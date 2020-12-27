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Emniyet güçleri yolda kalan yaşlı ve engelli adamın imdadına yetişti

Manisa’da geç saatlerde engelli aracıyla yolda kalan yaşlı bir adamın imdadına bekçi ve polis ekipleri yetişti. Ekipler tarafından devriye arabasıyla evine ulaştırılan yaşlı adam sağ sağlım evine bırakıldı.

27 Aralık 2020 Pazar 23:49
Emniyet güçleri yolda kalan yaşlı ve engelli adamın imdadına yetişti
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Manisa'da gece saatlerinde yolda kalan yaşlı ve engelli bir vatandaş polis tarafınsan fark edilince, polis ve bekçi ekipleri tarafından devriye arabasıyla sağ salım evine ulaştırıldı. Olayın görüntüleri klip haline getirilerek sosyal medyada 'Ekiplerimiz ihtiyacınız olduğu her an yanınızda' sloganıyla görüntüleri paylaşıldı. Manisa Valiliği var gücüyle çalışan polislerimizin emekleri için teşekkür etti.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde engelli aracıyla yolda kalan yaşlı bir vatandaşın görüntüleri ve ona yardım için gelen bekçi ve polis ekipleri yer alırken, ekiplerin yaşlı adamı ekip otosuyla evine sağ salım bir şekilde ulaştırmaları yer alıyor. Ayrıca yaşlı adamın engelli aracı da yağmurdan etkilenmemesi için ekipler tarafından naylon branda ile kapatılması ayrıntısı dikkat çekti. Yaşlı adam kendisine yardım eden ekiplere teşekkürlerini sundu.



Son Güncelleme: 27.12.2020 23:49
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Anahtar Kelimeler:
ManisaYardımPolis Ekipleri
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