Emniyet kemeri kullanmamanın, takmamanın cezası ne kadar?

Araçlarda güvenliğin sağlanması açısından en önemli önlem emniyet kemeridir. Emniyet kemeri kazalarda sürücünün ve yolcuların can güvenliğini sağlamaktadır. Emniyet kemeri takmak zorunlu olup takılmaması halinde sürücü ceza ödemektedir.

Araçlarda emniyet kemeri takmamanın cezası nedir?

Emniyet kemeri zorunluluğu nedir?

2021 itibari ile araçlarda emniyet kemeri takmamanın cezası 144 TL’dir. Ödemelerin erken yapılması halinde cezaya yüzde yirmi beş oranında indirim uygulanmaktadır. 144 TL indirimli hali ile 108 lira olarak ödenmektedir.

Emniyet kemeri takmak bazı araçlar ve durumlar dışında zorunludur. Emniyet kemerinin zorunlu olmadığı durumlar yerleşim yerinde bulunan minübüs, dolmuş ve otobüs yolcuları, 25 km hızı geçmeyen park yeri ve geri giden sürücüler ve ambulansta yaralılara müdahale etme durumu bulunan kişilerin emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunmamaktadır.