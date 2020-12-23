En ağır kapak sözler, arkadaşa ve sevgiliye kapak mesajlar

2021 Yılı Sevgiliye ve Arkadaşlara En Ağır Kapak Sözler

Kapak sözler 2021 intenet ortamında sürekli aranan konular arasında ilk başta yerini alıyor. Birbirinden etkili kapak sözler, kapak laflar, en ağır kapak sözler herkes tarafından arkadaşlarına ve sevgililerine gönderilmek için araştırılıyor. İşte arkadaşlarınız ve sevgilinize gönderebileceğiniz kapak sözler aşağıdadır.

2021 Kapak Sözler Nelerdir?

Sokak lambası gibi olma ey yar kime yandığın belli olsun. Necip Fazıl Kısakürek

İyileştirir diye medet umduklarımız tekrar tekrar yaralıyor bizi.

En güzel ironisidir dünyanın, seni üzmek istemiyorum diyen herkesin hayatımızın içine sıçması.

Kıyamam dediklerimiz bizi ince ince kıyıp pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavurdular.

Yüz kere yere düşmüş olayım; başkalarına çelme takan biri olmayacağım. Ben kazanan değil, insan olmak istiyorum.

Bir kadının gözyaşının akmasına sadece soğan değil, bir 'hıyar' da neden olabilir.

Sen hayata at gözlükleriyle bakmaya devam edersen, birilerinin çüşşş demesi zoruna gitmesin.

Bilirsin ben belâ okuyamam, Allah salânı versin.

Bir zamanlar toz konduramadıklarım, şimdi kirden görünmez olmuş.

Her şeyi bilmene gerek yok haddini bil yeter.

2021 En Ağır Kapak Sözler

Kime kıymet versem hayatımı 'kıyamete' çevirmesini iyi biliyor.

Gidişine illa bir isim konulacaksa MAL KAYBI diyelim.

50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen insanlar var.

Bazı insanları hayata baktığı pencereden, atmalı.

Bazı insanlar ayakkabı mağazası gibi, her numara var Allah için.

Kendime yakışanı severim. Herkese yapışanı değil.

Seni adam ederdim ama çoktan köpeğim olmuşsun, ne lüzumu var.

Şimdi söyle; hayatını düzene mi sokayım, seni üzene mi?

Varlığım parmağına 'yüzük' olmadı ya. Yokluğum kulağına 'küpe' olsun.

İki dakika insan ol desem zaman tutacak insanlar tanıyorum.

Arkadaşa Kapak Sözler!

Biraz insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

Bir zam" da şu insanlara gelse kendilerini bu kadar ucuza" satmasalar…

Yanımda olması gerekenler zaten yanımda def olup gidenler kimin umurunda.

Ey sevgili nedir yüzündeki acı yoksa kırılan hayallerim mi battı eline?

Çok fazla konuşmaya gerek yok aslında. Sen, benden daha kötülerine layıksın.

Bana kalbimdesin deme sevgili, kalabalık yerlerde sıkıntı basıyor beni.

Akıllı telefonmuş. Karşı taraf aptal olunca, telefon akıllı olsa bile işe yaramıyor.

Erkek arkadaşının parası yok diye tokum" diyen de vardır, yokum" diyen de.

Benim bütünlemem yok sevgilim. Bir kere kaldın mı benden bir daha geçemezsin.

Sana değer verip aşkı bulacağıma x'e değer veririm y'yi bulurum daha iyi.

Sevgiliye Gönderilecek Kapak Sözler!

Oralarda benden yok bir düşünsen anlarsın. Buralarda senden çok var görsen şaşarsın.

Moralim çok bozuk; şu seni seviyorumlu fıkranı anlat da gülelim birazcık.

Yemin ederim senden başkasını sevmem demişti. Sıradaki yemin tükürüp de yalayanlara gelsin.

Konuştuğun kadar şerefli olsaydı hislerin; şerefini iki paralık etmezdi seçimlerin.

Laf sokan kapak sözler, laf sokucu sözler intenette oldukça popüler.

Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan al. İsrafın lüzumu yok.

İsteyen istediği yere gitsin, zincirini kırıp giden iti ben bir daha kapıma bağlamam.

Sevgimi anlayamadın mı gözlerimdeki yaştan, atalarımız doğru demiş eşek ne anlar hoş laftan.

Parçaları kaybolmuş puzzle gibisiniz. Kiminizin aklı kiminizin ruhu kiminizin kalbi yok.

Gitmeyi tercih edenlerin ardından, el sallayın ki; artık sadece bir EL olduklarını daha iyi görsünler.

Ne yarım kaldım senden sonra, ne de yaralı, beni ne sen yıkabilirsin, ne de en kralı.

2021 En Etkili Kapak Sözler

Boşuna kimseyi suçlamayın dostlarım. Kullanıcı hatası değil, bazılarının doğuştan defoludur yüreği.

Kara kalem resim yapmayı seviyorum. Çünkü kimin ne renk olduğunu hala çözemedim.

Senin açtığın yarayı bir başkasıyla kapatmasına kapatırım da,yüreğime adilik yapmamın alemi yok.

Aldırma gidenlere, sevip terk edenlere. Hayat dediğin iki kelime; hoş geldin, güle güle.

Ben güçsüzüm düşerim ağlarım canım acır yaralarım ve kusurlarım var, sırf bu yüzden insanım. Sıradanım.

Sen bu kalp yükünü kaldıramadıysan ben el atarım. Senin çivin çıkmış ama bilirsin ben çok iyi çakarım.

Ben kendi çapımda yazıyorum. Ucu sana dokunuyorsa, etrafımda dönüyorsun demektir boşa uğraşma. Bakmam sana.

Hayatı boyunca oyuncak ayıya sarılıp uyumuş bir kızı, büyüdüğünde sevgili seçimi yüzünden eleştiremezsin.

Demiş ki: "kaybettiklerini görsün de ağlasın". Dedim ki: "kazandıklarımı görsen, değerinin olmadığını anlarsın.

Seni hiç unutmadım inanır mısın? Yediğim salatada bile arar oldum. Bir hıyarın eksikliği bu kadar mı belli olur.

2021 Arkadaşa Gönderilecek Kapak Laflar

Benden sana ne beddua gelir ne de dua bundan sonra, tek bir dileğim var sadece ne yaşattıysan bana, sende aynısını yaşa.

Ezan sesini seviyorum. Çalan müzik susuyor, küfür edilmiyor, içki içen bırakıyor. Yani 3 dakika herkes insan oluyor.

Senin gibi bozukları kumbarada biriktirir, geleceğe yatırım yaparım. Ha çok mu sıkıştım; hiç düşünmem hemen harcarım.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp, ben artık kimseyi sevemem deme. Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir.

Seni gözümde bu kadar büyütmeme aptallık diyorsan, bu senin karakterinin küçüklüğü, benim hayal dünyamın büyüklüğüdür.

Demişsin ya onun gibilerini cebimden çıkarırım diye. Dinle. Ben senin gibilerini tespihime dizerim tövbe tövbe diye çekerim.

Bu dünya senden önce de dönüyor, senden sonrada dönecek. Yani seninle bir şey değişmediği gibi, sensiz de bir şey değişmeyecek.

Attığınız ya da atacaklarınız kazıkları saklıyorum, saklıyorum ki gün gelip bana döndüğünüzde sizi ağırlayacak yerim olsun.

Bazı insanlar söze gelince edebiyatın turşusunu bile kuruyorlar da icraata gelince turşunun içindeki hıyar kadar olamıyorlar.

Einstein amca bak öyle atomu parçalamakla filan olmaz bu işler, sen gel de o'nun gidişinden sonra beni topla, toplayabilirsen.

2021 Kapak Laflar!