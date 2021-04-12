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Emzirmek orucu bozar mı?

Ramazan ayına girmemizle birlikte oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen emziren anneler emziren anneler emzirmenin orucu bozup bozmayacağını araştırmaya başladı. Peki emzirmek orucu bozar mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

12 Nisan 2021 Pazartesi 23:35
Emzirmek orucu bozar mı?
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Ramazan ayına girmemizle birlikte oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen emziren anneler emziren anneler emzirmenin orucu bozup bozmayacağını araştırmaya başladı. Hamilelik ve bebek emzirme gibi nedenlerle oruç tutamayacak olan anneler oruç tutmaya elverişli olduğu dönemlerde oruçlarını kaza yapıp yapmayacaklarını merak ettiler. Ramazan ayında bebek emzirmek orucu bozmaz. Bu nedenler emziren annelerin oruç tutmasında bir engel bulunmamaktadır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlere göre, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen bir kişi hasta ise orucunu tutması sağlık açısından tavsiye edilmemektedir. Ama o kişi iyileştiği zaman ramazan ayında tutmadığı oruçları kaza etmesi gerekir.  




Son Güncelleme: 12.04.2021 23:35
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Anahtar Kelimeler:
RamazanOruçBebek EmzirmekKaza
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