İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

En güzel resimli cuma mesajları ve cuma duaları 30 Nisan Hayırlı cumalar

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte pek çok kişi Cuma mesajı araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar, En güzel resimli cuma mesajları ve Cuma duaları 30 Nisan başlıklarını araştırmaya başladı.

30 Nisan 2021 Cuma 15:18
En güzel resimli cuma mesajları ve cuma duaları 30 Nisan Hayırlı cumalar
Takip Et:

Müslüman alemi için kutsal sayılan mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma mesajları da araştırılmaya başladı. Cuma gününün birlikte geçirilmesi, ibadet edilmesi, küslerin barışması için önemli bir gün olurken bu günde Cuma mübareklemek istemeyen pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

30 Nisan Cuma mesajları

Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam.

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. Bizlere Merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Gökten ne yağdıda yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...Hayırlı Cumalar!

Allahım Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımıda ikrar ederim. Beni Affet. Zira günahları bağışlayan ancak Sensin. Cumamız kutlu olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar...

Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çoksa Salavat u Selam getiriniz. Zira sizisin Salat u Selamlarınız bana sunulur. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumlar!

Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.

Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yürüğim de ve duamdasınız.

‘Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen’sin.’ (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile ... Hayırlı Cumalarr Dua ie...

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yürüğim de ve duamdasınız.

Mübarek Cuma günü ile ilgili hadisler

‘Birtakım kimseler ya cumayı terketmekten kesin olarak vazgeçerler, yahut da Allah onların kalplerini mühürleyecek, sonra kendileri muhakkak surette gafillerden olacaklardır.’ (Müslim, Cum'a, 40)

‘Üç cuma namazını, aldırmayarak mazeretsiz bırakıp kılmayan kimsenin Allah, kalbini mühürler.’ (etTac, I, 273)

‘Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.’ (İmam-ı Gazali)

‘Allah nazarında günlerin en kıymetlisi Cumadır. O, Kurban ve Ramazan Bayramı gününden de kıymetlidir.’ (Buhari)

‘Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.’ (Deylemi)

‘Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.’ (Riyadun-nasıhin)

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 15:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ResimliAnlamlıDualarCumaMübarek30 Nisan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Nisan'da başlayan yasak ne zaman bitecek?
29 Nisan'da başlayan yasak ne zaman bitecek?
Resimli Cuma mesajı 2021 30 Nisan anlamlı, en güzel Cuma sözleri
Resimli Cuma mesajı 2021 30 Nisan anlamlı, en güzel Cuma sözleri
Yasaklarda kimler muaf olacak? Kapanmada güncel muafiyet listesi
Yasaklarda kimler muaf olacak? Kapanmada güncel muafiyet listesi
Getir tam kapanmada çalışıyor mu? Getir yasaklarda çalışacak mı? Getir kaça kadar çalışıyor?
Getir tam kapanmada çalışıyor mu? Getir yasaklarda çalışacak mı? Getir kaça kadar çalışıyor?
Yasaklarda A101, BİM, ŞOK zincir marketlerin çalışma saatleri nasıl?
Yasaklarda A101, BİM, ŞOK zincir marketlerin çalışma saatleri nasıl?
1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları, kısa uzun ve resimli mesajlar 2021
1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları, kısa uzun ve resimli mesajlar 2021

Popüler Haberler

En güzel resimli cuma mesajları ve cuma duaları 30 Nisan Hayırlı cumalar
29 Nisan'da başlayan yasak ne zaman bitecek?
Resimli Cuma mesajı 2021 30 Nisan anlamlı, en güzel Cuma sözleri
Yasaklarda kimler muaf olacak? Kapanmada güncel muafiyet listesi
TFF, 2021-2022 sezonu maçlar ne zaman başlayacak? Süper Ligde yeni sezon hangi tarihte başlayacak?
İcralar durdu mu? İcralar ne zamana kadar ertelendi?
Xrp Ripple davası ne zaman, Mayısıs'ın kaçında? ABD Ripple mahkeme tarihi
Memur maaşları ayın kaçında, saat kaçta yatar? 2021
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
Netflix Fatma yeni sezon ile devam edecek mi? Fatma 2. sezon olacak mı?
Spotify nedir, ücretli mi? Spotify nasıl çalışır?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Erol karakteri kimdir? İlhan Şen nereli, yaşı kaç?
İkili averaj nedir? 2'li averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı, genel averaj mı?
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz kimdir, nereli yaşı kaç?
Mama, bez ve süt yardım kimlere verilir, yardım başvuru şartları nelerdir? Nisan 2021
Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak?
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Gürcistan asgari ücreti ne kadar?
Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında, ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Türk telekom 10 gb bedava internet 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.