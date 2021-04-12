Emzirmek orucu bozar mı?

ayına girmemizle birlikteibadetlerini yerine getirmek isteyen emziren anneler emziren anneler emzirmenin orucu bozup bozmayacağını araştırmaya başladı. Hamilelik ve bebek emzirme gibi nedenlerle oruç tutamayacak olan anneler oruç tutmaya elverişli olduğu dönemlerde oruçlarınıyapıp yapmayacaklarını merak ettiler. Ramazan ayındaorucu bozmaz. Bu nedenler emziren annelerin oruç tutmasında bir engel bulunmamaktadır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlere göre, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen bir kişi hasta ise orucunu tutması sağlık açısından tavsiye edilmemektedir. Ama o kişi iyileştiği zaman ramazan ayında tutmadığı oruçları kaza etmesi gerekir.