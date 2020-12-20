Enerji Mühendisi nedir? Enerji Mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

Enerji mühendisliği, çevresel hasar ve kazaları en aza indirmek için enerji üretimi içim yeni yollar araştıran bir meslektir. Enerji mühendisliği, saha denetimleri ve enerji araştırmaları yaparak enerji yönetimini gerçekleştirir. Enerji mühendisliği aynı zamanda altenatif enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Enerji mühendisliği, insana ve topluma fayda sağlayacak enerji kaynaklarını açığa çıkarma gayretindedir. Yüksek enerji tüketen kaynakları belirler ve enerji verimliliğini arttıracak süreçleri belirler. Aynı zamanda altenatif ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı için teşviklerde bulunur.

Enerji mühendisi nasıl olunur?

Enerji mühendisleri, mimarlar, mühendisler ve elektrik planlamacıları ile işbirliği halindedirler.

Enerji mühendisi olabilmek için belli başlı eğitimlerden geçilmesi gerekmektedir. Enerji mühendisliğini okumak için dört yıllık bir üniversite eğitimi alınması zorunludur. Bu bölümden mezun olanlar bölümle ilgili stajlarını tamamladıktan sonra kendi alanlarında iş arama noktasına gelebilirler.

Özel ve devlet kuruluşlarında iş bulma olanağı olan Enerji mühendislerin, ekip çalışmasına uyum sağlayabilmesi ve teknik bilgilere açık olması önemlidir.

Enerji mühendislerin görev ve sorumlukları da vardır. Bunlar; teknik raporları hazırlamak, personel ve müşterilere enerji hakkında bilgiler sunmak, enerji modelleme, ölçü, doğrulama gibi işlemleri değerlendirme.