Türkiye’de yaşayan yüzbinlerce engelli insanın ihtiyaç duyduğu bakımdan ve hayatlarını iyileştirmekten sorumlu olan engelli bakıcısı mesleği pek çok insanın merak ettiği mesleklerden bir tanesiydi. Bu mesleği yapmak isteyenlerin merakla beklediği haber geldi ve 2021 yılı engelli bakıcısı maaşı belli oldu. Peki engelli bakıcısı maaşı ne kadar?

Engelli Bakıcısı Maaşı Ne Kadar?

Engelli bakıcılarının 2021 yılında aldıkları maaş belli oldu. Türkiye’de bir engelli bakıcısının ortalama olarak 3.250 TL aylık maaş aldığı açıklandı. En düşük engelli bakıcısı maaşı 2.826 TL, en yüksek engelli bakıcısı maaşı ise 4.350 TL olarak belirlendi.

Engelli bakıcısı mesleğinde yer almak isteyenlerin ilköğretim düzeyinde eğitim alması yeterli olacak. İş ilanları ise İŞKUR’un resmi intenet sitesi üzerinden alınıyor.