İstanbul 10°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi maaşı ne kadar?

Elektrik ile çalışan araçların bakım ve onarımından sorumlu olan endüstriyel bakım-onarım elektrikçilerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı bir çok kişinin araştırma konusu oldu. Peki Endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi maaşı ne kadar? Yanıtı haberimizde...

03 Aralık 2021 Cuma 08:22
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi maaşı ne kadar?
Takip Et:

Endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi günümüzde insanların merak ettiği mesleklerden bir tanesidir. İnsanların merak ettiği bir diğer konu ise endüstriyel bakım-onarım elektrikçisinin 2021 yılında aylık ne kadar aldığıdır. Peki endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi maaşı ne kadar?

Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar?

Çalıştığı işletmenin araç, gereç ve ekipmanlarının kullanılmasından ve onun bakımından sorumlu olan endüstriyel bakım-onarım elektrikçisi 2021 yılında ortalama 3.350 TL maaş almaktadır. Ülkemizde bu meslekte çalışan kişiler en az 2.826 TL, en fazla ise 4.750 TL maaş almaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu alana başvurular ise gün geçtikçe arttığı görülmektedir.

Devlet ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından istihdam edilen endüstriyel bakım-onarım elektrikçiliği mesleğinin alımları istihdam konusunda akla gelen ilk kurumlardan olan İŞKUR’da yapılmaktadır. 


Son Güncelleme: 03.12.2021 08:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Endüstriyel Bakım-onarım ElektrikçisiEndüstriyel Bakım-onarım Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tır/kamyon muavini maaşı ne kadar? Tır/kamyon muavini ne iş yapar?
Tır/kamyon muavini maaşı ne kadar? Tır/kamyon muavini ne iş yapar?
Mobilya Döşeme Ustası maaşı ne kadar? Mobilya Döşeme Ustaları ne iş yapar?
Mobilya Döşeme Ustası maaşı ne kadar? Mobilya Döşeme Ustaları ne iş yapar?
Kablo İmal Makinesi Operatörü ne kadar kazanıyor?
Kablo İmal Makinesi Operatörü ne kadar kazanıyor?
Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?
Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?
Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri
Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanının görevleri nelerdir?
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanının görevleri nelerdir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Tır/kamyon muavini maaşı ne kadar? Tır/kamyon muavini ne iş yapar?
Mobilya Döşeme Ustası maaşı ne kadar? Mobilya Döşeme Ustaları ne iş yapar?
Kablo İmal Makinesi Operatörü ne kadar kazanıyor?
The Power Of The Dog filminin konu ve yorumlar nelerdir? Filmin oyuncuları kimlerdir?
Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?
Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanının görevleri nelerdir?
Oyuncu Cüneyt Aksakal kimdir? Cüneyt Aksakal nereli, kaç yaşında?
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
Emekli kaplıca tedavi ücretini devlet karşılıyor mu? 2021 Kaplıca tedavisi şartları neler?
Garanti Bankası 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Garanti Bankası'ndan düşük faizli kredi müjdesi
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı
Sabah aç karnına elma yemek faydalı mı? Uzmanlar konuyla ilgili neler söyledi?
Elektrik Ark Kaynakçılığı mesleği hakkında merak edilenler
Mücevherleri parlatan cilacılar ne kadar kazanıyor?Kimler cilacı işinde çalışabilir ?
KOSGEB 750 bin TL desteğine nasıl başvuru yapılır? KOSGEB, sebze ve meyve sektörünü canlandırmak için 750 bin TL'lik destek verecek
Sarıçam Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı Online Başvuru
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.