En yaşlı kara deliğin ışınları, 13 milyar ışık yılı öteden geliyor

Her türlü madde ve ışığını içine çekebilen, çekim alanları güçlü olan kara deliklerin gizemi bugüne kadar daha çözülemedi. Amerikan Astronomi Topluluğu yaptığı toplantıda gök bilimcilerinin yeni keşfi konuşuldu.
13 milyar ışık yılı uzaktan geliyor
Arizona Üniversitesi’nde ki araştırmacılar parlaklığının çok olduğu kuasarın ortasında bulunan kara deliğin ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldiği belirtildi. Bundan dolayı bu kuasarın evren 670 milyon yaşında iken oluştuğu söylendi.
Son Güncelleme: 15.01.2021 21:38