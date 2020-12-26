Emlak Yeterlilik Belgesi nasıl alınır?

Yeni yayınlanan yönetmelikte emlak danışmanlığı mesleği yapmak isteyen kişiler Emlak Yeterlilik Belgesi almak zorunda kalacaklar. Bu belgeyi almayan kişilere para cezası kesilecek.

Emlak Yeterlilik Belgesi, emlak danışmanlığı yapanların gerekli bilgiye sahip olduğunu gösteren belgedir. Bu belgeyi almak için Mesleki Yeterlilik Belgesi alma aşamalarının yapılması gerekir. Emlak Yeterlilik Belgesi’nin iki seviyesi bulunmaktadır.

-Seviye 4 Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

-Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi

Yönetmelikte bulunan kurallara göre emlak danışmanı olabilmek için Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi, emlak ofisinde şube müdürü olabilmek için ise Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekiyor. Emlakla alakalı pazarlama faaliyetleri yapanlar da Seviye 5 Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekiyor.

Emlak Yeterlilik Belgesi olmayanlara ceza var mı?

Emlak Yeterlilik Belgesi, beş sene geçerlilik süresine sahiptir. Bu süre bitmeden belgenin tekrardan yenilenmesi gerekir. Süresi biten belgenin herhangi bir geçerliliği olmadığından kişi emlak danışmanlığı görevine devam edemez. Belgenin süresi bitmesine rağmen göreve devam edenler için kaçak çalışan muamelesi göreceğinden para cezası kesilir.