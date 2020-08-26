En çok sevilen ve aranan yemek tarifleri

Mutfağa ilgisi olanların en büyük sorunlarından birisi hangi yemeği yapacağını düşünmek. Gerek aşçıların gerek ev hanımlarının kafası en beğenilen yemeklerin hangisi olduğu konusunda kara kara düşünüyor. Sebze yemeklerinden zeytinyağlılara, aperatiflerden başlangıç menülerine Dünya mutfağında çok fazla seçenek mevcut.

Türk mutfağının beğenilen yemeklerini anlatmaya kelimeler yetmiyor. Fakat bu leziz yemek çeşitleri arasında bazıları var ki resmen damak çatlatıyor. Türk mutfağının bu leziz yemeklerini sizler için listeledik;

Macar Kebabı tarifi

Meftune tarifi

Fırında Musakka tarifi

Elbasan Tava tarifi

Katıklı Dolma tarifi

Kabak Kebabı tarifi

Tavuklu Parmak Kebabı tarifi

Avcı Kebabı tarifi

Mercan Kebabı Tarifi

Acem Köftesi tarifi

Biber Dolması Tarifi

Kazan Kebabı tarifi

Patlıcan Oturtma Tarifi

Kanıyarık tarifi

Düğmeli Kereviz tarifi

Türlü Tarifi

Taze Fasulye Oturtma Tarifi

Terbiyeli Kereviz Tarifi

Semizotu tarifi

Pirinçli Pazı tarifi

Aslında herkesin damak zevkine uygun bu birbirinden güzel yemek tariflerini evde yapmak mümkün. Hemen herkesin evinde yapabileceği bu tarifler çoğu insan tarafından beğenilmekte.

Aslında bu akşam veya bugün ne yemek yapsam diye düşünmek yerine Türk mutfağının bu güzide yemeklerini sofranızda sergileyebilir ve lezzetleri ile insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz.