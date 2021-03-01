Emniyet müdürü olma şartları nelerdir, kimler olabilir? Emniyet müdürü nasıl olunur?

Lise veya lisans mezunu gençler kendilerine meslek arayışı içerisine giriyorlar. Son yıllarda oldukça revaçta olan polislik mesleğine ilgi gözle görünen bir hal aldı.
Atamaları yapılan müdürler il ve ilçelerde vazifelerini ifa ediyıorlar. Vazifelerinin yanında o ilçenin ya da ilin protokolüne giriyorlar. Emniyet müdürlerinin maaş ve özlük hakları da oldukça iyi durumda. O yüzden bu karıyere alaka git gide artıyor.
Görevlerinde başarılı olan polisler bu atamaları dört gözle takip ediyorlar. İçişleri Bakanlığı resmi sitesinden güncel olarak takip yapılabilir.
Son Güncelleme: 01.03.2021 17:17