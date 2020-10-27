En güzel resimli Mevlid Kandili mesajları 2020

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğum gününü yad etmek adına İslam aleminde kutlanan Mevlid Kandili 2020 senesinde de idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman’ın katılımı ile her sene idrak edilen Mevlid Kandili 2020 senesinde 28 Ekim tarihinde kutlanacak.

Her sene olduğu gibi 2020 senesinde de Müslümanlar bu rahmet dolu günde birbirlerine kutlama mesajları gönderecekler. Bu yazımızda Müslümanların birbirlerine gönderebilecekleri birbirinden güzel ve anlamlı Mevlid Kandili kutlama mesajlarına yer verdik.

En Güzel Mevlid Kandili Mesajları

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller diliyorum… Berat Kandilin mübarek olsun…

Gönlünüz ferah, aklınız sıhhatli olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun…

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle… Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.

Sâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Affımıza vesile olması dileklerimle Berat kandilinizi tebrik ederim. İyi kandiller…

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

Bu Kandil Gecesi'nin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun…

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...

Tarihte bugün: Güneş’in Mekke’den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun…

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

Âlemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed. Kandiliniz mübarek olsun.

Kandiller berekettir, umuttur, gözyaşıdır, yakarıştır, özlemdir. Dualarınız kabul, Berat kandiliniz mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Allah sevgisi ve aşkı dolan kalbinizden geçen tüm duaların kabul olması dileğiyle. Mutlu kandiller.

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle… Hayırlı Kandiller..

Bana benzemekten en çok uzak olanınız, cimri, ağzı bozuk ve çirkin söz söyleyen kimsedir. (Hz. Muhammed)

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla Hayırlı Kandiller.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nur'u ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Kandilin mübarek olsun…

Yüreklerin Mevla’ya açıldığı, duaların kabul gördüğü, sevdiği ve kardeşliğin hakim olduğu nice kandillere…

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla Hayırlı Kandiller.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nur'u ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Berat Kandilin mübarek olsun…

Yüreklerin Mevla’ya açıldığı, duaların kabul gördüğü, sevdiği ve kardeşliğin hakim olduğu nice kandillere…

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

Yitirilmiş ve özlemle beklenen umutlara elçilik edecek bu gecede, en ulaşılmaz gördüğün hayallerine, parlak güneşin doğması dileğiyle. İyi kandiller. Berat Kandilin mübarek olsun…

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller…

Yarabbi, bu mübarek Mevlid kandilinde Müslüman alemindeki ateşleri söndür. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun…

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir gecede doğsun ki Duaların kabul, kandilin mübarek olsun.