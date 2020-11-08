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Enez'de batan tekneden kaybolan 1 kişi kurtarıldı

Edirne’nin Enez ilçesinde içinde batan tekneden denize düşen balıkçıları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgilere göre denize düşen balıkçılardan 1 kişiye daha ulaşılarak kurtarıldı.

08 Kasım 2020 Pazar 21:49
Enez'de batan tekneden kaybolan 1 kişi kurtarıldı
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Edine Enez sahilinden yaşanan olayda balık tutmak için denize açılan tekne sebebi bilinmeyen bir nedenle içerisinde bulunan 4 kişi ile birlikte battı. Denize düşen balıkçılardan Murat Erden yüzerek sahile kendi uğraşları ile ulaşmayı başardı. Hemen hastaneye kaldırılan balıkçı sağlık kontrolünden geçerken durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Batan tekne için Sahil Güvenlik Komutanlığı hemen arama kurtarma çalışmaları başlattı. Ekipler kaybolan kişilerden Uğur Soydan’ı bir süre sonra kurtarırken, Diğer kaybolan balıkçılar için arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp olan iki balıkçının kimlikleri ise Kemal Abay ve Hasan Soydan olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 08.11.2020 21:49
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Anahtar Kelimeler:
EnezTekne Batması
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