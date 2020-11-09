Emzirme ödeneği nasıl alınır? 2020 senesi için belirlenen ücret nedir? Süt parası için belirlenen şartlar nelerdir?

PTT’ den süt(Emzirme ödeneği) parası almak ve sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle kişinin doğurmuş olması gerekmektedir. Sorgulama işlemleri ise yalnızca hak sahibi olan kişi tarafından yapılabilmektedir. Doğumun ardından çoğu zaman hiçbir işlem yapılması gerekli görülmeden emzirme ödeneği alınabilse de, doğum yapan kişinin evde doğum yapması veya arızalı bir sistem sebebi ile yaşanan aksaklık yüzünden dolayı başvuru yapılması gerekebilmektedir.

Başvurunun arkasından ise zaman aşımının yapılmaması için emin olunması gerekmektedir. Zaman aşımı süresi ise 5 senedir. Doğumun yapılması ve bebeğin dünyaya gelmesi ardından emzirme ödeneği alamayan ailelerin, 5 sene içerisinde başvurularını yapabilir ve yenileyebilirler.

EMZİRME ÖDENEĞİNDEN KİMLER YARARLANIR

*SSK’ sı yapılmış olan çalışan bir kadın, emzirme ödeneği alabilmektedir,

*Resmi nikah kıyılması şartı ile sigortalı bir şekilde çalışan erkek bireylerin eşleri de emzirme parasından yararlanabilmektedir. Eğer bireyin SSK ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyorsa emzirme ödeneğinden yararlanabilmesi söz konusu değildir.

*4B çerçevesinde çalışan bir birey olunması, SSK’ lı sayılmalarını sağlayacaktır ve bu nedenle emzirme parasından yararlanabileceklerdir,

*45A sınıfı ile iş başında olan bireyler, değişik sınıflarda 4B’li olarak geçer ve bu sebep ile emzirme parası alabilirler,

*4D kapsamında çalışan bireyler, SSK’ lı sayıldıkları için emzirme ücretinden faydalanabilir,

*Bağ-Kur’ lu çalışan bir birey olmak, bu kişiler otomatik olarak emzirme ödeneği alamazlar, bu sebep neticesinde başvuruda bulunmaları gereklidir. Bağ-Kur kapsamlı bir çalışan, SGK’ ya giderek bireysel bir başvuru oluşturabilmektedir.

*Bağ-Kur kapsamında çalışmakta olanların ise tüm prim borçlarının ödenmesi gerekmektedir, ancak bu sayede emzirme ödeneğinden yararlanabilirler.

*Memur bireyler, Emekli Sandığı çerçevesinde olduklarından dolayı emzirme ödeneği alamamaktadır.

ÇALIŞMAKTA OLAN ANNELER NASIL EMZİRME ÖDENEĞİNDEN FAYDALANABİLİR

*Anne olan bireyin doğumu yapmış olması gereklidir,

*Bebeğin dünyaya hayatta gelmesi gereklidir, eğer bebekler vefat etmiş iseler emzirme ödeneği yapılmamaktadır.

*Anne olan bireyin prim gün sayısı, doğumunu yapmadan önce 1 sene içinde en az 120 günlük bir süre boyunca işlenmesi gerekmektedir.

*Çalışan birey anne ise, eşinin SSK kapmasında da çalışıp çalışmamasının herhangi bir önemi yoktur. Eğer anne SSK’ lı olarak çalışmış ise yapılacak olan işlemlerde, annenin SSK’ sı göz önüne alınmaktadır.

*Emzirme ödeneği annelerin sigortasının uygunluğunda verilmektedir, Yani annelerin sigortası emzirme parasını onaylamalıdır.

ÇALIŞMAKTA OLAN BABALAR EMZİRME ÖDENEĞİNDEN FAYDALANABİLİR Mİ

*Çalışmakta olan babanın SSK’ lı bir birey olması şart koşulmaktadır.

*Çalışmakta olan babanın eşi, iş başında olmamalıdır. Eşinin aktif bir şekilde çalışmaya devam etmesinde emzirme parası için annenin durumuna bakılacaktır.

*Çalışmakta olan babanın doğum yaşanmadan önceki bir sene içerisinde en az 120 gün primlerinin ödenmesi gerekmektedir.

*Eşinin doğumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi ve bebeklerinin dünyaya sağ salim bir şekilde gelmesi şart koşulmaktadır.

EMZİRME ÖDENEĞİNE HANGİ DURUMLAR ALTINDA BAŞVURULMALIDIR

*Annenin doğum işlemlerini evde yapması sonucunda,

*Annenin yapacağı doğumun beklenmeyen bir zaman dilimine gelmesi ve hazırlıksız yakalanma sebebi ile sisteme geç girilmesi durumunda,

*Anne bireyin herhangi bir banka hesabının bulunmaması durumunda,

*Annenin yaptığı doğum hastane tarafından sisteme geçilmediyse,

*Hastanenin sisteminde yaşanan bir aksaklık sebebi ile,

*Baba ya da annenin Bağ-Kur’ lu bir birey olması,

*Baba ya da annenin 4D gibi sistem dışında kalan SSK’ lı bir birey olmaması şartında başvuru ile emzirme ödeneği alınacaktır.

EMZİRME ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURLAR NEREYE YAPILIR

Emzirme ödenekleri için başvuru yapılmamaktadır. Doğumun gerçekleştirilmesi ardından sisteme düştüğünde, annenin emzirme ödeneğinden yararlanıp yararlanmayacağına karar verilmektedir. Ardından anneye verilmeye başlanacak olan emzirme ödeneği için bireysel banka hesapları incelenir. Eğer annenin aktif bir banka hesabı var ise, ödenekler direktif bir şekilde bu banka hesabına yatırılacaktır.

Lakin anne ya da babanın Bağ-Kur’ lu bir birey olmaları dahilinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular ise SGK kurumlarına bizzat gidilip, işlemler gerçekleştirilmelidir. Kimlik belgesi ile doğumu kanıtlar nitelikte hastane tarafından verilen evrakların götürülmesi gerekmektedir ve ardından 15 gün içerisinde başvurunun akıbeti sonuçlandırılır.

EMZİRME ÖDENEĞİ İÇİN HANGİ BELGELER TALEP EDİLİR

*Emzirme ödeneği için yapılacak olan talep dilekçesi,

*Doğum hakkında kanıtlar nitelikteki rapor,

*Kimlik belgesi,

*Bebeğin doğumundan itibaren 5 sene içerisinde başvuruda bulunulması şart koşulmaktadır. Sistemde yaşanan bir arıza nedeni ile yaşanan başvurularda 1 ay beklenilmesi şart koşulur.

EMZİRME PARASI NEREDEN SORGULANIR

Emzirme ödeneği için sorgulama işlemleri PTT şubelerinde veyahut e-devlet platformu üzerinden yapılmaktadır. PTT ile emzirme ödeneği sorgulayacak olan bireyler, hak sahibi kişinin vezneye danışması ile gerçekleştirilecektir. Sorgulamalar ise anne tarafından gerçekleştirilmelidir.

E-DEVLET ARACILIĞI İLE EMZİRME PARASINI SORGULAMA

Emzirme ödeneğinin e-devlet platformu üzerinden sorgulanabilmesi için bireyin öncelikle PTT şubesinden ilk şifrelerini almaları gereklidir. Alınan şifre ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılarak e-devlet sistemine giriş yapılmaktadır. Ardından sağ üstte yer alan arama butonuna “Sosyal Güvenlik Kurumu” yazılmalıdır.

Bunun yanında ise aynı sayfa üzerinden en alt kısımda kalacak olan e-hizmetler kısmından da bu işlem gerçekleştirebilmektedir. Erişimin ardından “SGK şahıs ödemeleri” adlı panele giriş yapılmaktadır. Bu panelden ise herhangi bir forma tâbi tutulmadan sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Lakin bu işlemlerin yapılabilmesi için hastane tarafından doğumun sisteme girilmiş olması gerekmektedir.

E-DEVLET EMZİRME ÖDENEĞİ İÇİN TIKLAYIN

EMZİRME ÖDENEĞİNİN YATIRILDIĞI BANKALAR

Emzirme ödeneği, PTT’ ye ya da Ziraat Bankasına yatırılmaktadır. Eğer annenin Ziraat Bankası’ nda hesabı bulunmakta ise emzirme ödeneği direktif bir şekilde hesaba yatırılmaktadır. Annenin hesabı bulunmuyorsa oturduğu bölgeye en yakın PTT şubelerinden adlarına yatırılmış olan parayı e- devlet üzerinden takip edebilir ve kimlik belgesi ile veznelerden parasını alabilmektedir. Kişi PTT şubesine giderek parayı kendi banka hesabına da yönlendirebilmektedir.

DOĞUM ÖDENEĞİ İLE EMZİRME ÖDENEĞİNİN FARKI NE

Emzirme ödeneği ile doğum ödeneğinin arasında bulunan fark, doğum ödeneği için baba ya da annenin sigortalı bir birey olması istenmektedir. Emzirme ödeneği için ise baba ya da annenin SSK çerçevesinde çalışmakta olan bir birey olması istenir. Lakin doğum ödeneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafınca verilmekte olan bir destektir. Bu sebep ile bu ödenekten yararlanmak için SSK’ lı bir birey olma şartı aranmamaktadır. Ayrıyeten gerekli görüldüğü taktirde emzirme parası için başvuru yapılmaktayken, doğum ödeneği için herhangi bir başvuru yapılması gerekmemektedir ve doğum ödeneğinde resmi nikah şartı da bulunmamaktadır.

EMZİRME ÖDENEĞİ KAÇ PARADIR VE NE ZAMAN YATAR

Emzirme parasının yatırılma süresi ayın 8’ in ila 14’ ü arası olarak belirlenmiştir. Doğumun yapıldığı aydan sonra yapılacak olan başvuru işlemlerinde, bir sonraki ay 8’ i ile 14’ ü arasında emzirtme ödeneği yatırılmaktadır. 2020 senesinin Ocak ayı itibari ile yapılan zamla emzirme ödeneği 180 Türk Lirasıdır. Emzirme ödeneği için öncelikle doğumun yapıldığı seneye göre ücret verilmektedir. Alınan emzirme parası için ise hastaneden alınan doğum belgesi dikkate alınır.