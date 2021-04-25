En yüksek trafik cezası ne kadar? 2021 trafik cezaları

2021 yılında trafik cezaları ne kadar?

Trafik kuralları sürücülerin ve yayalarının can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi açısından oldukça önemlidir. Trafik kurallarına uymayanlar için en caydırıcı yöntem ise cezalardır. 2021 yılında ceza zam oranı %9,11 olarak belirlenmiştir.

2021’in en yüksek trafik cezası 35 bin 699 TL ile işletme şartlarına uymayıp araç muayenesini üçüncü kez yapanlara verilmektedir.

Emniyet kemeri kullanmayanların cezası ne kadar?

Emniyet kemeri hem sürücünün hem de yolcunun güvenliğini sağlayan ani hareketlerde darbe almasını engelleyen önemli bir araçtır. Arabaya binildiğinde öncelik emniyet kemerini takmaktır. Emniyet kemeri takmadan yolculuğun cezası ise 144 TL’dir.

Araç sürerken cep telefonu kullanmanın cezası ne kadar?

Çoğu trafik kazasının sebebi seyir halindeki aracın sürücüsünün cep telefonu kullandığı için dikkatinin dağılmasıdır. Bu durumun cezası ise 314 TL’dir.

Yayaya yol vermemenin cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafikte yayaya öncelik çalışmaları başlamıştı. Meclis’te kanun değişikliği teklifinin kabul edilmesi ve Kanun’un 26 Ekim 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanması ile beraber trafik ışığı ya da görevlisi bulunmayan yaya veya okul geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayalara verildi. Bu duruma uymayanlara verilen ceza ise 652 TL oldu.

Park ve duraklamanın yasak olduğu yerlerde park ihlallerinin cezası ne kadar?

Araçları park etmenin yasak olduğu yerlere araç park edildiği takdirde trafikte aksama olabilmektedir. Bu durum da ciddi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden araçları yanlış yerlere park edilmesini engellemek için cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bunun cezası ise 144 TL’dir.

Araç içinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmenin cezası ne kadar?

Yolculuk esnasında çevreyi rahatsız ederek müzik dinlemenin cezası 144 TL’dir.

Kırmızı ışıkta geçme cezası ne kadar?

Trafik kazalarına neden olan en önemli faktör sürücülerin kırmızı ışık kuralına uymamalarıdır. Trafik ışıkları, trafiğin bir düzen içinde olması için vardır. Bu durumu ihlal ederek kırmızı ışıkta geçenlere verilen ceza ise 314 TL’dir.

Trafikte hız sınırını aşmanın cezası ne kadar?

Kazalara en çok neden olan olaylardan biri de sürücülerin hız sınırlarını aşmasıdır. Hız sınırı aşıldığı takdirde verilen cezalar ise şu şekildedir:

Hız sınırını %10-%30 aşmanın cezası 314 TL,

Hız sınırını %30-50 aşmanın cezası 652 TL,

Hız sınırını %50 üzerinde aşmanın cezası 1.340 TL.

Alkollü araç kullanmanın cezası ne kadar?

Alkollü araç kullanımı birçok kazaya ve sonucunda da ölüme neden olmaktadır. Bu durumunda farklı boyutlarda cezası vardır.

İlk defa alkollü araç kullanırken yakalanmanın cezası 1.340 TL.

İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalanıldığında 1.679 TL.

Alkollü araç kullanırken üçüncü kez yakalanmanın cezası ise 2.698 TL.

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası ne kadar?

Kurallar kapsamında belirtilen süre içerisinde araç muayenesi yapılmazsa 314 TL ceza uygulanır.

Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmanın cezası ne kadar?

Kişi ehliyet sınıfı dışında araç kullanırsa 1.353 TL ceza alır.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar?

Geçerli sürücü belgesi olan kişiler trafikte araç kullanabilirler. Lakin kişi ehliyetsiz araç kullanıyorsa ceza uygulanır. Araç kişiye ait değilse hem araca hem de sürücüye ayrı cezalar uygulanır. Ehliyetsiz araç sürenlere verilen ceza tutarı ise 2698 TL’dir.

Plakada uygunsuzluklarda ne kadar ceza kesilir?

Araçlarına nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlara ceza uygulanır.

Araç plakası ile ilgili uygunsuzluklar karşısında 551 TL ceza kesilecek. Sahte ya da başka bir araca ait plakayı takan veya kullananlar ise 6.687 TL cezayı ödemek zorunda olacak.

Drift ya da spin yapan sürücülere verilecek ceza ne kadar?

Otomobilleri ile drift/spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 6.700 TL ceza uygulanacak.

Trafik cezası nasıl ödenir, indirimli trafik cezası ödeme süresi nedir?

Trafik cezasını ödemek için birden fazla seçenek bulunuyor. Bunlar arasında en uygununu kendinize göre belirleyebilirsiniz.

Trafik cezası nasıl ödenir? Cezaları ödeme süresi ne kadardır?

Cezaları farklı şekillerde ödeyebilirsiniz.

Vergi dairesi, banka şubeleri ve PTT’den ödeme: Cezayı ödemek için vergi dairesine, banka şubesine ya da PTT’ye şahsen gidip, aracın kayıtlı olduğu kişinin T.C kimlik numarası ile ödeme yapabilirsiniz.

Cezayı ödemek için vergi dairesine, banka şubesine ya da PTT’ye şahsen gidip, aracın kayıtlı olduğu kişinin T.C kimlik numarası ile ödeme yapabilirsiniz. İntenet üzerinden sorgulama ve ödeme: Online ödeme yöntemi ile cezaları ödeyebilirsiniz. e-Devlet, İnteraktif Vergi Dairesi veya intenet bankacılığı kanallarından trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet üzerinden trafik cezası ödeme

Öncelikle e-devlet sisteminize giriş yapmalısınız. Ardından “Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme” sayfasına giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden şifre alabilirsiniz. Bunun yanı sıra e-imza, mobil imza, intenet bankacılığı seçenekleri ile de giriş yapabilirsiniz.

İnteraktif vergi dairesinden trafik cezası ödeme

İnteraktif Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığının bir hizmetidir. Bu hizmetin intenet sitesinden sorgulama ve ödeme işlemi yapabilirsiniz. Sitenin “MTV ve Trafik Cezası Ödeme” sayfasından ilgili alanları doldurarak işlem yapabilirsiniz.

İntenet bankacılığı ile trafik cezası ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşmalı olduğu bankaların intenet sayfalarından ya da mobil uygulamalarından cezaları yatırabilirsiniz. Şifre ile giriş yaparak işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra sorgulama da yapabilirsiniz.

Trafik cezası indirimi ne kadar? Ceza indiriminden nasıl yararlanılır?

Cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapıldığı zaman %25 indirim uygulanmaktadır.

En yaygın trafik ceza nedenleri nelerdir?

Hız limiti ihlali: Trafikte en çok karşılaşılan ceza sebebi hız sınırını geçmekten kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni ise hız limiti aşımından kaynaklanan trafik kazalarıdır. Belirlenen kurallar ve hız sınırı dışına çıkmak sürücünün araç kontrolünü kaybetmesine neden olabilir. Bu durumda ciddi kazalara sebebiyet verebilir.

Trafikte en çok karşılaşılan ceza sebebi hız sınırını geçmekten kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni ise hız limiti aşımından kaynaklanan trafik kazalarıdır. Belirlenen kurallar ve hız sınırı dışına çıkmak sürücünün araç kontrolünü kaybetmesine neden olabilir. Bu durumda ciddi kazalara sebebiyet verebilir. Kırmızı ışıkta geçmek: Trafiğin düzen içinde ilerleyebilmesi için trafik ışıkları vardır. Bu ışık kuralına uymayanlar içinde ceza uygulanır. Kurallara uyulmadığı takdirde birçok kaza meydana gelmektedir.

Trafiğin düzen içinde ilerleyebilmesi için trafik ışıkları vardır. Bu ışık kuralına uymayanlar içinde ceza uygulanır. Kurallara uyulmadığı takdirde birçok kaza meydana gelmektedir. Alkollü araç kullanmak: Trafikte en çok kazaya ve cezaya neden olan bir diğer faktör ise alkollü araç kullanımıdır. Alkolün vücuttaki etkisi nedeni ile sürücü araç kullanım kabiliyetini kaybedebilir ve kazalara neden olabilir. Bu durumda ciddi cezai yaptırımlar uygulanır.

Trafikte en çok kazaya ve cezaya neden olan bir diğer faktör ise alkollü araç kullanımıdır. Alkolün vücuttaki etkisi nedeni ile sürücü araç kullanım kabiliyetini kaybedebilir ve kazalara neden olabilir. Bu durumda ciddi cezai yaptırımlar uygulanır. Emniyet şeridi ihlali: Emniyet şeritleri trafiğin akışını engellememek için ve araç sürücülerinin güvenliğini sağlamak için ve araçların daha rahat hareket etmeleri için vardır. Kişi emniyet şeridini ihlal ettiği takdirde kazalara sebep olabilir.

Emniyet şeritleri trafiğin akışını engellememek için ve araç sürücülerinin güvenliğini sağlamak için ve araçların daha rahat hareket etmeleri için vardır. Kişi emniyet şeridini ihlal ettiği takdirde kazalara sebep olabilir. Muayenesiz trafiğe çıkmak: Belirlenen kurallar kapsamında muayenesi yapılmayan araç trafikte sıkıntılara neden olabilir. Bu doğrultuda cezai yaptırım uygulanır. Cezadan 1 hafta sonra muayene yapılmazsa araç trafikten men edilir.

Belirlenen kurallar kapsamında muayenesi yapılmayan araç trafikte sıkıntılara neden olabilir. Bu doğrultuda cezai yaptırım uygulanır. Cezadan 1 hafta sonra muayene yapılmazsa araç trafikten men edilir. Seyir halinde telefonla konuşmak: Kazalara sebebiyet veren diğer faktör ise sürücünün araç kullanırken telefonlar konuşmasıdır. Bu durumda da sürücüye para cezası uygulanır.

Kazalara sebebiyet veren diğer faktör ise sürücünün araç kullanırken telefonlar konuşmasıdır. Bu durumda da sürücüye para cezası uygulanır. Ehliyetsiz araç kullanmak: Ehliyetsiz trafiğe çıkmanın cezası da oldukça büyüktür. Cezası hapse kadar gidebilir.

Ehliyetsiz trafiğe çıkmanın cezası da oldukça büyüktür. Cezası hapse kadar gidebilir. Emniyet kemeri bağlamamak: Bu durum hem sürücü hem de yolcu için kazalara neden olabilir. Bunun önüne geçilmesi için de para cezası uygulanır.

Bu durum hem sürücü hem de yolcu için kazalara neden olabilir. Bunun önüne geçilmesi için de para cezası uygulanır. Hatalı park etmek: Araçların park edebileceği alanlar bellidir. Bunun dışında park edildiği takdirde trafikte aksama ve kazalar meydana gelebilir. Bunun önüne geçebilmek için de para cezası uygulanır.

EDS ihlali nedir?

Trafik cezaları farklı şekillerde uygulanır. Bunlardan biri ise trafik polislerinin çevirdikleri araçlara tutanak yazarak sürücüye vermeleridir. Bunun dışında bir de EDS adı verilen kameralar ile tespit yapılarak ceza uygulaması vardır. EDS kameraları hız limitini aşan araçları tespit etmektedir. Bunun yanı sıra trafikte hız limitleri en çok kazaya sebep olan etken olduğu için radar teknolojisiyle sık sık takip edilir. Radarlar da hız sınırını aşan sürücüleri tespit ederek trafik cezası uygulanmasında yardımcı olur.