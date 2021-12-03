Endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi günümüzde insanların merak ettiği mesleklerden bir tanesidir. İnsanların merak ettiği bir diğer konu ise endüstriyel bakım-onarım elektrikçisinin 2021 yılında aylık ne kadar aldığıdır. Peki endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi maaşı ne kadar?
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar?
Devlet ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından istihdam edilen endüstriyel bakım-onarım elektrikçiliği mesleğinin alımları istihdam konusunda akla gelen ilk kurumlardan olan İŞKUR’da yapılmaktadır.
Son Güncelleme: 03.12.2021 08:22