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Enes Batur kimdir? Telefon numarası var mı?

Video paylaşım sitesi Youtuberlarından olan milyonlarca takipçisi olan Enes Batur hakkında bilinmeyenleri ve kendisine nasıl ulaşılır detaylı bir şekilde anlattık.

25 Mart 2021 Perşembe 11:22
Enes Batur kimdir? Telefon numarası var mı?
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Çektiği klipler ve videolarla gündem düşmeyen ünlü youtuber Enes Batur'un milyonlarca hayranı bulunuyor. Batur hakkında bilinmeyenleri aşağıda derledik.

Antalya'da 1998 nisan ayında dünyaya gözlerini açan Batur video paylaşım sitesi Youtube'ta tanınmaya başlandı. Açtığı kişisel kanalı ile bir anda büyük bir hayran kitlesine ulaşan Enes Batur en çok merak edilen fenomenlerden biri haline geldi. Enes Batur'un telefon numarası ve adresleri hakkında bilgiler derledik. İşte detaylar.

Dokuz milyonu geçik abonesi bulunan Enes Batur birçok kere gündem olan ve haberlere konu oldu. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi Youtuber'i seçildi ve ödüle layık görüldü. Gelen tepkiler ve toplumsal baskı elinden ödülü geri alınması ile adeta şok etkisi yaşandı. Bu konu ülke gündemini günlerce meşgul etti. Ödülü elinden alınmasının sebebi ise çocukları ve toplumu kötü etkilemesi gösterildi.

Enes Batur sadece Youtuber'lıkla uğraşmayarak sinema dünyasına da adım attı ve kendi hayatını konu edinen bir sinema filmi çetki. 2018 senesinde gösterime giren film tam bir buçuk milyon kişi tarafından izlendi. Bu sinema filmi de günlerce ülke gündeminde konuşuldu.

Enes Batur'a telefon ile ulaşmak imkansızdır. İletişim numarası olmayan Enes Batur'a sosyal medya hesaplarından ulaşmak daha kolaydır.

Enes Batur Akdeniz'in incisi Antalya'da ikamet ediyor ve yaşıyor. Batur'a sosyal medya hesapları üzerinden reklam ve sponsporluk konusunda ulaşılabilir. 

 

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 11:22
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Anahtar Kelimeler:
Enes BaturTelefon Numarası
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