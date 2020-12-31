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En güzel 2021 yeni yıl kutlama tebrik mesajları

2021 yılının gelmesine sayılı günler kala pek çok kişi yılbaşı mesajlarını araştırmaya başladı. Vatandaşlar, en güzel 2021 yeni yıl kutlama ve tebrik mesajlarını araştırmaya devam ediyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 20:01
En güzel 2021 yeni yıl kutlama tebrik mesajları
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2021 yılına sayılı günler kala pek çok kişi yılbaşında atılacak mesajları araştırmaya başladı. Yeni yıla iyi niyetlerle girmek isteyen milyonlarca kişi kısıtlamanın olacağı günde yeni yıl mesajlarını araştırıyor.

2021 yılbaşı mesajları

-2021 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2021size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. Mutlu seneler.

-Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

-Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

-Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum.

-2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar…

-Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle…

-Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim…

-Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar.

-Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…

-Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar…

-Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

-Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara!

-Yaşamın kaynağı sevgi, sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda da dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice mutlu yıllara!

-Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla. Nice Yıllara!

-Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

-Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiçbir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

-Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

-Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:01
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2021YılbaşıMesajları
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