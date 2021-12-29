En fazla kuzulayan ve süt veren küçükbaş hayvan cinsleri nelerdir?

Ülkemizde son zamanlarda hayvancılığa olan ilgi oldukça artmıştır. Bunun yanı sıra bu işe girmek isteyenler konuya ilişkin detaylı araştırmalar yapmaktadır. En çok araştırılan konu ise hangi tür hayvan cinslerine yönelmenin daha doğru ve karlı olacağı konusudur. Bu doğrultuda hayvancılık yapmayı düşünen kişiler koyun ve keçi cinslerinin hangilerinin daha çok kuzuladığı ve süt verdiği konularına ilişkin araştırmalar da yapılmaktadır. Biz de bu konuya ilişkin bilgileri paylaştık. İşte detaylar…

En verimli küçükbaş hayvanlar

Geçen senelerde yapılan bazı araştırmalar kapsamında küçükbaş hayvancılık mesleğinin artışa geçtiği görülmektedir. Bu sebepten ötürü keçi ve koyun işletmesi ile ilgilenmek isteyenler için bu haberimizde en verimli küçükbaş hayvanları listeledik. Lakin bunlardan önce önemli bir konuya değinmekte fayda var. Kişinin kuracağı işletme türüne göre hangi hayvanın daha verimli olacağı da değişmektedir. Mesela kurulan işletme keçi sütü üzerine kurulduysa bunun için en verimli keçi sütü veren türün bulunması gerekmektedir. Aşağıdaki listede en verimli küçükbaş hayvanların listesini görebilirsiniz.

Türk Saanen Keçisi

Kıl Keçisi

Damaskus bir diğer adı ile Şam Keçisi ev verimli küçükbaş hayvanlarından biridir.

Ankara Keçisi

Malta Keçisi

Kilis Keçisi

Norduz Keçisi

Etçi Boer Keçisi

Honamlı Keçisi

Orta Anadolu Merinosu

Karacabey Merinosu

Alman Siyah Başlı Et Koyunu

Menemen

Asaf

Bafra

Dorper

Columbıa

Targhee

Corrıedale

Suffolk

Shrophire

En verimli koyun cinsleri

Shrophire

Dorper

Asaf

Karacabey Merinosu

Bafra

Orta Anadolu Merinosu

Corriedale

Suffolk

Menemen

Targhee

Columbia

Alman Siyah Başlı Et Koyunu

East Friesian

Laucane

Assaf

En çok üreyen koyun cinsleri

Romanov

Shrophine

Orta Anadolu Merinosu

Bafra Koyunu

Türk Saanen

Corriedale cinsleri en çok üreyen koyunlardandır diyebiliriz.

İkiz kuzulayan koyun cinsi hangileridir?

Romanov Koyunu

Doğu Friz Koyunu

Fin Koyunu

Sakız Koyunu

Bafra Koyunu

Merinos Koyunu

Suffolk

Karayaka Koyun ırkları ikiz doğurma oranı yüksek koyunlardır.

En çok kuzulayan ve süt veren küçükbaş hayvan cinsleri

Romanov

Merinos Koyunu

Shrophine

Orta Anadolu Merinosu

Suffolk

Bafra Koyunu

Sakız Koyunu

Türk Saanen en çok kuzulayan koyun ırklarındandır.

Corriedale

Doğu Friz Koyunu

En çok süt veren küçükbaş hayvan cinsi;

Türk Saanen

Malta Keçisi

Kilis Keçisi

Norduz Keçisi

Honamlı Keçi

Kıl Keçisi

Orta Anadolu Merinosu

Karacabey Merinosu

Corriedale

Damaskus

Sakız Koyunu Türk Saanen Keçisi özellikleri

Bu tür Türkiye’de en fazla tercih edilen türler arasında yer almaktadır. Bu tercihin sebebi türün oldukça çok süt ve döl vermesidir. Bu keçi türü kısa kılları ve küçük dik kulakları ile dikkat çeker. Bunun yanı sıra kremden beyaza geçen renkleri ile dikkat çekmektedir. Bu tür keçilerdeki gelişimini tamamlamış olanlar 50-60 kilogram aralığında olurken, ergin teke canlı ağırlığının ortalaması ise 60-80 kilogram aralığındadır. Bunun yanı sıra bu ağırlık 100 kiloya kadar çıkmaktadır. Önemli olan konulardan biri de süt üretimidir. Laktasyon süt verim oranları 500 ile 650 litre arasında değişiklik gösterirken laktasyon süresi ise 250 ile 280 gün arasında değişmektedir.

Kıl keçisi özellikleri

Bu türün diğer adı ise Kara Keçidir. Yaygın olarak Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunmaktadır. Bu tür Türkiye’de en çok görülen türdür. Genel olarak siyah renge sahip olan bu tür, kahverengi, gri, beyaz ve alaca renklileri de vardır. Bu keçiler genelde boynuzlu görünümleri ile dikkat çekmektedir. Bu türün erkekleri 65-90 kilogram aralığındayken, dişileri ise 45-65 kilogram ağırlığındadır. Kıl keçileri her türlü iklim koşuluna ayak uydurabilmektedir. İlk olarak eti tercih edilirken kılları ve sütü de oldukça tercih edilir. 80 ile 120 litre süt veren bu keçi türü %3 ile %4 oranında yağlı bir süte sahiptirler.

Damaskus keçisi/Şam keçisi

Bu keçi türü ülkemizde çok tercih edilmesinin yanı sıra Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün gibi yerlerde de yetiştirilmektedir. Bu keçinin en verimli olduğu alan süt alanıdır. Genelde kahverengi olarak bilinse de siyah, gri, alaca renkleri de vardır.

Bu keçilerin vücudu uzun kıllarla örtülüdür. Bu türün laktasyon süresi 200-290 gündür. Ortalama süt oranı ise 250-550 kilogramdır.

Ankara keçisi

Tiftik keçisi olarak da bilinen bu tür Ankara’da olmasının yanı sıra Mardin, Siirt, Bitlis şehirlerinde de yetiştirilmektedir. Bu tür, ülkemizde en çok tercih edilen türler arasında yer almaktadır. Bu keçiler Orta Asya kökenlidir. Gelişimini tamamlamış erkek keçiler 35-55 kilo aralığında iken dişileri ise 30-40 kilo ağırlığındadır.

Bu keçiler tiftik için de tercih edilmektedir. Tabi bunların yanı sıra sütü ve eti için de ilgi görmektedir. Tekstil alanında da sanayilerin vazgeçilmezidir. Ankara keçilerinin erkeklerinden 3*4 kilo ağırlığında tiftik alınırken dişilerinden ise 4 ile 6 kilo ağırlığında tiftik alınmaktadır.

Malta keçisi

İri yapılara sahip olan bu tür, kırmızı, siyah, alaca, kahverengi gibi renklere sahiptir. İlginç kulak yapıları ile dikkat çeken Malta türü 40-60 kilo ağırlığına sahiptir. Oğlak verimi 1,9 ile 2,4 oranında değişiklik göstermektedir. Laktasyon süt verimleri 275 ile 330 litre arasında değim göstermektedir.

Kilis keçisi

Bu tür, Gaziantep, Hatay ve Kilis bölgelerinde sıkça yetiştirilmektedir. Bu keçiler, kahverengi, alaca ve gri renklere sahiptir. Uzun kulakları ve uzun kılları ile dikkat çekmektedir. Kilis keçilerinin kas ve kemikleri çok iyi gelişmektedir. Sütleri için tercih edilen bu türün süt verimliliği 200-300 kilo arasında değişmektedir.

Norduz keçisi

Etçi Boer keçisi

Bu tür, Van/Gürpınar’da sıklıkla rastlanılan bir türdür. Sütleri oldukça verimli olan bu türün sütünden yöreye ait otlu peynir üretimi yapılmaktadır. Norduz keçilerinin sayısı son yıllarda oldukça azalmıştır. Bu nedenden ötürü yetkililer türün yok olmasının önüne geçmek için koruma programı oluşturmaktadır. Bu türün süt verimi 138.5-347.2 kilo aralığındadır.

Bu tür, 1900’lü yıllarda Hollandalı bilim insanları tarafından et üretimini artırmak için üretilmiş bir türdür. Tüm dünyada tanınan bu tür, hızlı büyüme özelliğine sahiptir. Oldukça verimli ete sahip olan bu türün tercih edilmesindeki en önemli neden de budur. Bu türün özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Kaslı geniş ve uzun bir bele sahiptirler.

Geniş gögüs yapısına ve etli omuzlara sahiptirler.

güçlü bir baş yapıları vardır.

Kahve rengi gözleri ve geniş bir yutağa sahiptirler.

Vücut uzunluğuna orantılı bir orta boyun uzunluğuna sahiptirler.

Esnek kaburgaları vardır.

Derin ve geniş bir vücut yapısı vardır.

Oldukça iyi bir but dolgunlukları vardır.

Bacakları oldukça kuvvetlidir.

Tınak yapıları oldukça sert ve siyah bir renge sahiptir.

Baş ve kulak kısımları kırmızıya yakın ve kahve rengi tonlarında olurken vücudun geri kalan kısımları beyaz renktedir.

Honamlı keçisi

BU tür, Akdeniz bölgesi, Toros dağları eteklerinde bulunmaktadır. Antalya, Isparta ve Konya bölgelerinde yetiştirilmektedir. Bu hayvanlar dışbükey bir burun yapısına sahiptir. Bunların yanı sıra üst dudak yapılarıyla dikkat çekerler. Genelde siyah renkte olan bu hayvanların alınlarında ve ayaklarında beyaz lekeler vardır. Bu türün günlük süt üretimi ise 537-1505 gramdır. Bu tür de tehdit altında olduğu için yetkililer tarafından korunma altına alınmıştır.

Orta Anadolu Merinosu

Bu tür ilk olarak 1952 senesinde Konya Bölgesinde görülmüştür. Bu koyun türü %80 Alman et merinosu %20 Akkaraman genetiğine sahiptir. Bu türün detaylı özellikleri aşağıda listelenmiştir.

Koç ve koyunları boynuzludur.

Kuyrukları ince, uzun ve yağsız bir yapıya sahiptir.

Genellikle beyaz renge sahiptirler.

Akkaraman ırkından daha iri bir vücut yapısına sahiptirler.

Canlı ağırlıkları 55 ile 70 kilo gelmektedir.

Laktasyon süresi 150 gündür.

Süt verimi 60 litre

Kuzu doğum ağırlığı 4 ile 4,5 kilo

Kirli yapağı 3,6 kilo

Temiz yapağı oranı %54 ile %58 olarak belirlenmiştir.

Karacabey Merinosu

Bu tür ise 1935 senesinde Bursa’nın Karacabey ilçesi tarafında görülmüştür. Alman et merinosları ve kıvırcık melezleme ile oluşturulmuştur. Melezleme işlemi sonunda %95 Alman et merinosu %5 Kıvırcık melezidir. Karacabey merinosunun özellikleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Karacabey merinosunun baş ayak ve vücudu beyaz renge sahiptirler.

Kuyruk yapıları ince ve uzundur.

Koçları boynuzlu olurken dişileri boynuzsuzdur.

Yılda iki kuzu verebilirler.

Koyunları yılın 9 ile 10 ayı boyunca kızgınlık gösterir

Temiz yapağı oranı %48 ile %54 oranında değişiklik göstermektedir.

Kirli yapağı oranı 3,9 ile 4,5 kilo oranındadır.

Laktasyon süt verimi 70 ile 80 litre olmaktadır.

Laktasyon süresi 140 gün olarak belirlenmiştir.

Kuzu doğum ağırlığı 4,5 ile 5 kilo gelmektedir.

Alman siyah başlı et koyunu

Bu tür, yerli koyun türlerimizde et, hızlı büyüme ve üreme artışını elde etmek için yardım alınan türlerden biridir. Siyah başlı et koyunu, bandırma koyunu ve kıvırcık koyun çevirme melez türlerindendir. Bu türün özellikleri şöyledir:

Doğum ağırlıkları 4,8 kilo gelmektedir.

60 gün boyunca sütten kesim süresi vardır.

Koyununun canlı ağırlığı 23,7 kilo gelmektedir.

Besi sonu ağırlığı 39,1 kilo gelmektedir.

Olgun koçlar 90 ile 140 kilo arasındadır.

Olgun koyunlar 65 ile 80 kilo arasındadır.

Sürü koyunculuğuna oldukça uyum sağlayan bir cinstir.

Menemen koyunu

Genelde Batı Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen bu tür, et ve yapağı açısından oldukça verimlidir. Menemen koyunları hızlı gelişme özelliklerinin yanı sıra et kalitesi açısından da sıklıkla tercih edilmektedir. Bu türün erkekleri de dişileri de boynuzsuz ve beyazdır. Menemen koyunlarının özellikleri şöyledir:

Laktasyon süresi 120 gün

Laktasyon süt verimi 150 kilo

Canlı ağırlıkları 60 ile 70 kilo arasındadır.

Erkeklerde canlı ağırlıkları 80 ile 100 kilo gelmektedir.

Yapağı verimi 4 ile 5 kilodur

Asaf koyunu

Batı ve İç Anadolu Bölgelerinde yetişen bu tür, et açısından çok verimlidir. Aynı şekilde süt açısından da oldukça verimlidir. Bu koyunların canlı ağırlığı 60-70 kilo arasında iken, erkeklerinde bu ağırlık 80-100 arasındadır. Bu türün kuzu doğumundaki ağırlığı 4-5 kilo arasında iken, ikiz doğum oranları %25’dir. Bu türün yapağı verimi 4-5 kilo arasında değişmektedir. Laktasyon süresi ise 180-200 gün arasında değişir. Türün süt verimi ise 200-250 kilo aralığındadır.

Bafra koyunu

Yüksek et kalitesi ile bilinen bu tür, süt ve üreme açısından da oldukça iyidir. Bu türün özellikleri şöyledir:

Koyunlarda canlı ağırlık 60 kilo

Koçlarda canlı ağırlık 70 kilo

Laktasyon süt verimi 40 ile 45 kilo

Döl verimi %178

Bir batımda kuzu sayısı ise 1.8 ile 2.2 olarak belirlenmiştir.

Dorper koyunu

BU cinsin renkleri genelde beyaz iken kafaları siyahtır. Tüyleri kısa yapılıdır. Senede ortalama iki kuzu veren bu cinsin 12 aylık erişkin olan bir Dorper koyunu 80 ile 90 kilo civarında olurken erişkinleri 120 ile 130 kilo civarında olmaktadır.

Columbia koyunu

Bu tür, Amerika’da geliştirilen ilk koyun türüdür. Hızlı gelişimleri ile dikkat çeken bu türün yüzü hariç tüm vücudu yapağı ile kaplıdır. İri yapıya sahip olan bu cins, beyaz renklidir. Dişileri de erkekleri de boynuzsuzdur. Bu türün özellikleri ise şöyledir:

Canlı ağırlıkları 70 ile 130 kilo arasındadır.

Temiz yapağı oranı %45 ile 55 oranına denk gelmektedir.

Kirli yapağı 4,5 ile 7,3 oranına denk gelmektedir.

Lüle uzunluğu 8,9 ile 13 cm oranındadır.

Corriedale koyunu

Bu türün yüzü, kulakları ve ayakları beyazdır. Geniş, yuvarlak ve göğüs yapılarına sahiptir. Süt ve üreme bakımından oldukça verimli olan bu cinsin koç ve koyunlarında boynuz yoktur. Bu türün özellikleri şöyledir:

Temiz yapağı oranı %50 ile %60 civarındadır.

Canlı Ağırlığı 60 ile 120 kilo arasındadır.

Kirli yapağı oranı 4,5 ile 7 kilo arasında gelmektedir.

Lüle uzunluğu 9 ile 15 cm civarındadır.

Targhee koyunu

Çetin kış şartlarına dayanıklı olan bu tür, iri yapılıdır ve dişisinde de erkeğinde de boynuz yoktur. Genelde beyaz renge sahip olan bu türün siyahı ve kahverengi renklileri de vardır. Bu cinsin özellikleri şöyledir:

Lüle uzunluğu 7,5 ile 11 santim arasındadır.

Canlı ağırlıkları ortalama 55 ile 130 kilo arasında gelmektedir.

Temiz yapağı oranı %50 ile % 55 oranındadır.

Kirli yapağı oranı 4,5 ile 6,3 kilo gelmektedir.

Shrophire koyunu

Ergin koyun canlı ağırlı 55 ile 80 kilo arasında gelmektedir.

Ergin koç canlı ağırlığı 80 ile 110 kilo arasında olmaktadır.

Kirli yapağı oranı 4 ile 4,5 kilo arasındadır.

Suffolk koyunu