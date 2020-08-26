En çok tercih edilen tatil yerleri listesi ve fiyatları 2020

GABORAS’ın Türkiye’deki yaz turizm bölgeleriyle ilgili hazırlamış olduğu raporda, yazlık evlerin metrekare fiyatının 11 – 12 bin TL bandındaki Bozcaada, Türkiye’deki en değerli tatil beldesi oldu. Son bir yılda en çok değer artışı yaşayan nokta ise yüzde 32 ile Kemer oldu.

Koronavirüs nedeniyle tatil anlayışı değişiklik göstermeye başladı ve kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen bireyler genellikle oteller yerine yazlık ev kiralama eğilimi göstermeye başladı. Artan taleplerle birlikte geçici değil, kalıcı bir alışkanlık değişimi yaşandığına dair değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

Tatil yerleri fiyat listesi

BOZCAADA 12 BİN TL

ÇEŞME/İZMİR 9 BİN TL

ADALAR/İSTANBUL 9 BİN TL

BODRUM/MUĞLA 8 BİN 615 TL

KAŞ/ANTALYA 7 BİN 678 TL

URLA/İZMİR 5 BİN 892 TL

MARMARİS/MUĞLA 5 BİN 826 TL

KEMER/ANTALYA 5 BİN 804 TL

DATÇA/MUĞLA 5 BİN 779 TL

FOÇA/İZMİR 5 BİN 397 TL

ULA/MUĞLA 4 BİN 635 TL

FETHİYE/MUĞLA 4 BİN 626 TL

Bozcaada tatilcilerin gözdesi haline geldi

Pandemi sürecinde COVID-19 vakasına rastlanmayan Bozcaada, tatil yapmak isteyenlerin gözdesi oldu. Ada sokaklarında, plajlarda ve restoranlarda büyük bir kalabalık görüldü. Yoğunluk nedeniyle feribot seferleri saat yerine gelen misafirlerini doldurup boşaltarak çalışmaya başladı.