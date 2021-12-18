En çok ikiz doğuran koyun cinsleri nelerdir?

Hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşların bir kısmı büyükbaş hayvancılıkla ilgilenirken bir kısmı da küçükbaş hayvancılıkla ilgileniyor. Küçükbaş hayvancılık denildiği zamanda akla ilk olarak koyun geliyor. Bu doğrultuda da sütü ve doğurganlığı en verimli olan türler tercih ediliyor.
En çok doğuran koyun cinsleri
Küçükbaş hayvancılığı tercih edip koyun almayı düşünen vatandaşlar bu tercihlerini doğurganlığı ve sütü çok olan cinslerden yana kullanmalıdır. En çok doğuran koyun türleri ise şunlardır:
- Romanov
- Shrophine Koyun
- Orta Anadolu Merinosu
- Bafra Koyunu (en çok doğuran koyun)
- Türk Saanen Koyunu
- Orta Anadolu Merinosu
- Suffolk Koyunu
- Bafra Koyunu
- Sakız Koyunu
- Türk Saanen
- Corriedale Koyunu
- Doğu Friz Koyunu
- Corriedale
En çok süt veren koyun cinsleri
- East Friesian Koyun
- Laucane
- Assaf Koyunu
- Türk Saanen
- Malta Keçisi
- Kilis Keçisi
- Norduz Keçisi
- Honamlı Keçi
- Kıl Keçisi
- Orta Anadolu Merinosu
- Karacabey Merinosu
- Corriedale
- Damaskus
- Sakız Koyunu
İkiz doğuran koyun cinsleri
Koyun tercihlerinde en çok dikkat edilen diğer nokta ise ikiz ya da çoğuz doğuran cinslerdir. Bu cinsler ise şunlardır:
- Romanov Koyunu
- Doğu Friz Koyunu
- Fin Koyunu
- Sakız Koyunu
- Bafra Koyunu
- Merinos Koyunu
- Suffolk Koyunu
- Karayaka Koyun
Koyunlar senede minimum iki kez doğum yaparlar. Her doğumda ise maksimum iki ya da üç yavru olur. Yani ortalama 150 koyun aldığınız zaman yılda 300’e yakın yavru koyununuz olabilir.
Koyunlarda ikizlik oranı nasıl arttırılır?
Eğer koyunlarınızın bakım ve beslenme koşullarına çok ilgi gösterirseniz onların ikiz doğurma oranlarını %40 ile %50 arasında etkileyebilirsiniz. Koyunlarınızın ikiz ya da birden fazla doğum yapmasını istiyorsanız son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Koyunlardaki ikizlik oranını arttırmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz:
- İlk önce yapmanız gereken şey koyun alırken ikiz doğuran ırkı tercih etmenizdir.
- Yem ve besi çeşitliliğinin fazla olması gerekir.
- Kuzulama dönemlerinde özenli besinler tercih edilmelidir. Bu husus oldukça önemlidir.
- Yonca, pi samanı, mercimek samanı gibi benzeri besinler diğerlerine oranla daha fazla tercih edilmelidir.
- Koyunların yeme, besine kolay bir şekilde ulaşıyor olması gerekir.
- Sürünün uygun şartlar altında geniş bir alanda muhafaza edilmesi gerekir.
- Yaz aylarında doğal beslenme düzeninin temin edilmesi gerekir.
- Kış aylarında sistematik ve etkili bir beslenme düzeninin sağlanması gerekmektedir.
- Doğum yapan kuzuların sağlığına yeteri kadar özen gösterilmeli ve temizliği dikkate alınmalıdır.
- Gerektiği durumlarda ikiz doğan kuzular ayrı ayrı beslenmeli ve yem konusunda düzenlerine oldukça özen gösterilmelidir.
- Koyunlarda ikizlik oranını arttırma konusunda koyunların ırklarının temel davranışlarının takip edilmesi gerekir.
- Koyunların hangi konuda yatkınlık gösterdiğinin izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.