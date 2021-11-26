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Emlakçılar ne kadar maaş kazanmaktadır? 2021 emlakçı maaşları

Emlakçılık yaygın olan mesleklerden biridir. Emlakçılık ile hayatını sürdürmek isteyen vatandaşlar emlakçılık mesleğinin ne kadar gelir getirdiği araştırmaktadır. Emlakçılar ne kadar maaş kazanıyor? Bu haberimizde emlakçılık mesleği ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte emlakçılık mesleği detayları ve 2021 maaş durumu...

26 Kasım 2021 Cuma 23:21
Emlakçılar ne kadar maaş kazanmaktadır? 2021 emlakçı maaşları
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Emlak sektöründe birçok iş ilanı bulunmaktadır. Bu alanda yer alan işlerden biri Emlak komisyonculuğudur. Emlak komisyonculuğu işinin ne olduğu ve ne kadar para kazandırdığı araştırılıyor. Emlak komisyonculuğu nedir?

Emlak komisyonculuğu

Emlakçılık yapan bir kişi kendi başına belirli tarihler arasında ticari ve yasal prosedürlere uygun  kişi ya da kurumlara emlak kiralama veya satışını gerçekleştirmektedir. Ayrıca kişilere danışmanlık hizmeti ile ilgili konularda yardımcı olur. Emlakçılık yapan biri 2.826 TL ile 3.790 TL arasında maaş almaktadır. Bu iş türüne ait detayları İşkur’un sitesinden öğrenebilirsiniz.

Bu işin meslek kodu 3334.01 olarak açıklanmıştır.

https://www.iskur.gov.tr

Emlak komisyoncusu ne iş yapmaktadır?

Saha çalışması yapmak,

Müşteri portföyünü (arz ve talep bazında) değerlendirebilmeli , gayrimenkul kayıtlarını tür, bölge ve fiyata göre listeleyebilmelidir.Bir pazarlama stratejisi formüle etmesi gerekir.

Yazılı pazarlama önerileri hazırlamak, reklamı yapılacak mülkleri belirlemek, alıcı ve kiracılara tercihlerine göre seçenekler sunmak, satıcı ve kiralayanlar için pazarlama yetki anlaşmaları oluşturmak,

Gayrimenkul satış ve kiralama konusunda altenatif çözümler sunmak, satış öncesi ve satış sonrası vergi usulleri hakkında tarafları bilgilendirmek, proje yapımı ve pazarlamasını teşvik edici önerilerde bulunmak, toplu konut yasaları ve teşvik tedbirleri konusunda müvekkilleri bilgilendirmek. Gayrimenkulün listeye alınması, resmi işlemlerde müvekkilden kullanım izni alınması, belediyeden gayrimenkul imar durum belgesi alınması, kiracı ve alıcıların gayrimenkulün genel durumu ve durumu hakkında bilgilendirilmesi gibi danışmanlık hizmetleri vermesi gerekir.

  • Emlakçı/Emlak Komisyoncusu Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

  • Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

  • Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları

  • Meslek Birim Grubu :

Emlakçılar ile  Gayrimenkul Yöneticileri


Son Güncelleme: 26.11.2021 23:21
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Anahtar Kelimeler:
EmlakçılıkEmlakçı Maaşı 2021
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