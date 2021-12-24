Son yılların en sıcak yaz mevsimi yaşanıyor. İnsanlar serinlemek için çeşitli araçlar kullansa da serinlemek denince akla gelen ilk araç klimalardır. Klima sahibi olmak isteyen milyonlarca insan en iyi klima modellerini öğrenmek adına arama motorlarına yöneldi. Peki en iyi 10 klima modeli hangileri?

En İyi 10 Klima Modeli?

Piyasa bulunan birçok klima modeli tercih edilse de aralarından bazıları özellikle sessizliğiyle ön plana çıkıyor. İşte en iyi 10 klima modeli:

- Airfel LTXN50U

- Daikin Shira Eco FTXP60L

- LG Dual Eco 12

- Baymak Elegant Plus 18

- Arçelik Ekolojik 18325

- Mitshubishi SRK35ZSP – W

- LG Dual Eco S3 – W09JA3AA

- Demirdöküm Kion 18

- Hotpoint Ariston SPIW418LHP

- Vestel Nova 12

Airfel LTXN50U Klima Modeli

En sessiz klima modellerinden birisi olan Airfel LTXN50U modeli A++ özelliği sayesinde enerji tasarrufu konusunda da başarılı bir iş çıkarıyor. Bu model sadece yaz mevsiminde değil yılın her mevsimin kullanılabiliyor. 40 dB’lik ses seviyesi sayesine klimanın çalıştığı bile anlaşılmayacak.

Daikin Shira Eco FTXP60L Klima Modeli

Titantum filtre özelliğine sahip olan Daikin Shira Eco FTXP60L klima modeli, sadece serinleme anlamında değil temiz hava konusunda da dikkat çekiyor. 20 dB’e kadar düşebilen ses seviyesiyle beraber sessizlik seviyesi anlamında rakiplerine göz dağı vermeyi başarıyor.

LG Dual Eco 12 Klima Modeli

En sessiz klima modellerinden olan LG Dual Eco 12 modeli soğutma ve ısıtma seçeneklerine sahip olan bu model sayesinde mevsim ayırt etmeksizin insanları mutlu etmeyi başarabiliyor. Aktif enerji kontrolü özelliği sayesinde klima sadece odanın içinde bulunan insanlara havayı gönderiyor.

Baymak Elegant Plus 18 Klima Modeli

Enerji tasarrufu ile ön plana çıkan Baymak’ın Elegant Plus 18 klima modeli, LCD kumandası sayesinde kontrol açısından da oldukça rahatlık sağlıyor. 54 Db’lik ses seviyesi ile sessizlik anlamında da bu klima modelinin tercih edilebileceği söylenebilir.

Arçelik Ekolojik 18325 Klima Modeli

Hızlı soğutma özelliği bulunan Arçelik Ekolojik 18325 klima modelinde havanın dağılımını otomatik olarak yapan nem dengesi ayarı bulunmaktadır. A++ enerji seviyesi sayesinde enerji tasarrufuna da olanak sağlıyor.

Mitsubishi SRK35ZSP – W Klima Modeli

Mitsubishi SRK35SP- W klima modeli şık tasarımı ve 8 ayrı hava akımı özelliği ile dikkat çekiyor. Alerjik reaksiyonları olanlar için alerjen filtreleme özelliğine sahip olan bu klimada bulunan 28 Db’lik ses seviyesi ile piyasadaki en sessiz klima modellerinden birisi oluyor.

LG Dual Eco S3 – W09JA3AA Klima Modeli

Ayarlanabilir fanı ve hava akımı özellikleriyle dikkat çeken LG Dual Eco S3 – W09JA3AA klima modeli, iki aşamalı koruma filtresi sayesinde temiz hava soluma konusunda iddiasını ortaya koymaktadır. Düşük enerji tüketimi ile ön plana çıkan bu modelin tek kötü özelliği ise düşük bir soğutma kapasitesine sahip olmasıdır.

Demirdöküm Kion 18 Klima Modeli

Nem alma özelliği ile en çok tercih edilen klima modellerinden olan Demirdöküm Kion 18 modeli ergonomik tasarımı ve çoklu fan sistemi de ürünün ilgi çeken özelliklerinden birisidir. Fakat havanın filtre edilmesi konusunda çok da iyi bir deneyim sunmamaktadır.

Hotpoint Ariston SPIW418LHP Klima Modeli

Hızlı soğutma özelliği bulunan Hotpoint Ariston SPIW418LHP klima modeli 3 farklı hız kademesinin yanında kendisini temizleyebilmesiyle de çok tercih edilecek gibi görünüyor. 38 dB’lik düşük ses seviyesi ile gürültü anlamında kişileri biraz olsun üzebilir. Ayrıca yüksek enerji tüketimi de bu modelin olumsuz yanlarından birisi olarak ön plana çıkıyor.

Vestel Nova 12 Klima Modeli

Başarılı dış görünüşü ve yıkanılabilir filtresiyle en çok tercih edilen klima modelleri arasında yer alan Vestel Nova 12, Wi-Fi aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Otomatik sıcaklık kontrolünün dışında cihazda yaşanacak sorunlara karşı voltaj korumasına da sahip olan bu modelde tek olumsuz özellik olarak enerji tasarrufunun bulunmaması gösterilebilir.