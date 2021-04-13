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Emziren anneler oruç tutabilir mi?

Ramazan ayı ile birlikte araştırılan konular hız kazanırken özellikle yeni bebek sahibi olan ve bebek emziren annelerin oruçları ile ilgili araştırmalarda artış gözlendi. Anneler, emziren anneler oruç tutabilir mi? sorusu araştırılıyor.

13 Nisan 2021 Salı 03:06
Emziren anneler oruç tutabilir mi?
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte araştırılan konulara hız verilirken en merak edilen konuların başında bebek sahibi olan ve çocuğunu emziren annelerin oruç tutup tutamayacağı ve oruçlarının kabul olup olmama durumları merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte bebek emziren annelerin oruç tutup tutamama durumları cevaplandı.

Emzirirken oruç tutmak

Diyanet soruyu iki farklı şekilde cevapladı. Bunu bebek ve annenin sağlık durumları ile ilişkilendirilirken İslam dininde sağlığın önemli olduğu ve ibadet için risk oluşturulmadığı durumlarda oruçken bebek emzirmenin mekruh olduğu belirtildi.

Emzirirken oruç tutulur mu?

Diyanetten yapılan açıklamada oruç ibadetinin yapılmasını engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu yoksa bu anneler için oruç farzdır. Ancak anne bebeğin sağlığı için önemli durumlarda oruç tutmayarak bebeğini emzirebilir.

Hamile ve emziren anneler oruç tutabilir mi?

Hamile olan ve bebek emziren anneler sağlık ile ilgili bir sorun varsa oruç tutmayabilirler. Ancak bir sağlık sorunu yoksa ve anne oruç tuttuğu süre boyunca sağlık olarak sorun yaşamayacaksa oruç tutmalıdır.

Bebek emziren anne oruç tutabilir mi?

Önemli alimler de konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. İbni Akil konu ile ilgili; ‘Eğer hamile ve emziren kadın çocuğu üzerine korkarsa emzirme döneminde oruç tutması haramdır. Eğer korkmazsa oruç tutmaması haramdır.’ Demiştir.

Sağlık açısından emzirmek ve oruç tutmak

Doğum uzmanları emzirme ile ilgili bebeğin ilk 6 ay anne sütünden kesin olarak faydalanması gerektiğini dile getirmektedir. Uzmanlar konu ile ilgili ayrıca, annenin sütünde ve bebeğin kilosunda ciddi bir azalış olduğu durumlarda oruç tutmanın riskli olduğunu dile getirmektedir.

Özellikle bebek emziren annelerin dengeli beslenmesi gerekmektedir.

Emziren anneler oruç tutacaksa nasıl beslenmeli?

Bebek emziren annelerin oruç tutarken yağlı, şekerli ve bol unlu gıdalardan özellikle uzak durması gerektiği belirtilmektedir. Meyve, sebze, protein kaynakları olan yumurta, süt, tavuk, kırmızı et, balık ürünlerinin sıklıkla tüketilmesi gerektiği ve en az günde 3 litre süt içilmesi gerektiği dile getirilmiştir.

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 03:06
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