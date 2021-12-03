Endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi günümüzde insanların merak ettiği mesleklerden bir tanesidir. İnsanların merak ettiği bir diğer konu ise endüstriyel bakım-onarım elektrikçisinin 2021 yılında aylık ne kadar aldığıdır. Peki endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi maaşı ne kadar?

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar?

Çalıştığı işletmenin araç, gereç ve ekipmanlarının kullanılmasından ve onun bakımından sorumlu olan endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi 2021 yılında ortalama 3.350 TL maaş almaktadır. Ülkemizde bu meslekte çalışan kişiler en az 2.826 TL, en fazla ise 4.750 TL maaş almaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu alana başvurular ise gün geçtikçe arttığı görülmektedir.

Devlet ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından istihdam edilen endüstriyel bakım-onarım elektrikçiliği mesleğinin alımları istihdam konusunda akla gelen ilk kurumlardan olan İŞKUR’da yapılmaktadır.