En çok tercih edilen tatil yerleri listesi ve fiyatları 2020

GABORAS’ın Türkiye’deki yaz turizm bölgeleriyle ilgili hazırlamış olduğu raporda, yazlık evlerin metrekare fiyatının 11 – 12 bin TL bandındaki Bozcaada, Türkiye’deki en değerli tatil beldesi oldu. Son bir yılda en çok değer artışı yaşayan nokta ise yüzde 32 ile Kemer oldu.
Koronavirüs nedeniyle tatil anlayışı değişiklik göstermeye başladı ve kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen bireyler genellikle oteller yerine yazlık ev kiralama eğilimi göstermeye başladı. Artan taleplerle birlikte geçici değil, kalıcı bir alışkanlık değişimi yaşandığına dair değerlendirmeler yapılmaya başlandı.
Tatil yerleri fiyat listesi
BOZCAADA 12 BİN TL
ÇEŞME/İZMİR 9 BİN TL
ADALAR/İSTANBUL 9 BİN TL
BODRUM/MUĞLA 8 BİN 615 TL
KAŞ/ANTALYA 7 BİN 678 TL
MARMARİS/MUĞLA 5 BİN 826 TL
KEMER/ANTALYA 5 BİN 804 TL
DATÇA/MUĞLA 5 BİN 779 TL
FOÇA/İZMİR 5 BİN 397 TL
ULA/MUĞLA 4 BİN 635 TL
FETHİYE/MUĞLA 4 BİN 626 TL
Bozcaada tatilcilerin gözdesi haline geldi
Pandemi sürecinde COVID-19 vakasına rastlanmayan Bozcaada, tatil yapmak isteyenlerin gözdesi oldu. Ada sokaklarında, plajlarda ve restoranlarda büyük bir kalabalık görüldü. Yoğunluk nedeniyle feribot seferleri saat yerine gelen misafirlerini doldurup boşaltarak çalışmaya başladı.