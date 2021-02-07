Emlak vergisi sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Ülkemizde gayrimenkul sahibi olan vatandaşlar için büyük önem arz eden emlak vergisi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Vatandaşların her yıl bir ya da iki taksitle ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisini 3 basit yöntemi uygulayarak sorgulayabilirsiniz.

Emlak vergisi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Emlak vergisi sorgulama işlemleri 3 farklı yöntemle yapılabilmektedir. Bunlar;

e-devlet sistemi ile http://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgulama adresi üzerinden,

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan intenet vergi dairesi http://ivd.gib.gov.tr üzerinden,

Belediyelere başvurarak emlak vergisi borcunuzu sorgulayabilirsiniz. Bunun yanında anlaşmalı bankaların intenet şubeleri üzerinden de vergi sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Emlak vergisi hesaplama ve ödeme işlemleri

Emlak vergisi hesaplaması emlak türüne göre yapılmaktadır. Büyükşehirde bulunan gayrimenkuller için vergi oranı binde 2 olurken, diğer illerde olan gayrimenkuller için emlak vergisi oranı yüzde 1’dir. Öneğin 200 bin liralık bir ev için vergi ücreti büyükşehirde yıllık 400 TL olurken, büyükşehir dışındaki bölgeler için yıllık 200 TL’dir.

Emlak vergisinin birinci taksiti için son ödeme tarihi 31 Nisan 2021, ikinci taksit için son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir.