sene vadeli konutlar!
TOKİ’den dar gelirli aileler için 2 sene ödemesiz 15 sene vadeli konutlar!
Hatay'da yangına su taşıyan tanker 13 aracı biçti
Hatay'da yangına su taşıyan tanker 13 aracı biçti
Düğünde patlatılan havai fişek dizine saplandı! Genç kadının hayatı kabusu döndü
Düğünde patlatılan havai fişek dizine saplandı! Genç kadının hayatı kabusu döndü
Ordulu şehidin baba ocağı 3 ayda yeniden inşa edildi
Ordulu şehidin baba ocağı 3 ayda yeniden inşa edildi
Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler ‘pes' dedirtti
Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler ‘pes' dedirtti
Esenyurt'ta 'koronabüsler' virüs saçıyor
Esenyurt'ta 'koronabüsler' virüs saçıyor

Popüler Haberler

Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? 2020 İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
T.C. kimlik no ile ile kredi notu sorgulama e-devlet 2020
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Düşük faiz oranıyla kredi imkanı!
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
2020 yılı Andorra asgari ücreti
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
Gönül Dağı Serdar kimdir? Gerçek adı nedir? Utku Ateş hakkında bilgiler
Asgari ücret pazarlıkları ne zaman başlayacak?
Telefon görüşmeleri nasıl dinlenir? Android Iphone telefon dinleme uygulaması
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
51.Bölge nedir? 51. Bölgede ne var? ABD 51. Bölge nerededir? Neden yasak bölge? Merak edilen detaylar
Aşk 101 dizisi yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. sezon tarihi belli mi? Aşk 101 nereden, nasıl izlenir?
Vodafone bedava 3 GB internet kazandırıyor!
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ekim 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Zehirli Çiçekler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın reyting oranları
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Göz kapağı estetiği ortalama fiyatları ne kadar? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.