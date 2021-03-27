En acı ölüm! 5 aylık hamile kadın kıskançlık yüzünden 16 yerinden bıçaklandı

İzmir'in Konak ilçesinden bir vahşet haberi geldi. Dini nikahlı eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sezen Ünlü'nün (17) 5 aylık hamile olduğu öğrenilirken anne ile birlikte bebeğin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Güney Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre, hamileliğinin 5'inci ayında olan Sezen Ünlü, yolda yürüdüğü sırada, ardından yanına yaklaşan dini nikahlı eşi Anıl Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 3 aydır ayrı yaşadığı eşinin kendisini 16 yerinden bıçaklamasının ardında kanlar içinde yere yığılan genç kadının yarımına çevredekiler koştu.

Saldırgan Anıl Y. saldırının hemen ardından olay yerinden hızla kaçarken vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezen Ünlü'yü ambulansa alarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken burada müdahaleye alınan talihsiz kadın doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

Sezen Ünlü'nün cansız bedeni savcılım incelemesinin tamamlanmasının hemen ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Anıl Y. isimli saldırganın eşgalini ortaya çıkaran polis ekipleri, koordineli bir çalışma sonrası şüpheliyi belirlediği adreste yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yakaladıkları şahsı ifade alırken şüphelinin cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği öğrenildi.