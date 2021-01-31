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Engelli erken emeklilik için aranan şartlar ve gerekli evraklar 2021

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 31.01.2021 tarihli Engelli erken emeklilik için aranan şartlar ve gerekli evraklar haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 31.01.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 03:27
Engelli erken emeklilik için aranan şartlar ve gerekli evraklar 2021
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Engelli vatandaşların erken emekli olabilmesi için bazı imkanlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda emekli vatandaşların emeklilikleri için ilk sigortalı olma tarihine ve engel oranı esas alınmaktadır. 2008 yılında yeniden düzenlenen SGK yönetmeliği ile birlikte bazı şartlarda değişikliğe gidildi. Engellilerin erken emekli olabilmesi için ilk sigortalı olma tarihi 2008’den önce veya sonraysa şartlar değişmektedir.

SSK’ya Bağlı Engelli Kişiler Nasıl Erken Emekli Olabilir?

2008 yılında yapılan SGK düzenlemesi ile birlikte SSK’nın adı 4A olarak değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeler ile birlikte emeklilik şartları da değişmiştir. SSK’lı olup yüzde 40’dan az engel oranı olan kişiler normal emeklilik kapsamına alınmaktadır. Yüzde 40’ın üzerinde engel oranı olan kişiler ise erken emeklilik kapsamına alınmaktadır.

2008’den Önce Sigortalı Olan SSK’lı Engelli Çalışanların Erken Emekliliği

Yüzde 40 ile yüzde 59 arasında engeli olan kişilerin erken emekli olabilmesi için aşağıdaki durumların gerçekleşmesi gerekir.

- 5 Ağustos 1991 ve öncesinde sigortalı olunmuş ise 15 yıl, 3600 prim günü,

- 6 Ağustos 1991 ile 5 Ağustos 1994 arasında sigortalı olunmuş ise 16 yıl, 3760 prim günü,

- 6 Ağustos 1994 ile 5 Ağustos 1997 arasında sigortalı olunmuş ise 17 yıl, 3920 prim günü,

- 6 Ağustos 1997 ile 5 Ağustos 2000 arasında sigortalı olunmuş ise 18 yıl, 4080 prim günü,

- 6 Ağustos 2000 ile 5 Ağustos 2003 arasında sigortalı olunmuş ise 19 yıl, 4240 prim günü,

- 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında sigortalı olunmuş ise 20 yıl, 4400 prim günü,

Engellilik oranı yüzde 60 ile yüzde 79 arasında olan kişilerin emeklilik şartları şu şekildedir:

- 5 Ağustos 1991 ve öncesinde sigortalı olunmuş ise 15 yıl, 3600 prim günü,

- 6 Ağustos 1991 ile 5 Ağustos 1994 arasında sigortalı olunmuş ise 15 yıl 8 ay, 3680 prim günü,

- 6 Ağustos 1994 ile 5 Ağustos 1997 arasında sigortalı olunmuş ise 16 yıl 4 ay, 3760 prim günü,

- 6 Ağustos 1997 ile 5 Ağustos 2000 arasında sigortalı olunmuş ise 17 yıl, 3840 prim günü,

- 6 Ağustos 2000 ile 5 Ağustos 2003 arasında sigortalı olunmuş ise 17 yıl 8 ay, 3920 prim günü,

- 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında sigortalı olunmuş ise 18 yıl, 4000 prim günü,

- 6 Ağustos 2003 ile 30 Eylül 2008 arasında sigortalı olunmuş ise 20 yıl, 4400 prim günü ödenmelidir.

Engellilik oranı yüzde 80’in üzerinde olan kişiler 5 Ağustos ile 30 Eylül 2008 arasında sigortalı olmuş ise 15 yıl, 3600 prim günü ödemiş olması gerekmektedir.

2008’den Sonra Sigortalı Olan Engelli Çalışanların Erken Emekliliği

1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olarak çalışmayan başlayan ve engel durumu yüzde 40 ile yüzde 49 arasında olan engelli vatandaşların en az 18 sene çalışmış olması gerekmektedir. 2008 yılından sonra sigortalı olan engelli vatandaşların erken emeklilik prim günü ve senesi şu şekildedir:

- 1 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arsında sigortalı olunmuş ise 4100 prim günü,

- 1 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında sigortalı olunmuş ise 4200 prim günü,

- 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında sigortalı olunmuş ise 4300 prim günü,

- 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2011 arasında sigortalı olunmuş ise 4400 prim günü,

- 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 arasında sigortalı olunmuş ise 4500 prim günü,

- 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2013 arasında sigortalı olunmuş ise 4600 prim günü,

- 1 Ocak 2013’ten sonra sigortalı olunmuş 4680 prim gününün ödenmiş olması gerekmektedir.

Engellilik oranı yüzde 50 ile yüzde 59 arasında olan kişilerin minimum 16 sene çalışmış olması gerekmektedir ve bu kişilerin ödemesi gereken prim gün sayısı şu şekildedir:

- 1 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında sigortalı olunmuş ise 3700 prim günü,

- 1 Ocak 2008 ile 31 Aralık 2009 arasında sigortalı olunmuş ise 3800 prim günü,

- 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2019 arasında sigortalı olunmuş ise 3800 prim günü,

- 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2011 arasında sigortalı olunmuş ise 4000 prim günü,

- 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 arasında sigortalı olunmuş ise 4200 prim günü,

- 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2014 arasında sigortalı olunmuş ise 4300 prim günü,

- 1 Ocak 2015 sonrasında sigortalı olunmuş ise 4320 prim gününün ödenmesi gerekmektedir.

Engellilik oranı yüzde 60 ve üzerinde olan kişilerin erken emeklilik için minimum 15 yıl çalışmış olması gerekir ve erken emeklilik için ödemeleri gereken prim miktarı şu şekildedir:

- 1 Ekim 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında sigortalı olunmuş ise 3700 prim günü,

- 1 Ocak 2008 ile 31 Aralık 209 arasında sigortalı olunmuş ise 3800 prim günü,

- 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 arasında sigortalı olunmuş ise 3900 prim günü,

- 1 Ocak 2010 ve sonrasında sigortalı olunmuş ise 3960 prim gününün ödenmesi gerekmektedir.

Bağkur’a Bağlı Engelli Vatandaşlar Nasıl Erken Emekli Olabilir?

Bağkur’a bağlı olan kişilerin 1 Ekim 2008’den sonra erken emekli olma fırsatları ortaya çıkmıştır. Engellilik oranı yüzde 40 ile 49 arasında olan engelli vatandaşların 18 yıl çalışmaları ve 4680 prim günü ödemeleri gerekir. Engelli oranı yüzde 50 ile yüzde 59 arasında olan kişilerin 16 sene çalışması ve 4320 prim günü ödemesi gerekir. Ayrıca engellilik oranı yüzde 60’tan fazla olan kişilerin 15 sene çalışması ve 3960 prim gününü ödemesi gerekmektedir.

Emekli Sandığı’na Bağlı Engelli Vatandaşlar Nasıl Erken Emekli Olabilir?

Yüzde 40 ve üzerinde engeli bulunan kişilerin 15 sene çalışması ve 5400 prim gününü tamamlaması gerekmektedir. Sigortalı olduktan sonra yüzde 50 ile yüzde 59 arasına engeli olan kişilerin 5760 prim günü ödemesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 31.01.2021 03:27
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Anahtar Kelimeler:
Erken EmeklilikSGK
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