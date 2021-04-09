En uzun ve en kısa oruç tutulan iller hangileri?

11 ayın sultanı Ramazan'a kısa süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. İşte detaylar...

Diyanet Başkanlığı ramazan.diyanet.gov.tr üzerinden Ramazan İmsakiyesi'ni vatadandaşlara sunarak vatandaşları ramazana hazırlık yapma konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

Vatandaşlar bu web sitesinde bulunan İmsakiye bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için hazırlanmış çizelgeye de ulaşabilecek. Bunun yanında vakithesaplama.diyanet.gov.tr sitesinde de 2027 senesinin sonuna kadar dini günlerin listesi paylaşıldı.

En kısa ve en uzun oruç hangi illerde tutulacak?

Her yıl Ramazan ayının başlangıcından 10 gün öncesine kadar imsakiyeleri web sitelerinde paylaştıklarını söyleyen Diyanet İşler Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, e-posta ile kendileriyle iletişim kuran kişilere bilgileri daha önce verdiklerini ifade etti. Web sitesinde 208 ülkeye ait imsakiye bilgilerinin yer aldığını anlatan İşlek, "8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyelerini, namaz vaktini, bayram namaz vakitlerini yayımlamaktayız. Bu 8 bin 600 olarak kalmıyor. Çünkü her gün veri tabanımızda olmayan bir yeri insanlar talep ediyor. Hemen oranın koordinatlarını çıkarıp web sayfamıza, veri tabanımıza ekliyoruz" sözlerine yer verdi.

Diyanet İşler Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlangıç tarihi 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın gerçekleşeceğini, ilk iiftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını söyledi.

Ramazanın ilk günü en uzun oruç 15 saat 3 dakikayla Sinop'ta, en kısa oruç 14 saat 39 dakikayla Hatay'da oruç turulurken son imsakın ise saat 05.05 ile İzmir'de, 19.59 ile de Edine'de olacağı açıklandı.

En uzun oruç hangi ülkede tutulacak?

İşlek, ramazanın son gününe dair 12 Mayısıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edine'de 20.30'da gerçekleşeceğini söyledi.Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını anlatan İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak" sözlerine yer verdi.