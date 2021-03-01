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Emniyet müdürü olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Emniyet müdürü nasıl olunur?

Türk milletinin göz bebeği olan kurumların başında olan emniyet teşkilatına her türk genci girmek istiyor. Emniyette görev almak için hangi şartlar gerekiyor? Şartları birlikte inceleyelim.

01 Mart 2021 Pazartesi 17:17
Emniyet müdürü olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Emniyet müdürü nasıl olunur?
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Lise veya lisans mezunu gençler kendilerine meslek arayışı içerisine giriyorlar. Son yıllarda oldukça revaçta olan polislik mesleğine ilgi gözle görünen bir hal aldı.

Polis okullarına giren öğrenciler buralarda eğitim aldıktan sonra silah altına giriyor ve kamu görevlisi oluyor. Çeşitli branşlarda mesleğe başlayan polisler daha sonraki süreçler de komiser yardımcısı, komiser ve müdür oluyorlar. Müdürlük kariyerini hedefleyenler gerekli eğitimleri ve aşamaları geçtikten sonra bu göreve İçişleri Bakanlığı onayı ile müdürlük vazifesine atanıyorlar. 

Atamaları yapılan müdürler il ve ilçelerde vazifelerini ifa ediyıorlar. Vazifelerinin yanında o ilçenin ya da ilin protokolüne giriyorlar. Emniyet müdürlerinin maaş ve özlük hakları da oldukça iyi durumda. O yüzden bu karıyere alaka git gide artıyor.

Görevlerinde başarılı olan polisler bu atamaları dört gözle takip ediyorlar. İçişleri Bakanlığı resmi sitesinden güncel olarak takip yapılabilir.



Son Güncelleme: 01.03.2021 17:17
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EmniyetEmniyet Müdürü
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