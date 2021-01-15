En yaşlı kara deliğin ışınları, 13 milyar ışık yılı öteden geliyor

Her türlü madde ve ışığını içine çekebilen, çekim alanları güçlü olan kara deliklerin gizemi bugüne kadar daha çözülemedi. Amerikan Astronomi Topluluğu yaptığı toplantıda gök bilimcilerinin yeni keşfi konuşuldu.

13 milyar ışık yılı uzaktan geliyor

J0313-1806 adındaki bir kuarsarın içinde kara deliğin bulunduğu ve bu kara deliğin’in kütlesinden 1,6 milyar katında olduğu belirtildi. Bu kara deliğin keşfedilmiş en yaşlı kara delik olduğu söylendi.

Arizona Üniversitesi’nde ki araştırmacılar parlaklığının çok olduğu kuasarın ortasında bulunan kara deliğin ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldiği belirtildi. Bundan dolayı bu kuasarın evren 670 milyon yaşında iken oluştuğu söylendi.