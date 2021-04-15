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Emniyet Uyardı! Telefona gelen 'maske cezası' mesajına dikkat

Sahtekarlar şimdide maske cezası şeklinde mesajlarla vatandaşları dolandırıyor. Emniyet uyardı. Telefona gelen “maske cezası” mesajına dikkat edin.

15 Nisan 2021 Perşembe 14:21
Emniyet Uyardı! Telefona gelen 'maske cezası' mesajına dikkat
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Son günlerde vatandaşlara gelen “maske cezası” şeklinde mesajların ardından ekipler harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda dolandırıcıların vatandaşlara maske cezası adıyla kısa mesaj attığı ve cezayı ödemelerini istediği tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yapılan araştırmalar sonucunda vatandaşların telefonlarına “Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır." Şeklinde link olarak bir metin gönderildiği, vatandaşların bu tarz mesajlar ve linklere tıklamaması yönünde uyarılar yapıldı.

SİBERAY tarafından yapılan bilgilendirme paylaşımında “"Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim.” İfadelerine yer verildi.

Söz konusu mesajlarla dolandırıcılık yapan kişilerin tespiti için ise çalışma başlatıldı.



Son Güncelleme: 15.04.2021 14:21
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Anahtar Kelimeler:
MAske CezasıSiberaySMS
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