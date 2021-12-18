En çok ikiz doğuran koyun cinsleri nelerdir?

Hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşların bir kısmı büyükbaş hayvancılıkla ilgilenirken bir kısmı da küçükbaş hayvancılıkla ilgileniyor. Küçükbaş hayvancılık denildiği zamanda akla ilk olarak koyun geliyor. Bu doğrultuda da sütü ve doğurganlığı en verimli olan türler tercih ediliyor.

En çok doğuran koyun cinsleri

Küçükbaş hayvancılığı tercih edip koyun almayı düşünen vatandaşlar bu tercihlerini doğurganlığı ve sütü çok olan cinslerden yana kullanmalıdır. En çok doğuran koyun türleri ise şunlardır:

Romanov

Shrophine Koyun

Orta Anadolu Merinosu

Bafra Koyunu (en çok doğuran koyun)

Türk Saanen Koyunu

Orta Anadolu Merinosu

Suffolk Koyunu

Bafra Koyunu

Sakız Koyunu

Türk Saanen

Corriedale Koyunu

Doğu Friz Koyunu

Corriedale

En çok süt veren koyun cinsleri

East Friesian Koyun

Laucane

Assaf Koyunu

Türk Saanen

Malta Keçisi

Kilis Keçisi

Norduz Keçisi

Honamlı Keçi

Kıl Keçisi

Orta Anadolu Merinosu

Karacabey Merinosu

Corriedale

Damaskus

Sakız Koyunu

İkiz doğuran koyun cinsleri

En çok süt veren koyun cinsleri ise şunlardır:

Koyun tercihlerinde en çok dikkat edilen diğer nokta ise ikiz ya da çoğuz doğuran cinslerdir. Bu cinsler ise şunlardır:

Romanov Koyunu

Doğu Friz Koyunu

Fin Koyunu

Sakız Koyunu

Bafra Koyunu

Merinos Koyunu

Suffolk Koyunu

Karayaka Koyun

Koyunlar senede minimum iki kez doğum yaparlar. Her doğumda ise maksimum iki ya da üç yavru olur. Yani ortalama 150 koyun aldığınız zaman yılda 300’e yakın yavru koyununuz olabilir.

Koyunlarda ikizlik oranı nasıl arttırılır?

Eğer koyunlarınızın bakım ve beslenme koşullarına çok ilgi gösterirseniz onların ikiz doğurma oranlarını %40 ile %50 arasında etkileyebilirsiniz. Koyunlarınızın ikiz ya da birden fazla doğum yapmasını istiyorsanız son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Koyunlardaki ikizlik oranını arttırmak için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz:

İlk önce yapmanız gereken şey koyun alırken ikiz doğuran ırkı tercih etmenizdir.

Yem ve besi çeşitliliğinin fazla olması gerekir.

Kuzulama dönemlerinde özenli besinler tercih edilmelidir. Bu husus oldukça önemlidir.