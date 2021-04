En çok izlenen yabancı diziler

1Game of Thrones

2011 yılında vizyona girerek büyük bir başarı yakalayıp. Sıradışı konusuyla tam 9 yıl ekranlarda yerini almıştır. 8 sezon süren Game of Thrones her sezonu izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmiştir. Game of Thrones, David Benioff ve D. B. Weiss tarafından yaratılan ve HBO'da yayımlanan Amerikan fantastik televizyon dizisidir. George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanmış olan dizi, adını serinin ilk kitabından almaktadır. Oyuncu kadrosundaysa Kit Harington, Emilia Clarke dikkat çeken isimler arasındadır.

2 Breaking Bad

Bazı insanların ilgi odağının farklılaştığı zamanları kapsayan bir dizisidir. Tam anlamıyla döneminin en iyi dizisi diyebiliriz. Seçeneği olan insanların etkileyen ve zevkine uyan yapımdır. Dizi tam 6 yıl sürerek hiç bitmesini istemeyeceğiniz yapımlar arasında olmaktadır. Konu olarak bir fen dalında uğraşan öğretmenin hayatına dahil olan sıkıntılarını yansıtmaktadır. Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ABD drama televizyon dizisidir. 50 yaşında lisede kimya öğretmeni olan Walter White, maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için bazı imkânsız yollara adımnını atmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosu oldukça kalitelidir. Bryan Cranston, Aaron Paul ve Dean Norris gibi isimler yer etmiştir.

3 Supenatural

Aslında bakıldığında günümüzün arka sokaklarıyla sezon ve bölüm sayısı eş değer olmaktadır. Dizi bir takım olağanüstü güçleri sergilemektedir. Bu durumu göze aldığımızda korku filmi katogorisinde de yer etmektedir. 2005 yılında yayına başlayan dizi hala devamlılığını sürdürmektedir. 15 sezondur yerini ve seyircisini korumaktadır. Amerikan The WB, daha sonra da The CW kanalında yayınlanmaya devam eden bir korku serisidir. Dizi hikâyesi korku ağırlıklı olmak üzere gerilim, dram gibi birçok türden de etkiler taşıyan bir dizidir. Başrolünde Jared Padalecki ve Jensen Ackles oynamaktadır.

4 Prison Break

Hapishanede konularını barından dizilerden birisi olma özelliğini taşımaktadır. Günümüzdeyse en popüler olanlarındandır. Türkçesi Büyük Kaçış, ABD yapımı bir aksiyon dizisi. Hikâyesi Paul Scheuring tarafından ortaya atılmış ve FOX şirketi tarafından 2005 yılında dizi olarak hayatına adım atmıştır.

Konusu bir mühendisin abisi işlemediği bir cinayetten dolayı mahkûm durumuna düşer. Ve bu doğrultuda abisini kurtarmak ister.Dizinin oyuncu kadrosunda ise Wenworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies gibi ünlü oyuncular yer almaktadır.

5 Black Mirror

Bilim kurgu denilince akla gelen ilk yapımlardan birisi Black Mirror dur. Her bölümünde farklı kişiler ve konular yer alarak onları bir arada birleştiren bir dizisidir. İngiliz yapımı olan diziye ülkemizde oldukça ilgi duyulmaktadır.

6 La Casa De Papel

Son zamanların en iyi dizilerinden diyebilmek mümkündür. Bu hem ülkemiz hem de dünya çapında izlenirlik yönüyle keşfedilmesi muhteşem bir dizidir. La casa de papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinir. Televizyon dizisinin iki kısma ayrılan 15 bölümden ibaret olması planlanmıştı. Fakat dizi o kadar çok geniş kitleye hitap edilip tutuldu ki 5. Sezonu şu günlerde yayıma gececi bilinmekte.

7 Friends

Aslında hem gençlik hemde 7’den 70’e herkesin keyifle izleyebileceği yılların dizilerinden. Friends, David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılmış Amerikan yapımı sitcom türünde bir dizidir. 22 Eylül 1994 ile 6 Mayısıs 2004 tarihleri arasında NBC'de yayınlanan dizi, on sezon sürdü. Manhattan'da yaşayan bir grup arkadaşın hayatı üzerinde dönen dizidir. Dizi tam 10 sezon sürmüştür. Final bölümü ilgiyle izlenip rekor kıran bir dizidir. Ayrıca günümüzde de aktifliği ve izlenirliği halen devam etmektedir.

8 How I Meet Your Mother

Aslında bir tür friends dizisine benzer nitelik taşıyan dizi diyebiliriz. How I Met Your Mother, ABD'de yayın yapan CBS kanalında, 19 Eylül 2005'ten 31 Mart 2014'e kadar yayınlamış olan, yaratıcılığı ve yapımcılığını Carter Bays ve Craig Thomas'ın, başrollerini Josh Radnor, Jason Segel, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders ve Alyson Hannigan'ın üstlendiği durum komedisi türündeki televizyon dizidir. Konu olarak ted isimli iki çocuk babası olan bir kişinin çocuklarına anneleri ile nasıl tanıştıklarını anlatmaktadır.

9 Dexter

Aksiyon ve gerilim tutkunu olanlar için bir öneri daha geldi. Seri katil dizisi. Dexter, ilk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikalı drama dizisidir. Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışıyor ve aynı zamanda bir seri katil olarak gizli bir hayat sürdürüyor. 2013 yılında final yapmıştır. Pek çok kişi dizinin devam edeceğini düşünüyordu. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.

10Dark

Dark, Baran bo Odar ve Jantje Friese tarafından yaratılan bilimkurgu ve gerilim türündeki Alman İntenet dizisi. Almanca olan ilk Netflix orijinal dizisidir ve 1 Aralık 2017'de yayınlanmaya başlamıştır. Tam anlamıyla kafa karıştırıcı bir yapısı olana ama bir o kadar da ilgi uyandıran oldukça başarılı bir dizidir. Sürekli 3 boyutlu zamanda gidip gelerek anlamlandırılması güç bir dizidir.

11 The Walking Dead1

The Walking Dead, Frank Darabont tarafından geliştirilen bir Amerikan televizyon dizisidir. Hikâyesi, Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard 'ın aynı adlı çizgi romanına dayanmaktadır. Dizinin başrolünde, geçirdiği bir kaza sonrası girdiği komadan beklenmedik biçimde uyanan ve artık tüm dünyayının farkıl düzenine uyanan rickinin maceralarını konu alacaktır. Zombilerle karşılaşınca ne olduğuna anlamayan şerif tüm dünya zombi salgını ile mücadele etmekte olduğunu geç anlar. Kendisinin yegâne amacı karısı ve oğlunu bulmaktır. Fakat bunu yapması pek kolay olmayacaktır. Çünkü ailesi de onun ölmüş olduğunu düşünmektedir.

12 Sherlock

Sherlock, Mark Gatiss tarafından televizyon için geliştirilen Sir Arthur Conan Doyle'ın aynı adı taşıyan romanlarına dayalı Britanya televizyon dizisi. Dizinin 90 dakikalık ilk bölümü 25 Temmuz 2010 günü BBC One televizyon kanalında, "Mini-Dizi" olarak yayımlanmaya mayıs ayında başladı. Aslında bir kitaptan esinlenen dişi her insanı çözen ve dahi bir dedektifin olayları çözmesini konu almaktadır.

13 Stranger Things

Gizeme ve olanüstü yapımları sevenler için önek teşkil edecek bir dizidir. Ayrıca büyükler değil çocukların rahatlıkla izleyebileceği diziler arasında olmaktadır. Stranger Things, ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki intenet dizisidir. Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen dizi aynı zamanda Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretilmiştir.