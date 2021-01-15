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En yaşlı kara deliğin ışınları, 13 milyar ışık yılı öteden geliyor

Gök bilimcilerinin keşfettiği kara deliğin şimdiye kadar ki en yaşlı kara delik olduğu ve 13 milyar ışık yılı öteden geldiğini belirledi.

15 Ocak 2021 Cuma 21:38
En yaşlı kara deliğin ışınları, 13 milyar ışık yılı öteden geliyor
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Her türlü madde ve ışığını içine çekebilen, çekim alanları güçlü olan kara deliklerin gizemi bugüne kadar daha çözülemedi. Amerikan Astronomi Topluluğu yaptığı toplantıda gök bilimcilerinin yeni keşfi konuşuldu.

J0313-1806 adındaki bir kuarsarın içinde kara deliğin bulunduğu ve bu kara deliğin Güneş’in kütlesinden 1,6 milyar katında olduğu belirtildi. Bu kara deliğin keşfedilmiş en yaşlı kara delik olduğu söylendi.

13 milyar ışık yılı uzaktan geliyor

Arizona Üniversitesi’nde ki araştırmacılar parlaklığının çok olduğu kuasarın ortasında bulunan kara deliğin ışınları 13 milyar ışık yılı öteden geldiği belirtildi. Bundan dolayı bu kuasarın evren 670 milyon yaşında iken oluştuğu söylendi.



Son Güncelleme: 15.01.2021 21:38
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Anahtar Kelimeler:
Kara DelikGüneş13 MilyarAmerikan Astronomi Topluluğu
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