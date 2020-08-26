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En çok sevilen ve aranan yemek tarifleri

Türkiye'de herkes tarafından beğenilen ve tercih edilen yemekler hangileri? Bu yemekler ile insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:26
En çok sevilen ve aranan yemek tarifleri
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Mutfağa ilgisi olanların en büyük sorunlarından birisi hangi yemeği yapacağını düşünmek. Gerek aşçıların gerek ev hanımlarının kafası en beğenilen yemeklerin hangisi olduğu konusunda kara kara düşünüyor. Sebze yemeklerinden zeytinyağlılara, aperatiflerden başlangıç menülerine Dünya mutfağında çok fazla seçenek mevcut.

Türk mutfağının beğenilen yemeklerini anlatmaya kelimeler yetmiyor. Fakat bu leziz yemek çeşitleri arasında bazıları var ki resmen damak çatlatıyor. Türk mutfağının bu leziz yemeklerini sizler için listeledik;

  • Macar Kebabı tarifi
  • Meftune tarifi
  • Fırında Musakka tarifi
  • Elbasan Tava tarifi
  • Katıklı Dolma tarifi
  • Kabak Kebabı tarifi
  • Tavuklu Parmak Kebabı tarifi
  • Avcı Kebabı tarifi
  • Mercan Kebabı Tarifi
  • Acem Köftesi tarifi
  • Biber Dolması Tarifi
  • Kazan Kebabı tarifi
  • Patlıcan Oturtma Tarifi
  • Kanıyarık tarifi
  • Düğmeli Kereviz tarifi
  • Türlü Tarifi
  • Taze Fasulye Oturtma Tarifi
  • Terbiyeli Kereviz Tarifi
  • Semizotu tarifi
  • Pirinçli Pazı tarifi


 

Aslında herkesin damak zevkine uygun bu birbirinden güzel yemek tariflerini evde yapmak mümkün. Hemen herkesin evinde yapabileceği bu tarifler çoğu insan tarafından beğenilmekte.

Aslında bu akşam veya bugün ne yemek yapsam diye düşünmek yerine Türk mutfağının bu güzide yemeklerini sofranızda sergileyebilir ve lezzetleri ile insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz.



Son Güncelleme: 26.08.2020 15:26
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