Emzirme ödeneği nedir, nasıl alınır? 2020 SGK süt parası alma şartları

Sosyal devlet olma sorumluluğu olarak devlet tarafından emzirme ödeneği sağlanmaktadır. Sigortalı olmayan kadının doğum yapması halinde erkeğe sağlanan süt parası olarak da bilinen bu yardımla doğum sonrasında oluşan masrafların karşılanması amaçlanmaktadır.

Emzirme ödenekleri yalnızca doğum yapan kadın sigortalıya ödenmez. Kadın sigortalının yanı sıra sigortalı olmayan eşi doğum yapan erkeğe de yapılır.

Emzirme ödeneği alma şartları nelerdir?

Sigortalı kadına ve sigortalı olmayan eşine doğum yapması durumunda sigortalı erkeğe emzirme ödeneği sağlanabilmesi için;

4/A ve 4/B’li sigortalılara emzirme ödeneği doğum gerçekleşmeden önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primlerinin ödenmesi,

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılığı sona eren kişilere sigortalılık süresi sona erdiği tarih itibariyle 300 gün içinde çocukların doğması halinde, sigortalı kadına veya eşi analık sigortasından faydalanarak doğum tarihi öncesinde 15 içerisinde en az 120 gün prim ödemesi yapılmamışsa emzirme ödeneği verilebilmektedir.

Emzirme ödeneği nasıl alınır?

Emzirme ödeneği almak için ilk olarak SGK’ya başvuru formunun iletilmesi gerekmektedir fakat bu şart SGK tarafından kaldırılmıştır. Başvuru esnasında talep edilen belgelerle müracaat yapılabilmekteydi. Ancak işlemleri kolaylaştırabilmek amacıyla başvuru yapma şartı dahi aranmamaktadır.

Emzirme ödeneği ne kadar?

YIL EMZİRME ÖDENEĞİ MİKTARI

2020 202 TL

2019 180 TL

2018 149 TL

2017 132 TL

2016 122 TL

2015 112 TL

2014 103 TL

2013 94,00 TL

2012 89 TL

Emzirme ödeneği her ay yatırılır mı?

Sigortalı kadın ve sigortalı olmayan karısının doğum yapması sebebiyle sigortalı erkeklere çocuğun yaşaması kaydıyla doğum sonrasında altı ay boyunca her ay doğum tarihinde geçerli asgari ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilmektedir.

Emzirme ödenekleri ne zaman yatırılır?

Doktor, çocuğun doğumunu onayladıktan sonra sisteme giriş yapıp gerekli bilgiler SGK’ya aktarılıyor. Bu noktada yapılan incelemeler sonrasında süt parası almaya hak kazananlara ödemeler yapılır.

Emzirme ödeneği nasıl sorgulanır?

Emzirme ödenekleri daha önce online olarak sorgulanamamaktaydı. Fakat SGK duruma el atarak güncelleme yaptı. e-Devlet üzerinden emzirme ödeneğini https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odemeleri-sorgulama üzerinden sorgulayabilirsiniz. ALO 170 telefon numarasından emzirme ödeneğinin durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Emzirme ödeneği sorgulamalarını yaptığınızda bazı kişilerde emanete alındı ibaresi görünür. Bu süreçte PTT’ye aktarılan ücretin 2 ay çekilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Bu süreçte SGK’ya dilekçe yazıp tekrardan belirtilen hesaba ve PTT’Ye ücretin yatırılmasını talep etmeniz gerekmektedir. Dilekçe verildikten sonra ödemenizi kısa süre içerisinde yeniden çekmeniz mümkündür.