İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...

En uzun ve en kısa oruç tutulan iller hangileri?

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından ramazan ayında en uzun ve en kısa oruç tutan illerin hangi iller olduğu araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili bilgilendirmenin ardından detayları sizler için hazırladık. İşte detaylar...

09 Nisan 2021 Cuma 15:15
En uzun ve en kısa oruç tutulan iller hangileri?
Takip Et:

11 ayın sultanı Ramazan'a kısa süre kala Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. İşte detaylar...

Diyanet Başkanlığı ramazan.diyanet.gov.tr üzerinden Ramazan İmsakiyesi'ni vatadandaşlara sunarak vatandaşları ramazana hazırlık yapma konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

Vatandaşlar bu web sitesinde bulunan İmsakiye bölümünde, Türkiye ve yabancı ülkeler için hazırlanmış çizelgeye de ulaşabilecek. Bunun yanında vakithesaplama.diyanet.gov.tr sitesinde de 2027 senesinin sonuna kadar dini günlerin listesi paylaşıldı.

Her yıl Ramazan ayının başlangıcından 10 gün öncesine kadar imsakiyeleri web sitelerinde paylaştıklarını söyleyen Diyanet İşler Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, e-posta ile kendileriyle iletişim kuran kişilere bilgileri daha önce verdiklerini ifade etti. Web sitesinde 208 ülkeye ait imsakiye bilgilerinin yer aldığını anlatan İşlek, "8 bin 600 yerleşim yerinin imsakiyelerini, namaz vaktini, bayram namaz vakitlerini yayımlamaktayız. Bu 8 bin 600 olarak kalmıyor. Çünkü her gün veri tabanımızda olmayan bir yeri insanlar talep ediyor. Hemen oranın koordinatlarını çıkarıp web sayfamıza, veri tabanımıza ekliyoruz" sözlerine yer verdi.

En kısa ve en uzun oruç hangi illerde tutulacak?

Diyanet İşler Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başlangıç tarihi 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın gerçekleşeceğini, ilk iiftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını söyledi.

Ramazanın ilk günü en uzun oruç 15 saat 3 dakikayla Sinop'ta, en kısa oruç 14 saat 39 dakikayla Hatay'da oruç turulurken son imsakın ise saat 05.05 ile İzmir'de, 19.59 ile de Edine'de olacağı açıklandı.

En uzun oruç hangi ülkede tutulacak?

İşlek, ramazanın son gününe dair 12 Mayısıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edine'de 20.30'da gerçekleşeceğini söyledi.Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını anlatan İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak" sözlerine yer verdi.




Son Güncelleme: 09.04.2021 15:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OruçRamazan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) e-randevu silah ruhsat işlemleri ve özel güvenlik kimlik kartı işlemleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) e-randevu silah ruhsat işlemleri ve özel güvenlik kimlik kartı işlemleri
Ramazan ayı oruç tutamayanlar ne kadar fitre vermeli 2021? oruç fitresi bu yıl ne kadar?
Ramazan ayı oruç tutamayanlar ne kadar fitre vermeli 2021? oruç fitresi bu yıl ne kadar?
Nisan yağmurları faydaları nedir?
Nisan yağmurları faydaları nedir?
Kıbrıs Barış Harekatı Ayşe Tatile Çıksın hikâyesi nedir, ne demek?
Kıbrıs Barış Harekatı Ayşe Tatile Çıksın hikâyesi nedir, ne demek?
Brawl Star elmas kodu ve elmas hilesi
Brawl Star elmas kodu ve elmas hilesi
202 Nisan yağmurları ne zaman başlar?
202 Nisan yağmurları ne zaman başlar?

Popüler Haberler

En uzun ve en kısa oruç tutulan iller hangileri?
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezonu neden yok? Yayından mı kaldırıldı?
Diyetisyenlere ne kadar maaş verilir? 2021 Kamu ve özel kuruluşlarda diyetisyen maaşları
Yeni ehliyet nasıl alınır? 2021 ehliyet alımı ne kadar sürer?
İmza beyannamesi neden istenir? 2021 imza beyannamesi nerelerde kullanılır?
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu, koronavirüsten korur mu?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Survivor 2021 66. bölümü 10 Nisan Cumartesi
Ptt çağrı merkezi neden sürekli meşgul, neden ulaşamıyorum? 2021
Polonya'da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Polonya asgari ücret fiyatları
Gönül Dağı dizisindeki Kamuran karakteri kimdir?
Canlı izle Antalyaspor Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Antalya Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yıldız ölüyor mu, diziden ayrılacak mı?
Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu neler söyledi?
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte (Hasan Kaçan) kimdir?
Show TV Çocuktan Al Haberi çocukları kimler?
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? 2021 Güvenli ödeme sistemi ile noter araç satışı nasıl yapılır?
Diyetisyen maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2021
Aile hekimi nedir? Aile hekimine ilk kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimim kim tc ile sorgulama
Rüyada yılan görmek görmek neye işaret eder? Rüyada yılan görmenin anlamları ve yorumları
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.