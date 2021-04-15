Emniyet Uyardı! Telefona gelen 'maske cezası' mesajına dikkat

Son günlerde vatandaşlara gelen “maske cezası” şeklinde mesajların ardından ekipler harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda dolandırıcıların vatandaşlara maske cezası adıyla kısa mesaj attığı ve cezayı ödemelerini istediği tespit edildi.
SİBERAY tarafından yapılan bilgilendirme paylaşımında “"Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim.” İfadelerine yer verildi.
Söz konusu mesajlarla dolandırıcılık yapan kişilerin tespiti için ise çalışma başlatıldı.
Son Güncelleme: 15.04.2021 14:21