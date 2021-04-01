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En komik 1 Nisan şakaları; Eşe dosta arkadaşa sevgiliye komik 1 nisan şakaları

1 Nisan ülkemizde ve pek çok yerde şaka bayramı olarak kutlanan bir gündür. Bu günlerde pek çok kişi sevgilisine, eşine ve dostuna şakalar yaparlar. Vatandaşlar ise 2021 yılında yapılabilecek en komik 1 Nisan şakalarını araştırıyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 01:43
En komik 1 Nisan şakaları; Eşe dosta arkadaşa sevgiliye komik 1 nisan şakaları
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Dünyada kutlanan 1 Nisan şaka bayramı merak ediliyor. Şaka yapmayı seven pek çok kişi 1 Nisan tarihinde yapılabilecek eğlenceli ve komik şakaları merak ediyor.

1 Nisan şakası yapılırken dikkat edilmesi gereken konular vardır. Bu konular şaka yapılan kişinin güvenliğini hiçe saymamak ve aşağılamamak olmalıdır. Bu iki unsurda yapılan eylemler şaka olmaktan çıkarak kişinin gerek fiziki gerekse ruhsal olarak zarar görmesine neden olabilir.

1 Nisan şakaları

Diş macunlu bisküvi

1 Nisan şakası denildiği zaman akla ilk gelen şakalardan birisi olan diş macunlu bisküvi yapılması kolay ve eğlenceli bir şakadır. Arasında krema olan bir bisküvinin arası açılarak diş macunu koyulur ve tekrar kapatılır. Bisküviyi ikram ettiğiniz kişi bir ısırık aldığında bu nasıl bir tat diyerek ağzından geri çıkaracaktır ve o anda şaka sahibi 1 Nisan diye bağırarak olayı söyleyecektir.

Kalabalık ortam şakaları

Kalabalıkların içerisinde yapılabilecek şakalarda vardır. 3 veya 4 kişi bir araya gelerek sanki önlerinde ip varmış gibi hareket ederler. Ne kadar çok kişi varsa o kadar inandırıcı olan bu şaka sonucunda pek çok kişi orada ne olduğunu anlamak için aracından inecek veya aynı tepkiyi verecektir.

Boyanmış dürbün

1 Nisanda klasik haline gelen bir diğer şaka olan boyanmış dürbün çok kişi tarafından bilinmektedir. Bilmeyen birisi bulunduğunda uygulanabilecek bu şaka için bir dürbün gereklidir. Dürbünün göz dayanan bölgesi boyanır ve şaka sahibi dürbünle baktıktan sonra ‘o neymiş ya olaya bak’ diyerek şakazadeyi meraklandırır. Daha sonrasında dürbünü vererek bakmasını ister. Merak eden şakazade dürbünü gözüne dayadığında gözünün etrafı renkli olur ancak bunun farkında olmaz. Ve eğlence başlar.

Sıcak çay bardağı

Az bilinen 1 Nisan şakalarından birisi olan sıcak çay bardağı şakası yapılması için bir çay bardağının içine sıcak su koyulmalıdır. Şaka yapılmak istenen kişiye baş parmağını masanın kenarına koy denilir ve bardak diğer parmakların üzerine bırakılır. Uğraşmaya başlayan şakazade bardağı alamayacak ve sinirlenecek. Sizde bardağı almayacaksınız ve eğlence başlayacak.

Kibrit kutunda böcek şakası

Kibrit kutusunun içerisine koyulan bir tüylü ip yumağı veya oyuncak böcek koyulur. Bu oyuncak veya ip yumağına ip yardımı ile destekleyeceksiniz ve kibrit kutusu açıldığında içerisinden bir böcek fırlıyormuş hissi verecek. Son derece korkacak olan şakazade sonrasında eğlenmenize bakabilirsiniz.

Patlayan mandalina

Mandalinanın altında bulunan sert kısım bir para büyüklüğünce kesilir. Kaşık yardımı ile içi oyulan mandalinanın içine ketçap, mayonez gibi yiyecekler sıkılır. Kesilen parça kapak olarak kapatılır ve şakazadeye verilir. Şaka yapılacak kişi mandalinayı soymak için kuvvet uyguladığında mandalina altından patlar ve her şey üzerine dökülür.

Fotomontaj

Uğraşılması gereken ve az yapılan bir şaka olan fotomontaj şakası için gazetenin bir haberi seçilir. Seçilen haberde bulunan kişilerin yüzleri bilgisayar ortamında şakazadenin yüzü yapılır ve fotokopi makinesinde bunlar birleştirilir. Daha sonrasında şaka yapılan kişiye bu gazete vererek okuması istenir. Doğru yapıldığında çok eğlenceli olacak bu şaka kahkahanın dibine vurduracaktır.

Kusma şakası

İğrenç bir şaka olan kusma şakası için bir poşetin içine melemen yapılarak koyulur. Kalabalık bir ortamda kusacakmış gibi davranıldıktan sonra poşet çıkarılır ve içine kusmuş gibi yapılır. Daha sonrasında çevrede ki insanların ilgisi çekilir. Son olarak elinizi poşetin içine daldırarak melemeni yerseniz insanlar sizden iğrenecektir.

Patates lokum şakası

Patatesleri lokum boyutunda keseriz daha sonrasında una bularız. Patatesler birebir lokum gibi görünür ve şaka yapılmak istenen kişiye ikram edilir.

‘Akşama kuzu var’

Akşama kuzu var şakası pek çok kez yapılan bir şakadır. Şaka yapmak istediğiniz kişiyi arayarak kuzu kestiğinizi ve akşama davetli olduklarını söyleyin. Geleceklerini söylerlerse işkembe çorbası yapın ve içirin.

Ünlü şakası

Arkadaşınızın telefonuna sevdiği bir ünlünün ismini kendi numaranıza verin. Sabah erken saatlerde o kişiyi arayarak belirlenen ünlünün ses tonuyla konuşun ve eğlencenize bakın.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 01:43
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1 Nisan2021şaka BayramışakalarKomikEğlencelişaka
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