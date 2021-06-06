En güzel Babalar Günü şiirleri, 2021 Babalar Günü duygusal kutlama şiirleri

Haziran ayına girmemizle birlikte Babalar Günü’nü de yaklaşmaktadır. Babalar Günü’nde babalarının gününü kutlamak isteyenler en güzel Babalar Günü şiirlerini araştırmaya başladı. Tüm dünyada kutlanan Babalar Günü her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşkuyla kutlanacaktır.
Babalar günü için şiirler
Babam ve Ben
Babam ve ben harika ikiliyiz
Birlikte her işi bitiririz
Her zaman yeniden diriliriz
Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.
Babacığım, senle ben tek kişiyiz,
Sevgimizle birlikte her zaman iyiyiz.
Ne kadar mutludur birlikte geçmişimiz
Her zaman böyle olsun sevgi dolu ilişkimiz.
Canım Babam
Babam sen evin kahramanı
İyi ki hep yanımdasın
Emin ol her zaman aklımdasın
Çünkü sen benim canım babamsın
Hayat seninle her zaman güzel
Babacığım senin yerin benim için her zaman özel
Ben sana sadece sevgimi verebilirim
Benim sana sevgim sadece göksel
Babaların En İyisine
Baba tekrar ellerini bana uzatmak
Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak
Ama son bulacak acılı günler muhakkak
İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak
Bulaşacağınız birbirimizle koşarak
Şimdilik tek tek günleri sayacak
Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak
Ve kapımızı mutluluk çalacak
Babalar günün bu şiirle mutlu olacak
Yok seninleyken hiçbir şey korkacak
Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak
Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.
Yüzün Hep Gülsün
Babacığım beni bu kadar sevdiğin için
Yüzün her zaman gülsün
Ben sensiz adeta olurum bir sürgün
Senden ayrı kalmak gerçekten ne mümkün?
Benim için yaşamın tek gönlüsün,
Bana her zaman mutluluk verir yüzün
Havada kuşlar mutlulukla süzülsün,
Sevgi yağmurları gökten minnetle dökülsün.
Baba hiçbir zaman bizi bırakma,
Ben her zaman seveceğim seni yıllarca,
Eğer olur da uzaklarda kulakların çınlarsa,
İşte o zaman çocuğundur seni düşünen her fırsatta.
Babalar Günü İçin
Canım babacığım bugün babalar günü
Benim için her zaman sende var bir büyü
Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü
Nasıl unutabilirim yüzünü
Her zaman sende gördüm bütünü
Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü
Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü
Babalar günün kutlu olsun
Yüzün her zaman neşeyle dolsun
Benim için hayatımda her zaman özelsin
Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun
Babam İçin Şarkı
Söylemek istiyorum babam için bir şarkı
Anlayacaktır böylece onu sevmemdeki farkı
Yaptıkları ile böyle bir şarkı duymak hakkı
İşte şimdi yankılanacak sevgimin marşı.
Babacığım kalbin her zaman benimle çarpardı
Senin sevginin getirdiği bana sadece bahardı
Bana en büyük miras bıraktı
Keşke herkesin senin gibi babası olsaydı.
Ben senden öğrendim dünyayı
Hiçbir şey öğrenemezdim babam olmasaydı
Söylerim ona bu yüzden en güzel karşıları
Bu şarkılar ile birlikte unuturum acıları
Babam İçin Türkü
Babacığım sana en güzel şekilde söylüyorum türküler
Sen varken benim yaşamımda her zaman açar güller
Öter ben türkülerimi babam için söylerken bülbüller
Aydınların onun ışığıyla tüm geceler.
Babacığım seni ne kadar çok sevdiğimi anlatamam,
Senin sevgini kimseyle paylaşamam
Senden ayrı kaldığımda sevgiyi hiçbir zaman anlayamam
Canım babacığım iyi varsın sana kötü davranamam.
Mutluluğun İfadesi Babam
Hayatta göstermem gereken en büyük çabam
Seni daha fazla sevmek olmalı, en önemli davam.
Sen benim için çok özelsin canım babam,
Her zaman güvendedir senin sayende arkam.
Bir an bile senin sesini duymasam,
Ne faydası var ki sen olmadan yaşasam,
Her şeyden kaçmak adına gözlerimi kapasam
Ve tekrar senin yanında kendimi bulsam.
Sen benim için çok özelsin baba ve seni kıramam,
Böyle bir şey yaparsam hiçbir zaman mutlu olamam,
Bana karşı yaptıklarından sonra sana hiç kıyamam,
Senin sevgini kalbimden hiçbir zaman söküp atamam.