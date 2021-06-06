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En güzel Babalar Günü şiirleri, 2021 Babalar Günü duygusal kutlama şiirleri

Haziran ayına girmemizle birlikte Babalar Günü yaklaşmaktadır. Babalar Günü’nde babalarının gününü kutlamak isteyenler en güzel Babalar Günü şiirlerini araştırmaya başladı. İşte en güzel Babalar Günü şiirleri, 2021 Babalar Günü duygusal kutlama şiirleri haberimizde yer almaktadır.

06 Haziran 2021 Pazar 10:43
En güzel Babalar Günü şiirleri, 2021 Babalar Günü duygusal kutlama şiirleri
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Haziran ayına girmemizle birlikte Babalar Günü’nü de yaklaşmaktadır. Babalar Günü’nde babalarının gününü kutlamak isteyenler en güzel Babalar Günü şiirlerini araştırmaya başladı.  Tüm dünyada kutlanan Babalar Günü her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla kutlanacaktır. 

Babalar günü için şiirler

Babam ve Ben 

Babam ve ben harika ikiliyiz

Birlikte her işi bitiririz

Her zaman yeniden diriliriz

Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.

Babacığım, senle ben tek kişiyiz,

Sevgimizle birlikte her zaman iyiyiz.

Ne kadar mutludur birlikte geçmişimiz

Her zaman böyle olsun sevgi dolu ilişkimiz.

Canım Babam

Babam sen evin kahramanı

İyi ki hep yanımdasın

Emin ol her zaman aklımdasın

Çünkü sen benim canım babamsın

Hayat seninle her zaman güzel

Babacığım senin yerin benim için her zaman özel

Ben sana sadece sevgimi verebilirim

Benim sana sevgim sadece göksel

Babaların En İyisine

Baba tekrar ellerini bana uzatmak

Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak

Ama son bulacak acılı günler muhakkak

İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak

Bulaşacağınız birbirimizle koşarak

Şimdilik tek tek günleri sayacak

Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak

Ve kapımızı mutluluk çalacak

Babalar günün bu şiirle mutlu olacak

Yok seninleyken hiçbir şey korkacak

Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak

Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.

Yüzün Hep Gülsün

Babacığım beni bu kadar sevdiğin için

Yüzün her zaman gülsün

Ben sensiz adeta olurum bir sürgün

Senden ayrı kalmak gerçekten ne mümkün?

Benim için yaşamın tek gönlüsün,

Bana her zaman mutluluk verir yüzün

Havada kuşlar mutlulukla süzülsün,

Sevgi yağmurları gökten minnetle dökülsün.

Baba hiçbir zaman bizi bırakma,

Ben her zaman seveceğim seni yıllarca,

Eğer olur da uzaklarda kulakların çınlarsa,

İşte o zaman çocuğundur seni düşünen her fırsatta.

Babalar Günü İçin

Canım babacığım bugün babalar günü

Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü

Benim için her zaman sende var bir büyü

Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü

Nasıl unutabilirim yüzünü

Her zaman sende gördüm bütünü

Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü

Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü

Babalar günün kutlu olsun

Yüzün her zaman neşeyle dolsun

Benim için hayatımda her zaman özelsin

Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun

Babam İçin Şarkı

Söylemek istiyorum babam için bir şarkı

Anlayacaktır böylece onu sevmemdeki farkı

Yaptıkları ile böyle bir şarkı duymak hakkı

İşte şimdi yankılanacak sevgimin marşı.

Babacığım kalbin her zaman benimle çarpardı

Senin sevginin getirdiği bana sadece bahardı

Bana en büyük miras bıraktı

Keşke herkesin senin gibi babası olsaydı.

Ben senden öğrendim dünyayı

Hiçbir şey öğrenemezdim babam olmasaydı

Söylerim ona bu yüzden en güzel karşıları

Bu şarkılar ile birlikte unuturum acıları

Babam İçin Türkü

Babacığım sana en güzel şekilde söylüyorum türküler

Sen varken benim yaşamımda her zaman açar güller

Öter ben türkülerimi babam için söylerken bülbüller

Aydınların onun ışığıyla tüm geceler.

Babacığım seni ne kadar çok sevdiğimi anlatamam,

Senin sevgini kimseyle paylaşamam

Senden ayrı kaldığımda sevgiyi hiçbir zaman anlayamam

Canım babacığım iyi varsın sana kötü davranamam.

Mutluluğun İfadesi Babam

Hayatta göstermem gereken en büyük çabam

Seni daha fazla sevmek olmalı, en önemli davam.

Sen benim için çok özelsin canım babam,

Her zaman güvendedir senin sayende arkam.

Bir an bile senin sesini duymasam,

Ne faydası var ki sen olmadan yaşasam,

Her şeyden kaçmak adına gözlerimi kapasam

Ve tekrar senin yanında kendimi bulsam.

Sen benim için çok özelsin baba ve seni kıramam,

Böyle bir şey yaparsam hiçbir zaman mutlu olamam,

Bana karşı yaptıklarından sonra sana hiç kıyamam,

Senin sevgini kalbimden hiçbir zaman söküp atamam. 


Son Güncelleme: 06.06.2021 10:43
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Anahtar Kelimeler:
Babalar GünüEn Güzel Babalar Günü şiirleri
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