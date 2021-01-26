Emniyet Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacak. İşte başvuru şartları

En az ortaöğretim mezunu olan kişiler için Emniyet Genel Müdürlüğü 90 kişi olmak üzere hizmetli alımı yapacak. Alımlar KPSS puanı baz alınarak yapılacak. Atanan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak.

Başvuruda istenen belgeler

Kimlik belgesi,

Kişinin son 6 ay içinde çekilmiş olma şartı ile 2 tane vesikalık fotoğrafı,

Şart koşulan eğitim durumu için diploma aslı ya da fotokopisi. Aslı alınan belgeler sonradan iade edilecek.

Başvuru yapan kişiler en fazla 10 tercih yapabilir.

Kişinin KPSS sonuç belgesinin aslını ya da fotokopisini de vermelidir. Belgeler kişinin bulunduğu ilin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvurularak verilmelidir.

Başvuru koşulları

İlk olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde istenilen şartlar taşınmalıdır.

Kişi atanmak istediği unvan kapsamında EK-1 kısmında belirtilen öğrenim şartını ve diğer istenilenleri taşımalıdır.

Kişi sağlık için belirlenen koşulları taşımalıdır. Bu koşul atanmaya hak kazanan kişilerden istenecektir.

Kişinin güvenlik soruşturması temiz olmalıdır.

Kişi Emniyet’in yapacağı sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olmalıdır.

Atama yapılacak birimler:

alımları KPSS puanı 70 olanlar için yapacak. İstihdam edecek kişiler farklı birimlerde olacak. Başvuru için aranan en temel şartlardan biri en az orta öğretim mezunu olmak. Başvuru yapmak isteyenler 29 Ocak 2021E kadar başvuru yapmalıdır.

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