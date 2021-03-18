En güzel günaydın mesajları ve sözleri

Kısa, özlü ve güzel cümleleri içerisinde barındırdığı günaydın mesajları, geçmişe dayanan ve günümüzde de hayatın karmaşasına rağmen sevdiklerimizi mutlu etmek için kullandığımız bir yöntem. Biz de sizler için günaydın mesajlarını derledik.

Güneş kadar aydınlık, gözlerin kadar güzel, sözlerin gibi kusursuz bir güne merhaba demek için tam zamanı günaydın sevgilim.

Gözlerin, bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim Günaydın

Günaydın gönlümün prensesi günaydın varlığıma sebep olan aşk böceğim günaydın içime huzur veren nurdan yaratılmış dünyadaki hurim günaydın

Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. Günaydınlar…

Önceden uyanmış olup ta ayakta olanlara, bıktık artık senden bırak yakamı diyenlere, biricik kankalarıma arkadaşlarıma, beni seven ya da gıcık olup ta söyleyemeyen herkese günaydınlar olsun.

Güzelliğin Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim Günaydın Sevgilim.

Gözlerin, bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim Günaydın.

Merhaba hayata merhaba! uyandım aşkımın adıyla bu yeni sabaha, haydi sende kalk bir tanem beni yalnız Bırakma :) Günaydın Aşkım.

Her günün ayrı bir güzelliği olsun yanında güne gülerek başla sevgilim, bugünde seni kıskansın her şeyim günaydın.

Günün aydın olsun bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar bebeğim.

Günaydın, sabah sabah bela mısın sen ya diyenlere, oooo sen bana mesaj atar mıydın diyenlere, ulan daha yatacaktım of ya diyenlere günaydın…

Yaşanacak bütün senelerin üstünde adın, bütün günlerin üstünde ise gözlerin yazılı sevgilim günaydın olsun sana.

Hayatıma renk katan, her gece sabahı bana özleten biricik aşkım Günaydın

Öpücüklerle uyandırmak isterdim seni, yanımda olsan sarardım o nazik tenini, Seviyorum seni Sabahım Sensin benim Tek ilacım Günaydın aşkım.

Bir sabahı bir de gözlerini özledim sevgilim, sensiz kaçıncı sabahım hatırlamaz oldu bedenim, dön artık sevgilim dön artık her şeyim sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. Günaydın her şeyim.

İlahi ben ya… Sabah sabah nedir bu bendeki pozitif enerji… Bende anlayamadım. Kahkaha atasım var. Çatıya çıkasım var. Komşumun camına taş atasım var. Önce ağlayıp sonra gülesim var. Ya aslında benim sana günaydın diyesim var. Günaydın…

Yeni bir gün yeni bir anıyı hatıralarımıza yazmak için yeni bir renk geliyor bugün hayatımıza günaydın sevgilim...

Bugünün sabah güneşi yüzüme vurdukça sanki sen bakıyormuşsun gibi geliyor bana güneş bile gözlerini kıskanıyor sevgilim bunu unutma. Günaydın aşkım.

Günlerimin biricik aydın ışığı, bugün gün senin için doğuyor kalbimden günaydın bebeğim..

Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, Günaydın; dost bağımın gonca gülü, Günaydın; Süreyya yıldızım, Günaydın: ay yüzlüm, Günaydın; canımın cananı, Günaydın

Günaydın uykucu şirinim benim yeni bir güne beraber günaydın diyelim.

Yastığı kıskanır mı insan? Her gece kokunla uyuyan ve her sabah yüzünün güzelliğiyle uyanan o yastık olmayı dilediğim bir günden daha günaydın!

Güneş kadar aydınlık, gözlerin kadar güzel, sözlerin gibi Kusursuz bir güne merhaba demek için tam zamanı... Günaydın sevgilim .

Öpücüklerle uyandırmak isterdim seni, yanımda olsan sarardım o nazik tenini, seviyorum seni sabahım sensin benim tek ilacım günaydın aşkım

Bugünde gözlerimi seninle açtım hayata, senin adınla baktım evdeki her eşyaya, adını anıp dinlediğim şarkılarda hep san varsın bebeğim yaşarcasına Günaydın Bir tanem.

Bak işte bir gün daha yaşlandık… Sen hala yatıyorsun, uyumakla ömrün bitti gitti be hadi bir kalk artık ya… Günaydın…

Bu sabah günaydın mesajı gelir gibi oldu, telefonun ışığı yandı gibi oldu ama yine gelmedi ama çok yaklaşmıştım… Neyse şimdilik herkese günaydın…

Gece sabahlamak niyetiyle en derin muhabbete girişip uyuyakalan, oha uyumuş kalmışım, sabah olmuş ya diyen dostum, günaydın…

İki çeşit uyku vardır. 1. Gece gelmeyenler 2. Sabah gitmeyenler ne olacak bizim halimiz… Hepinize Günaydın…

Bu sabah ölü taklidi yaptım uyanmamak için ama alarm çalınca bütün konsantrem bozuldu ya, günaydın...

Gözümü açamıyorum, üstümde fil mi var ne, ne ara sabah oldu ah böyle işin, yastık nerde dünün aynısı ısrarcı alarm neyse kalkayım… Günaydın…

Sevmek çay, sevilmek şeker bizim gibi garibanlar çayı şekersiz içer, günaydın gariban dostum…

Günaydın gözün aydın olsun uyanabildiniz sonunda ya da hiç uyanmasaydın da olurdu şurada kaç saat kaldı ki akşama...