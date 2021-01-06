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En çok izlenen seri filmler hangileridir?

Dünyada yaşanan pandemide sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde izlenebilecek tüm zamanların en çok seyredilen seri filmlerini içeriğimizde topladık.

06 Ocak 2021 Çarşamba 09:06
En çok izlenen seri filmler hangileridir?
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Sinema tarihinde en fazla ilgi gören ve izlenen filmlerin başında seri filmler yer alıyor. Seri olan filmlerin bir sonraki filmleri insanlar tarafından heyecanla izlenirdi.

Tüm zamanların en çok izlenen seri filmleri işte şöyle;

-Baba 1 – 2 – 3 (1972 – 1990) – IMDB: 9,2

-Matrix Serisi (1999 – 2003) – IMDB: 8,7

-Örümcek Adam Serisi (2002) – IMDB: 7,3

-Superman Serisi (1978 – 2006) – IMDB: 6,8

-Rocky Serisi (1975 – 2006) – IMDB: 8,1

-Testere Serisi (2004 – 2010) – IMDB: 7,6

-Yüzüklerin Efendisi Serisi (2001 – 2003) – IMDB: 8,8

-Harry Potter Serisi (2001 – 2011) – IMDB: 7,6

-Geleceğe Dönüş Serisi (1985 – 1990) – IMDB: 8,5

-Karayip Korsanları Serisi (2003 – 2017) – IMDB: 8,0

-Jason Bourse Serisi (2002 – 2016) – IMDB: 8,0

-Hızlı ve Öfkeli Serisi (2001 – 2017) – IMDB: 6,8

-Görevimiz Tehlike Serisi (1996) – IMDB: 7,4

-James Bond Serisi (1962 – 2015) – IMDB: 8,0

-Batman: Kara Şövalye Serisi (2005 – 2012) – IMDB: 7,4

-Sherlock Holmes Serisi (2009)

-X – Men Serisi (2000)

-Avengers Serisi (2012)

-Buz Devri Serisi (2002)

-Blade Serisi (1998)

-Mayısmunlar Cehennemi Serisi (2011)

-Felekten Bir Gece Serisi (2009)

-Hobbit Serisi (2012)

-Zor Ölüm Serisi (1998)

-Indiana Jones Serisi (1981)

-Açlık Oyunları Serisi (2012)

-Ocean’s Serisi (2001)

-Ölümcül Deney Serisi (2002)

Baba serisinin konusu ne?

Tüm zamanların en çok beğenilen serisi olan Baba, 1940’lar da Amerika da İtalyan bir mafya ailesinin başından geçen olayları anlatmaktadır.

-The Godfather 1 (1972)

-The Godfather 2 (1974)

-The Godfather 3 (1990)

Matrix serisini konusu ne?

Filmde insanların gerçek dünyada yaşamadığını asıl dünyanın makineler tarafından yönetildiğini anlatan bir bili kurgu filmidir.

-Matrix 1 (1999)

-Matrix 2 (2003)

-Matrix 3 (2003)

Örümcek Adam serisinin konusu ne?

Örümceğin ısırmasıyla özel güçler kazanan bir gencin kötülerle mücadelesini anlatan bir filmdir.

-Örümcek Adam (2002)

-Örümcek Adam 2 (2004)

-Örümcek Adam 3 (2007)

-İnanılmaz Örümcek Adam (2012)

-İnanılmaz Örümcek Adam 2 (2014)

-Örümcek Adam Eve Dönüş (2017)

-Örümcek Adam Evden Uzakta (2019)

Superman serisinin konusu ne?

Özel güçleri olan Superman kahramanının insanlar arasından nasıl yaşadığını ve dünyayı kurtarmak için mücadelesini anlatan bir seridir.

-Superman (1978)

-Superman 2 (1980)

-Superman 3 (1983)

-Superman 4 the Quest for Peace (1987)

-Batman vs Superman (2016)

-Man of Steel (2013)

-Superman Dönüyor (2006)

Rocky serisinin konusu ne?

Her bir yeni filminde farklı bir rakibine karşı verdiği mücadeleyi anlatan bir filmdir.

-Rocky (1976)

-Rocky 2 (1979)

-Rocky 3 (1982)

-Rocky 4 (1985)

-Rocky 5 (1990)

-Rocky Balboa (2006)

-Creed (2015)

-Creed 2 (2018)

Testere serisinin konusu ne?

Hayatının kıymetini anlamayan ve başka insanlara kötülük yapanları tutsak edip kurtulmak için sadece bir şans veren bir kişinin hikayelerini anlatan seridir.

-Testere (2004)

-Testere 2 (2005)

-Testere 3 (2006)

-Testere 4 (2007)

-Testere 5 (2008)

-Testere 6 (2009)

-Testere 3D (2010)

-Saw Legacy (2017)

Yüzükler Efendisi serisinin konusu ne?

İnsanlığı kurtarmak için lanetli bir yüzüğü ortadan kaldırmak için bir araya gelen kişilerin mücadelesini anlatan seridir.

-Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

-Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)

-Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

Harry Potter serisinin konusu ne?

Çocuk bir büyücünün aslından kim olduğunu öğrenmesi sonrasında yatılı bir büyücülük okuluna gittikten sonra yaşadığı olayları anlatan seridir.

-Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

-Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)

-Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

-Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

-Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)

-Harry Potter ve Melez Prens (2009)

-Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 1 (2010)

-Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2 (2011)

Karayip Korsanları serisinin konusu ne?

Zeki ve komik olan Jack Sparrow’un Siyah İnci gemisini ele geçirmek için yaşadığı mücadeleleri anlatan bir seridir.

-Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti (2003)

-Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006)

-Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007)

-Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (2011)

-Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı (2017)

Hızlı ve Öfkeli serisinin konusu ne?

Arabaların ön planda olduğu aksiyon ve gerilim yüklü bir seridir.

-Hızlı ve Öfkeli (2001)

-Daha Hızlı ve Daha Öfkeli (2003)

-Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (2006)

-Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)

-Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011)

-Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)

-Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)

-Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)

-Hızlı ve Öfkeli Hobs and Shaw (2019)

-Hızlı ve Öfkeli 9 (2021)

Görevimiz Tehlike serisinin konusu ne?

Bir ajanın zorlu görevleri yerine getirirken yaşadığı mücadeleleri anlatan bir film serisidir.

-Mission İmpossible (1996)

-Mission İmpossible 2 (2000)

-Mission İmpossible 3 (2006)

-Mission İmpossible Ghost Protocol (2011)

-Mission İmpossible Rogue Nation (2015)

-Mission İmpossible Fallout (2018)

-Mission İmpossible 7 (2021)

X-Men serisinin konusu ne?

Mutant olan Profesör Xavier ve öğrencilerinin yaşadığı olayları anlatan bir seridir.

-X-Men (2000)

-X-Men 2 (2003)

-X-Men: Son Direniş (2006)

-X-Men: Birinci Sınıf (2011)

-X-Men: Days of Future Past (2014)

-X-Men Apocalypse (2016)

-X-Men Dark Phoenix (2019)

Avengers serisinin konusu ne?

Birbirinden güçlü karakterlerin bir araya gelerek dünyayı kurtarmak için yaptıkları mücadeleleri anlatan bir seridir.

-Avengers (2012)

-Avengers 2 (2015)

-Avengers Sonsuzluk Savaşı (2018)

-Avengers: Endgame (2019)

Indiana Jones serisinin konusu ne?

10 Emir’in sırrını çözmeye çalışan bir arkeolog, her bir filmde yeni bir efsaneyi çözmeye çalıştığı bir seridir.

-Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı (2008)

-Indiana Jones Kutsal Hazine Avcıları (1981)

-Indiana Jones: Son Macera (1989)

Indiana Jones: Kamçılı Adam (1984)

Ocean’s serisinin konusu ne?

Tarihin en büyük soygununa imza atmak için bir araya gelen grubun soygun sırasındaki olayları anlatan bir seridir.

-Ocean’s Eleven (2001)

-Ocean’s Twelvwe (2004)

-Ocean’s Thirteen (2007)

-Ocean’s 8 (2018)

Ölümcül Deney serisinin konusu ne?

Dünyayı etkisi altına alan biri virüsün neden olduğu olayları anlatan bir seridir.

-Ölümcül Deney (2002)

-Ölümcül Deney: Kıyamet (2004)

-Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu (2007)

-Ölümcül Deney: Ölümden Sonra (2010)

-Ölümcül Deney: İntikam (2012)

-Ölümcül Deney: Son Bölüm (2016)



Son Güncelleme: 06.01.2021 09:06
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Anahtar Kelimeler:
MatrixBabaYüzüklerin EfendisiTestereHarry Potter
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