Emlakçılık yetki belgesi kaç yıl geçerli olacak? Emlakçılık yetki belgesi ne zaman yenilenecek? 2021 Emlakçılık yetki belgesi yenileme

Emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, emlak ofislerinde çalışan danışmanlara Emlak danışmanlarına yetki belgesi alma şartı getirildi. 5 Haziran 2018’de yürürlüğe giren ‘Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’ kapsamında yeni kurulacak emlak işletmelerinde danışmanlara yetki belgesi alınması şartı bulunuyor.

Yeni yönetmelik kapsamında, danışmanların yapacağı işlemlerden artık emlak ofisleri de sorumlu olacak ve ofisin siciline işlenebilecek. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak müşterisini mağdur eden ve yönetmenliğe aykırı davranan emlak ofisinin yetki belgesi iptal edilebilecek.

Taşınmaz ticareti yetki belgesi nasıl alınır?

Taşınmaz ticareti yetki belgesi başvuruları Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden alınmaktadır. Başvurusu onaylanan kişiler Ticaret İl Müdürlüklerine giderek belgelerini alabilecekler.

Yetki belgeleri her işletme için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Belgenin geçerliliği 5 yıldır ve emlak ofislerinde herkesin görebileceği bir noktaya asılmalıdır.

Emlakçılık yetki belgesi nasıl yenilenir?

İçeriğinde bulunan bilgilerin değişmesi durumunda, bilginin değiştiği tarihten sonrasındaki 7 gün içerisinde ve belgenin geçerlilik tarihi sona ermeden 30 gün önce başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sonrasında 7 gün içerisinde değerlendirme yapılarak 10 gün içerisinde de yetki belgesi verilmektedir.