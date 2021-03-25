Engelli genci öldüresiye darp eden Fırat Delikanlı isimli şahıs sosyal medyada infial yarattı!

Aydın'da işitme engelli bir genci öldüresiye döven ve işken ce ederek hayatını cehenneme çeviren Fırat Delikanlı olarak bilinen Fırat Kaya isimli şahıs daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden o anları yayınladı. Fırat Kaya, paylaştığı görüntüleri nefret içerikli notlarla yayınlarken olayın yayılması sonrası sosyal medya ayağa kalktı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisine yol açan bu görüntülerde Fırat Kaya olduğu iddia edilen kişinin işitme engelli olduğu öğrenilen bir kişiyi öldüresiye darp ettiği görülüyor. Darp edilen engelli gencin ise olayla ilgili verdiği ifadesinde 150 TL'lik bir satış yaptığını ve hakkını alamadığını söylediği belirtildi.

Bu görüntülerin ardında Fırat Delikanlı isimli şahsa ait birçok kullanıcı başka bir videoyu ortaya çıktı.

Yeni videoda iddialara göre Fırat Delikanlı lakaplı Fırat Kaya, bir süre birlikte olduğu kadını döverek hastanelik ettiği öğrenilirken videoda Kaya tarafından darp edildiği ileri sürülen genç kadının hastanede olduğu görüntüleri yer alıyor.