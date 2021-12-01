Endüstriyel Kalıpçı yada Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne kadar maaş alıyor?Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne demektir?

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne demek? Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne iş yapmaktadır? Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak çalışmak için hangi bölümden mezun olmak gerekiyor? Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı mesleğinde iş sahibi olmak için hangi belgelere gerek var? Sorularının detaylı olarak yanıtlarını sizler ile bu yazımızda paylaşacağız. Gelin detayları birlikte inceleyelim.

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne demektir?

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı; metal olan ya da metal olmayan makine parçalarını presleme yöntemi ile çok fazla sayıda ve kısa bir süre içinde imal etmek amacı ile kalıp model parçalarının tasarımını yapan ve kalıp parçalarının üretimini de yapan kişi ya da yaptıran kişi olarak bilinmektedir.

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne kadar maaş alıyor?

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ortalama olarak ayda 3.060 TL maaş almaktadır. Aynı zamanda bir Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak çalışan bir kişinin almış olduğu en düşük maaş miktarı ise 2.826 TL ‘dir ve Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak çalışan bir kişinin almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 3.300 TL ‘dir. Sizde yukarıda belirttiğimiz maaş miktarları aralığında bir gelire sahip olmak istiyorsanız eğer İŞKUR Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı iş ilanlarına göz atabilirsiniz ve size uygun olanı bularak kariyer planlamanızı kolay bir şekilde yapabilirsiniz. https://www.iskur.gov.tr/ iş ilanı için buraya tıklayabilirsiniz.

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak çalışmak için hangi bölümden mezun olmak gerekiyor?

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak görev almak için gerekli olan en düşük eğitim düzeyi ilköğretimdir.

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak çalışan bir kişi ne iş yapmaktadır?

İmal edilecek olan ürünün proje ile şartnamelerini incelemek ile sorumludur.

Tasarım halinde olan kalıbın teknik resmini ve krokisini çizmek ya da çizilmiş olan krokiye en uygun olan malzemelerin cins ile miktarlarını belirlemek ile sorumludur.

Kalıp öneklerinin tasarımlarını yaparak kalıbı hazır hale getirmek ile mükelleftir.

Kalıp ve çeşitli parçaların üretim işini yapmak ya da yaptırmak ile sorumludur.

Yapılacak olan üretimin niteliğine göre değişik türlerde olan kalıpları pres makinesine bağlayarak çeşitli parçaların üretimini yapmak ile mükelleftir.

Yapılmış olan kalıbı montaja hazırlayarak monte etmek ile sorumludur.

Kalıbı, üretimi yapılacak olan tezgaha bağlayarak bir deneme üretimi yapmak ve oluşan hataları tespit ederek onları düzeltmek ile mükelleftir.

İstenilen standartta hiçbir aksaklığa izin vermeyecek şekilde kalıbın teslimini yapmak ile sorumludur.

Kullandığı araç ve gereç ile makinelerin bakım ve onarım işlerini yapmak, vb. görev ile işlemleri de yerine getirmek ile mükelleftir.

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı meslek ana grubu nedir?

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak görev yapan bir kişi; çalıştığı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları en etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğinin gerektirdiği verimlilik ve kalite gereklerine uygun bir şekilde;

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak çalışan bir kişi; sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışan kişiler olarak nitelendirilmektedir.

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı meslek ana alt grubu nedir?

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak çalışan bir kişi; metal işleme, makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar olarak nitelendirilmektedir.

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı hangi meslek grubu içinde yer alır?

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak çalışan bir kişi; demirciler, alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışan kişiler olarak sınıflandırılmaktadır.

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı meslek birim grubu nedir?

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak çalışan bir kişi; alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar olarak sınıflandırılmaktadır.

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısının yer aldığı meslek kodu nedir?

Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı olarak çalışan bir kişinin Türk Meslekler sözlüğünde belirlenmiş olan 7222.10 meslek kodu içersinde yer almaktadır.