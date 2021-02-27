Engelli emeklilik maaşı almak için gerekli şartlar nelerdir? Engelli emeklilik maaşı miktarı

2021 yılında alınan kararlara göre SSK emeklisi olan engelli vatandaşları için en az 1500 TL emekli sandığı emeklisi olan engelliler için de 1900-2100 TL olarak belirlendi. Engelleri bulunan emeklilerin bu ücretten yararlanması için istenen şartlar şunlardır…

Öncelikle bu maaşı alabilmek adına sağlık bakanlığı yetkilerinden engelli durum belirtilmesi adına tam teşekküllü sağlık raporu alınmalıdır.

Engellilik emeklilik maaşı ödemesi almak için şu şartları taşımak gerekir:

• Başvuracak olan vatandaşın sigortasının başlangıcının engellilik oranına göre pay biçilmesi oldukça önelimdir. Belirlenen alt limitli tarih 2008 dir. Daha öncesi için hesaplamalar farklı şekilde olacaktır.

• Engelli kişinin sosyal güvenceleri SSK(4A),BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) sigorta kollarından en az birine sahip olmaları gerekmektedir.

• bu maaştan faydalanmak için engellilik durumu işe başlamadan önce gerçekleşmesi şarttır. İş esnasında meydana gelen kazalardan oluşan durumlar bu sisteme tabi değildir.

Engellilik

Oranına Göre Engelli Emeklilik Maaşı Şartları Nelerdir?

Engelli olan bireyin maaşının fiyatı engellilik durumuna göre farklılık göstermektedir. %40-%59 arasında engelli olanlar üçüncü dereceden engelli, %60 -%79 arasında engelli olanlar ikinci dereceden engelli,%80 ve üzerinde engelli olan kişiler birinci dereceden engelli maaşı alabilmektedir.

Bu durumun bir diğer süreci başlangıç tarihi dış olarak tutulup Birinci dereceden engelli olanlar( %80 ve üzeri) sigortala 15 yıl ve 3600 prim ödemesi şartı kabul edilmektedir. İkinci dereceden engelli olan kişilerinse sigorta tarihlerine bakılarak engelli maaşı saptanmaktadır.

İkinci dereceden engelli olan kişinin;

• 5 Ağustos 1991 ve öncesine bakılarak sigorta süresi ve 3600 prim günü

• 6 Ağustos 1991 ve 5 Ağustos 1994 tarihleri arasında, 15 yıl 8 aylık sigorta süresi ve 3680 prim günü doldurmalıdır.

• 6 Ağustos 1994-5 Agustus 1997 arasında 16 yıl 4 aylık sigorta süresi ve 3760 gerçekleşen gün tabi tutulur.

• 6 Ağustos 1997-5 Agustus 2000, 17 yıl sigorta süresi ve 3840 prim günü,

• 6 Ağustos 2000 ve 5 Ağustos tarihlerinde 17 yıl 8 aylık sigorta süresinin yani sıra 3920 prim günü esası alınmaktadır.

• 5 Ağustos 2003-30 Eylül 2008 tarihleri arasında 18 yıl sigorta süresi ve 4000 prim günü şartının tam anlamıyla oluşması gerekmektedir.

Üçüncü dereceden engelli vatandaşın emekli maaşı almak için hangi şartları taşıması gerekir?

Üçüncü dereceden engelli olan bireylerinse engelli maaşını almaları için sigorta başlangıç tarihlerinin önemli bir yer tutmatadır.

• 5 Ağustos 1991ve öncesindeki 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim günü,

• 6 Ağustos 1991 -5Agustus tarihleri arasında 16 yıl sigorta süresi ve 3760 prim günü,

• 6 Ağustos 1994-5Agustus 1997, 17 yıllık sigorta süresi ve 3920 prim günü sabitlenmektedir

• 6 Ağustos 1997 -5Agustus 2000 tarihleri arasında kalan 18 yıllık sigorta süresi ve 4080 prim günü,

• 6 Ağustos 2000-5Agustus 2003 tarihleri arasında 19 yıllık sigorta süresi ve 4240 prim günü

• 5 Ağustos 2003 ve 30 Eylül 2008 tarihleri arasında 20 yıl sigorta süresi ve 4400 prim günü şartlarının dikkate alınması ve bu kural dâhilinde Engellilik emeklilik maaşı almak isteyen kişilere ödeneceği beklenmektedir.